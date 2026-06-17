TRT'den yeni iddialı proje: Bomba isimlerle el sıkışıldı! Dizinin çekimlerine başlandı

Bozdağ Film imzasını taşıyan ve sibernetik alanının öncü isimlerinden El Cezeri'nin hayat hikâyesini ekrana taşıyacak olan Çılgın Mucit El Cezeri dizisinin çekimleri başladı. Yapım, büyük ilgi gören tabii platformunda izleyici kitlesiyle sayılı günler sonra buluşmaya hazırlanıyor.
İslam bilim tarihinin en önemli mucitlerinden biri olarak kabul edilen, sibernetik ve robotik alanındaki çalışmalarıyla çağının ötesine geçen El Cezeri'nin yaşam öyküsü dizi oluyor. TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii için hazırlanan Çılgın Mucit El Cezeri projesinde çekim süreci resmen başladı.
Bozdağ Film tarafından hayata geçirilen yapımın senaryosunu İhsan Yıldırım, Aziz Er, Elif Çakmak ve İdil Ceren Yılmaz kaleme alırken, yönetmenlik görevini Kamil Aydın üstleniyor. Dizi, El Cezeri'nin bilim dünyasına kazandırdığı yenilikleri ve geliştirdiği mekanik sistemleri geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor.
Yapımda El Cezeri karakterine genç oyuncu Çınar Yener üstlenirken, ilk sezonu 10 bölüm olarak planlanan dizi güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiriyor. El Cezeri'nin annesi Gülsüm karakterini Toprak Sağlam, babası Rezzaz karakterini ise Toygan Avanoğlu canlandırıyor.
Kadroda aynı zamanda Dilek Çelebi, Salih Bayraktar, Nurettin Sönmez, Berat Efe Parlar, Zeynep Bostancı, Ela Şafak ve Damla Çolak gibi deneyimli isimler de yer alıyor.