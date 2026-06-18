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Dizi setine polis baskını: Ünlü oyuncu gözaltına alındı

Dizi setine polis baskını: Ünlü oyuncu gözaltına alındı

10:0018/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
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Beykoz'da çekimleri devam eden "Ateş Denizi" dizisinin setine polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Yasaklı madde kullanımı ve bulundurulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dizinin başrol oyuncusu Erdem Kaynarca gözaltına alındı.

Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekimleri süren "Ateş Denizi" dizisinde bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yasaklı madde soruşturması kapsamında sete gelen polis ekipleri, dizinin başrol oyuncusu Erdem Kaynarca'yı gözaltına aldı. Yaşanan olay nedeniyle set çalışmalarına ara verildiği belirtildi.

Oyuncunun karavanı arandı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; polis ekipleri, "Ateş Denizi" dizisinin çekimlerinin yapıldığı Beykoz Kundura Fabrikası'na geldi. Ekiplerin ilk olarak sahne hazırlığında olduğu belirtilen oyuncu Erdem Kaynarca'nın karavanına gittiği öğrenildi.

Dizide Nezih karakterini canlandıran Kaynarca, polis eşliğinde karavandan çıkarıldı. Ardından oyuncunun aracında arama yapıldı.

Aracında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen aramada Kaynarca'nın aracında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi. Aramanın ardından oyuncu, işlemler için polis ekipleri eşliğinde emniyete götürüldü.

Yaşanan gelişmenin ardından dizi setindeki çekimlerin geçici olarak durdurulduğu ve yapım ekibinin çalışmalara yaklaşık bir hafta ara verme kararı aldığı belirtildi.

Serbest bırakıldı

Son olarak Beykoz'dan Halkalı Narkotik Şube'ye götürülen Erdem Kaynarca'nın ifadesinin alındığı, ayrıca saç ve kan örneklerinin incelendiği öğrenildi.

Yapılan işlemlerin ardından oyuncunun serbest bırakıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.




#dizi seti
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