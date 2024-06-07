Diyanet'in 'Çocuk Kafilesi' 2 yaşında: Minik hacı adaylarına özel etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının kutsal topraklardaki mutluluğuna çocuklarını da ortak etmek ve çocukların hatırlayacağı güzel anılar oluşturmak için geçen yıl "Çocuk Kafilesi" adı verilen projeyi hayata geçirdi.





Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın onayıyla hayata geçirilen proje kapsamında ibadetleri sırasında hacı adaylarına destek olunması amaçlanıyor. Projeyle, hacı adaylarının çocuklarına konakladıkları otelde hem oyun alanı hem de etkinlik alanı oluşturuluyor.





Arafat'ta da çocuklar için özel programlar yapılıyor

Konularında eğitimli ve alanlarında tecrübeli personelin görev aldığı söz konusu alanlarda çocuklara Kur'an eğitimi, Siyer, boyama, resim faaliyetleri ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.





Ailelerin onayıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında umre ibadeti, tavafın yanı sıra Arafat'ta da çocuklar için özel programlar yapılıyor.





Hacı adaylarından da olumlu dönüşler alınıyor

Çocukların keyifli vakit geçirdikleri proje kapsamında çocuklu hacı adayları da rahat ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini gerçekleştiriyor.