Diyanet İşleri Başkanlığından, Amerika Diyanet Merkezine ilişkin açıklama: İddialar gerçek dışıdır

Diyanet'ten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan Amerika Diyanet Merkezine yönelik ithamlar üzerine, bu açıklamanın yapılmasında fayda mülahaza edildiği ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Böylece, cami merkezli sosyal faaliyet alanlarını ihtiva eden Amerika Diyanet Merkezi hem Türk vatandaşlarının hem de bölgede yaşayan diğer Müslüman toplulukların hizmetine sunulmuştur. Mimarı yapısı, sosyal tesisleri ve büyüklüğüyle ABD'deki en büyük İslam merkezi olma özelliğine de sahip olan merkez, hizmete girdiği günden itibaren bulunduğu bölgede Müslüman toplumunun buluştuğu merkez nokta haline gelmiştir.