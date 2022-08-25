Hayat Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan Gülşenin sözlerine tepki Kabul edilemez
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gülşen'in sözlerine tepki: Kabul edilemez

Konserinde 'İmam hatipte okumuş sapıklığı oradan' cümleleriyle tüm infiale neden olan şarkıcı Gülşen'e Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan tepki geldi. Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınayan Erbaş, "İmam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum" dedi.

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Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan Gülşenin sözlerine tepki: Kabul edilemez
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Konserlerinde sergilediği tavırları ve LGBT'lilere açtığı bayrakla verdiği destekler ile tepki çeken şarkıcı Gülşen'in, bu kez de nisan ayında verdiği bir konserde 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' sözleri ortaya çıktı. İnfiale neden olan sözlere birçok kesimden tepki yağdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konserinde 'İmam hatipte okumuş sapıklığı oradan' cümleleriyle tüm imam hatiplileri zan altında bırakan Gülşen için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı.

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​Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
OYNAT 00:19
​Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
Konserinde LGBT bayrağı açıp 'Beğenmeyen gitsin' diyen şarkıcı Gülşen'in, sahnesinde imam hatiplileri hedef aldığı ortaya çıktı. Gülşen'in bir kişiyle ilgili 'İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.' dediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.


ERBAŞ SÖZLERİNİ KINADI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

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