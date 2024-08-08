Dizilerin yerini yarışmalar aldı

Geçtiğimiz yıl gazetemiz Yeni Şafak’ta “Romantik komediler iş başında” başlıklı haberimizde, ne izleyicilerin ne de televizyonların yaz dizisi alışkanlığından vazgeçmediğini yazmıştık. Her yıl aynı konuların işlendiği, genellikle romantik komedi türünde olan farklı oyuncularla farklı kanallarda oynayan diziler, “sezon boş geçmesin” düşüncesiyle yayınlanıyordu. Televizyon yöneticileri bu sene mayıs ayında yaptıkları ortak açıklamayla yaz dizisi çekmeyeceğini duyurdu. Gerekçe ise maliyet yüksekliği oldu. Bu yaz dizilerin yerini, çeşitli yarışma programları aldı.





İZLEYİCİ BEKLENTİSİ İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ

Dizi yapımcılarının en büyük motivasyonu yurt dışı satışları olurken, özgün içerik çıkaramayan yaz dizileri yurt dışında da rağbet görmüyor. Böylece yaz aylarında düşen reklam gelirleri, yükselen dizi maliyetlerini finanse etmeye yetmiyor. Bu durum televizyonları, ‘basit bir program da koysak yazı kurtarırız’ düşüncesine itti. Yapımcı Ümit Sönmez, izleyicilerin değişen alışkanlıklarına değinerek bu durumu şöyle açıkladı: “Televizyon kullanma alışkanlıkları gittikçe değişti. Bu da kanalların dizi ekosistemini küçülttü. İnsanlar dizilerden artık daha kaliteli yapım ve içerik bekliyor. Ünlü oyuncuların maliyetlerini de düşününce yaz dizisi yapmak zorlaştı. Yurt dışına dizi satılmasında en önemli unsurlardan biri çalıştığınız oyuncular. Ama yaz dizilerindeki bütçe sıkıntısı onlarla çalışmayı ve yurt dışı satışı zorlaştırıyor.”





YAZ DİZİLERİNİN OLMAMASI SEZON İŞLERİNİ ETKİLEMEZ

Yapımcı Emre Konuk, yaz dizilerinin oluşturduğu tek kaybın uluslararası satış olduğuna dikkat çekti. Konuk, “Sektörel anlamda gelir gider dengesinin tutmaması yapımcıları ve kanalları zorluyor. Bunun olumsuz etkilerini ekiplerin yazı işsiz geçirmesi olarak okuyabiliriz. Artı olarak tutan ve sezona devam eden yaz dizilerinin castı özellikle yurtdışında tanınan oyunculardan oluşuyorsa uluslararası satışları ciddi rakamlara ulaşabiliyor. Böyle bir kayıptan söz edilebilir. Yaz dizilerinin olmamasının sezon işlerine bir etkisi olmayacaktır. Çoğu yapımcı, yurtdışı satışlarıyla şirketini ayakta tutmaya çalışıyor. Yarışma programlarının maliyetleriyle dizilerin maliyetini kıyasladığımızda, yazın programlara yer vermek ticari açıdan daha mantıklı olabilir” dedi.



