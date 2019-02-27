Hayat Diriliş Ertuğrulda hafızalardan silinmeyen anlar
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Diriliş Ertuğrul'un unutulmaz sahneleri

Diriliş Ertuğrul'da hafızalardan silinmeyen anlar

TRT 1 ekranlarında her Çarşamba akşamları yayınlanan reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul, hayranları tarafından sıkıca takip ediliyor. Dizinin yayınlanan yeni bölümü sosyal medyada olay oluyor. Bu zamana kadar unutulmaz sahneler tekrar tekrar paylaşılıyor. Biz de Diriliş Ertuğrul'da hafızalardan silinmeyen anları sizler için derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ares ve Ertuğrul Bey'in karşı karşıya geldiği sahnelerden birinde tüm nefesler tutulmuştu.
Ares ve Ertuğrul Bey'in karşı karşıya geldiği sahnelerden birinde tüm nefesler tutulmuştu.

Diriliş Ertuğrul dizisinin her bölümü bir olay. Dizinin sıkı takipçileri hafızalardan silinmeyen anları sosyal medyada sık sık paylaşıyor. Biz de sizler için unutulmaz sahneleri seçtik:

Ares'in Müslüman olduğu sahne

İbn Arabi'nin zikir sahnesi

Ertuğrul Bey'in Osman Bey rüyası

Halime Sultan'ın ölümü

Halime Sultan'ın kılıç ile dövüşmesi

Diriliş Ertuğrul ekibinin acı kaybı
HAYAT
Diriliş Ertuğrul ekibinin acı kaybı

Diriliş Osman Gazi'de olacak büyük olaylar: Cengaverlerine kadın kıyafeti giydirdi
FOTOĞRAF 9
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Osman Bey'e en başından beri ihanet eden öz amcası Dündar Bey'i öldürtü.
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Büyük şeyhlerden biri olan Şeyh Edebali'nin evinde misafir iken, istirahat için gösterilen odada, Kur'an-ı Kerim'i görünce, sabaha kadar saygısından yatmadığı ve geceyi uykusuz geçirdiği çok meşrudur. Şeyh, bu durumdan çok memnun kaldığı için kendisini kızı ile evlendirmiş ve hayır dualar etmiştir. Dizide büyük ihtimalle yer alacak bu sahne geceye damgasını vuracak.
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Osman Bey'in komutası altında olan Turgut Alp'in kuşattığı İnegöl'ü fethetti. 1299 yılıda Osmanılı'nın kuruluşu olarak kabul etti.
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Osmanlı Devleti bağımsızlığını 1302'de Koyunhisar Muharebesinden sonra kazandı. Moğol istilalarından kaçan Müslümanların, beyliğine sığınması ile Osman Gazi, siyasi ve askeri gücü arttıracak.
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Bir giydiğini bir daha giymezdi. Sebebi müsrifliği değil, başka birini yani bir garibanı sevindirmekti. Birisi elbisesine dikkatlice baksa hemen çıkarıp ona bağışlardı. Dizide merhametli padişan bu bağışlarınında yer alacağı bekleniyor.
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Osmanlı henüz Söğüt'te küçük bir beylik iken bile çevresindeki güçlerle askeri ve siyasi ilişkilere büyük önem veriyordu. Bizans'ı çok yakından izleyen Osman Gazi, komşu tekfurun kızını esir alarak bu ilişkiyi bir adım ileriye taşıdı. Kendiliğinden Müslüman olan Nilüfer Hatun'u, Orhan Bey ile evlendirdi. Sögüt'e yerleşen Nilüfer Hatun, Osmanlı hanedanında yüzyıllar boyunca sürecek 'yabancı' gelin geleneğinin de ilk temsilcisi oldu. Dizide yer alacak olan bu bölüm maceralarla dolu olacak.
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Osman Gazi döneminde yaşanan en garip olay ise, 40 cengaverini kadın giysileri giydirerek Bilecik kalesine sokması ve bu yolla kaleyi fetmesidir.
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1288'de alınan Karacahisar, 1299 yılına gelindiğinde mescitleri, mektepleri, çarşıları ve pazarı ile mamur bir belde hâlini almıştı. Halk, Dursun Fakih'e gelerek şehirde cuma namazı kılınması için izin istediler. Ayrıca problemlerinin çözümü için kadı tayin edilmesini arzu ettiler. Dursun Fakih konuyu Şeyh Edebâli'ye açtı. Sonra beraberce Osman Gazi'ye arz ettiler. Osman Gazi Ne yapılmak gerekiyorsa yapılsın. deyince, Dursun Fakih: Hanım! Sultandan izin almak gerektir. dedi. Bunun üzerine Osman Gazi: Bu şehri ben kendi kılıcımla aldım. Bunda sultanın ne dahli var ki ondan izin alayım? Ona sultanlık veren Allah bana da gaza ile hanlık verdi. Eğer minneti şu sancak ise ben kendim dahi sancak kaldırıp düşmanlarla uğraştım. Eğer o, 'Ben Selçuk hanedanındanım!' derse ben de 'Gök Alp oğluyum!' derim. Eğer 'Bu ülkeye ben onlardan önce geldim!' derse 'Süleyman Şah dedem de ondan evvel geldi.' derim. cevabını verdi. Bu sözlerden sonra Dursun Fakih ilk cuma günü, minberde hutbeye çıktı. Duadan sonra Osman Gazi'nin adını hutbede zikretti. Böylece Osmanlı Devleti bağımsızlığını ilan etti.
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Diriliş Osman Gazi'de olacak büyük olaylar: Cengaverlerine kadın kıyafeti giydirdi
TRT'nin reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, bu yıl bitiyor. Ertuğrul Bey'in oğlu olan ve Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gazi'nin hayatı ve başarıları ekranlara gelecek. İlginç fikirleri ile yaptığı başarılar dizide yer alacak.
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