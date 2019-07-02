Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Doğayla kültürü bağlıyorum
KÜLTÜR SANAT

Doğayla kültürü bağlıyorum

İstanbul Modern’deki İplikten Çözülenler sergisinde sanatseverlerle buluşan Alman sanaçı Olaf Holzapfel işlerinde mimari, yaşam alanı, doğa ve kültür konularını işliyor. Arjantin’deki Wichi halkıyla yaptığı işi sergileyen sanatçı, “Her malzemenin hikayesi var ve bundan besleniyorum. Bu işte de malzemeler doğayla kültür arasında bir bağlantı oluşturuyor” diyor.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
Olaf Holzapfel
Olaf Holzapfel

İstanbul Modern’de düzenlenen “İplikten Çözülenler, Tekstilde Küresel Anlatılar” sergisi son haftasına girdi. Dünyadan çeşitli tekstil üretimi, anlatımı ve sanatsal ifade araçlarına yer veren sergide yer alan ilginç çalışmalardan biri de Alman sanatçı Olaf Holzapfel’e ait. Sergide resimleri ve videosuyla yer alan sanatçı Arjantin’de yaşayan Wichí halkı ile işbirliği sonucunda ortaya çıkan işi sergiliyor. Holzapfel’in sergide yer alan işi, Almanya’dan binlerce kilometre uzaktaki Wichí halkının dokuma üretimiyle, sanatçının bir kent soyutlaması olarak tasarladığı geometrik desenlerini buluşturuyor.

SANATIN EN ESKİ MALZEMESİ

Holzapfel’in sergide yer alan işleri, Wichí halkının dokuma üretimiyle, sanatçının bir kent soyutlaması olarak tasarladığı geometrik desenlerini buluşturuyor. Farklı bir teknik ve çalışma biçimi deneyimleyen Holzapfel etkinlikte, kendi sanat pratiğini ve Wichí halkıyla olan üretiminin arka planına ait anekdotları izleyicilerle paylaşıyor.

İstanbul’a konuk olan Holzapfel ile hem sanat pratiğini hem sergide yer alan işini konuştuk. Tekstil malzemesinin sanatta kullanılan en eski malzemelerden biri olduğunu belirten sanatçı, “Tekstil malzemesi sanatta kullanılan en eski malzemelerden biri. Esasında bizi kuşatan bir çevre var ve bunun farkında değiliz. Etrafımızda gördüğümüz her malzemenin bir hikayesi ve şiiri var ve ben bundan besleniyorum” diyor.

Sanatçı Wichi halkıyla diyaloğuyla şekillenen işi ise şöyle anlatıyor: “Buenos Aires’te yaşayan Wichí halkıyla çalışmaya başladığım zaman kent ve soyutlama bir araya geldi. Bu çadır ama heykelle çadır arasında bir formu var. Aynı zamanda bir yüzey olmakla birlikte üç boyutlu ifadesi söz konusu. Doğayla kültür arasında bir bağlantı da oluşturuyor bu malzeme. Halkın yaptığı tekniği de bir soyutlamaydı. Göçebeler de kilim halı yaptıkları zaman belli bir motifi tekrar ediyorlar zaten. Yerleşik insanların kullandığı halıların motiflerini düşündüğümüz zaman onun mutlaka bir çerçevesi vardır. Halbuki daha göçebe halkın gelenekleri gibi biraz daha sınırları belli olmayan ve daha geniş bir alanı kapsayan bir üretimdi.” “İplikten Çözülenler, Tekstilde Küresel Anlatılar” sergisi 7 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilir.

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