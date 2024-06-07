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Diyanet'in 'Çocuk Kafilesi' 2 yaşında: Minik hacı adaylarına özel etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanlığının "Çocuk Kafilesi" projesinden iki yılda 48 çocuk faydalandı. Proje kapsamında hacı adaylarının çocuklarına yönelik Kur'an eğitimi, Siyer, boyama, resim faaliyetleri ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

14:22 - 7/06/2024 Cuma
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının kutsal topraklardaki mutluluğuna çocuklarını da ortak etmek ve çocukların hatırlayacağı güzel anılar oluşturmak için geçen yıl "Çocuk Kafilesi" adı verilen projeyi hayata geçirdi.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın onayıyla hayata geçirilen proje kapsamında ibadetleri sırasında hacı adaylarına destek olunması amaçlanıyor. Projeyle, hacı adaylarının çocuklarına konakladıkları otelde hem oyun alanı hem de etkinlik alanı oluşturuluyor.


Arafat'ta da çocuklar için özel programlar yapılıyor

Konularında eğitimli ve alanlarında tecrübeli personelin görev aldığı söz konusu alanlarda çocuklara Kur'an eğitimi, Siyer, boyama, resim faaliyetleri ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.


Ailelerin onayıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında umre ibadeti, tavafın yanı sıra Arafat'ta da çocuklar için özel programlar yapılıyor.


Hacı adaylarından da olumlu dönüşler alınıyor

Çocukların keyifli vakit geçirdikleri proje kapsamında çocuklu hacı adayları da rahat ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini gerçekleştiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının geçen yıl hayata geçirdiği proje ikinci yılında hacı adaylarından da olumlu dönüşler alıyor. Geçen yılın hac döneminde 24 çocuğun faydalandığı projeden bu sene de 24 çocuğun yararlanması öngörülüyor.

#Çocuk Kafilesi
#Diyanet
#Diyanet işleri Başkanlığı
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