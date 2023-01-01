Devlet Bahçeli'den Asım Balcı'ya teşekkür

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile MHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmeye dair değerlendirmelerde bulunan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “6 Şubat Depremi’nin hemen ardından ekiplerimizle birlikte Osmaniye’de yaraların sarılması için yoğun bir şekilde çalıştık. Burada öncelikle arama kurtarma ekiplerine yardımcı olduk. Osmaniye’de kurduğumuz 2 aşevi aracılığı ile her gün 4 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunduk. Osmaniye Valiliği’nin kurduğu konteyner kente de kendi atölyelerimizde ürettiğimiz konteyner evlerle destek olduk. Konteyner kentte ayrıca çocuklarımız için oyun parkı da kurduk. Osmaniye’deki çalışmalarımızı geçtiğimiz günlerde tamamladık. Çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi telefonla arayarak bizlere teşekkürlerini iletmişti. Telefon görüşmesinin ardından bizleri MHP Genel Merkezi’nde de ağırlayarak Osmaniye’deki çalışmalarımız adına teşekkürlerini yineledi. Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye nazik davranışları için bizlerde şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.