Depremzede öğrencilerin yanındayız

Nitelikli eğitim içerikleri ile öğrencilere yeni nesil eğitimin tüm ayrıcalıklarını sunan ve bugün 200’den fazla kurum, 220 bine yakın öğretmen ve yaklaşık 967 bin öğrenci tarafından kullanılan akıllı eğitim platformu Derslig, her koşulda eğitimin devam etmesi gerektiği bilinciyle depremzede öğrencilere yönelik önemli bir projeye imza attı. “Ülkede Birlig, Eğitimde Eşitlig” adını taşıyan bu proje kapsamında öğrenci ve afetzede olduğunu belgeleyen ilk ve ortaöğretim seviyesindeki tüm öğrencilere 3 aylık Derslig Pro üyeliği tanımlanıyor.

Derslig mentoru ve Hız Şirketler Grubu CEO’su Ulaş Koç, geçen üç yıl boyunca Derslig’in tamamen ücretsiz olduğunu ve yaklaşık bir milyon öğrenciye de kullanıma açık hale getirdiklerini söylüyor. Çocukların temel konulara hiç para ödemeden erişebildiğini dile getiren Koç, eğitimi yaygınlaştırmanın ve eşitliğe çanak tutmanın temel motivasyonları olduklarını ifade ediyor. Koç, Derslig’in öğretmenlere en başından beri ücretsiz olduğunu belirtiyor ve akıllı eğitim platformu Derslig’i şu sözlerle anlatıyor: “Zaman geçtikçe birtakım farklı içerikler ekledik, farklı yetenekler ekledik sisteme. Yüz binlerce çocuk ücretsiz versiyonundan yararlanabiliyor. Çocuklar soru çözüyorlar, liglerde birbirleriyle yarışıyorlar, doküman paylaşıyorlar, öğretmenlere soru sorabiliyorlar. Birinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar herkes kullanabilir. Ücretli olan Pro da ise öğrenciler interaktif animasyon videolarına erişebiliyorlar. Onları izleyebiliyorlar, onlarla ilgili testleri çözebiliyorlar. Pro özelliğinde interaktif videolar var. Video bir yerinde kesiliyor. Çocuğa soru soruluyor o çocuğun soruya yanıtına göre videonun kalanı değişiyor aslında. İlkokul tarafına geldiğimizde çok farklı oyunlaştırılmış bir platform görüyorlar. Güçlendirme Merkezi ile de öğrencinin hangi konularda zayıf olduğunu yıllar boyunca takip edebiliyoruz. Geçmişten gelen bütün sınav datasıyla birlikte öğrenciye yönelik onun zayıf taraflarını güçlendirecek şeylerle ilerliyoruz.”

12 BİN AFETZEDE ÖĞRENCİYE ULAŞTIK

Ücretli olan Pro özelliğini depremzede çocuklar için ücretsiz erişime açtıklarını belirten Koç, çocukların Türkiye’nin geleceğinin teminatı olduğunu ve her koşulda eğitimin devam etmesi gerektiğini söylüyor. Deprem felaketinden etkilenen bölgede eğitim kurumları, öğretmenler ve öğrencilere ulaşarak bugüne kadar 12 bin afetzede öğrenciye Derslig Pro üyeliği tanımladıklarını dile getiren Koç ayrıca, “Sorumlu ve duyarlı bir eğitim platformu olarak, mottomuzda da yer alan ‘Herkesin kazandığı lig’ olma hedefinden yola çıkarak dezavantajlı öğrencilerin de başarılı olup kazananlar arasında yer alması ve eğitimde eşitliğin sağlanması için ilk günden başlayarak depremzede öğrencilere ücretsiz erişim sağladık. Hedefimiz 100 bin öğrenci için Derslig’e ücretsiz erişim sağlamak. Özellikle sınav senesinde olan 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerinin sınava hazırlıkta yanlarında olmak istiyoruz” diyor.

Deprem bölgesindeki çocukların internet ve dijital cihazlara erişim konusunda sorun yaşadığını dile getiren Koç, “Bu konuda da partner arıyoruz, destek almak istiyoruz” diyerek çağrıda bulunuyor.







