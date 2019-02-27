Diriliş Ertuğrul ekibinin acı kaybı

Cem Kaygusuz, Diriliş Ertuğrul dizisinin ışık ve ekipman teminatını da sağlıyordu.

Dizi ve sinema dünyasını henüz 49 yaşındaki Cem Kaygusuz'un ani ölümüyle sarsıldı. Birçok başarılı yapımın ışık ve ekipman teminatını sağlayan Meta Işık şirketi ortaklarından Cem Kaygusuz hayatını kaybetti.

Kaygusuz, Diriliş Ertuğrul, Söz, Kut'ül Amare, Bir Zamanlar Çukurova ve Avlu gibi birçok diziye ışık teminatı sağlıyordu.

Kaygusuz'un, 26 Şubat Sallı sabahı uykusunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Henüz 49 yaşında olan Kaygusuz'un 2 çocuğu bulunuyor.

Cem Kaygusuz

Cem Kaygusuz'un naaşı, 27 Şubat Çarşamba günü (bugün) Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

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