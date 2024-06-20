Diyanet İşleri Başkanlığından, Amerika Diyanet Merkezine ilişkin açıklama: İddialar gerçek dışıdır

Amerika Diyanet Merkezinin; ABD'de yaşayan yüz binlerce Türk vatandaşının, milyonlarca Müslüman'ın, ayrıca İslam medeniyetinin insanlığa kazandırdığı değerleri böyle bir merkezde görmekten mutluluk duyan her inançtan, milletten insanın gurur duyduğu ve faaliyetlerinden de istifade ettiği bir İslam, ilim ve kültür merkezi olduğu belirtildi.