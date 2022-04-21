Diyanet şevval umresini iki ayrı turla gerçekleştirecek

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Adalet Bakanı Bozdağ: Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ, Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırı ile İstanbul Gaziosmanpaşa'da TÜGVA'nın da bulunduğu binanın yanında bomba patlatılmasının eş zamanlı olduğuna dikkat çekti. Bozdağ ''Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek'' dedi.