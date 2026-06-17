TRT'den yeni iddialı proje: Bomba isimlerle el sıkışıldı! Dizinin çekimlerine başlandı

İslam bilim tarihinin en önemli mucitlerinden biri olarak kabul edilen, sibernetik ve robotik alanındaki çalışmalarıyla çağının ötesine geçen El Cezeri'nin yaşam öyküsü dizi oluyor. TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii için hazırlanan Çılgın Mucit El Cezeri projesinde çekim süreci resmen başladı.