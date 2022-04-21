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Hayat Diyanet şevval umresini iki ayrı turla gerçekleştirecek
AKTÜEL

Diyanet şevval umresini iki ayrı turla gerçekleştirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, şevval umresinin iki ayrı turla gerçekleştireceğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Diyanet şevval umresini iki ayrı turla gerçekleştirecek
Kabe-i Muazzama

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, umrenin ilk turunun 10-21 Mayıs, ikinci turunun ise 21 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

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