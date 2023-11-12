Doğu Ekspresi’yle maceralı bir yolculuğa çıkıyoruz

TRT Çocuk’un ilgiyle takip edilen çizgi dizisi “İbi”nin ilk sinema filmi olan yapım, İbi ve dostlarının Doğu Ekspresi’nin Kars’a ulaşmasını sağlamak için atıldıkları macera dolu serüveni konu alıyor. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Doğu Ekspresi ile Kars’a seyahat eden İbi, kendisini beklenmedik bir maceranın içerisinde bulur. Yolculuk sırasında, Baldiyar masallarının yazıldığı yer olan Masalaltı’ndan gelen, daha adı bile konmamış olan gizemli bir masal kahramanının yapacağı kötülükleri engellemeye çalışan İbi, sevdiklerini korumak ve Doğu Ekspresi’nin Kars’a ulaşmasını sağlamak için türlü fedakarlıklar yapmak zorunda kalır.

Uzun ve titiz bir hazırlık süreci sonunda tamamlanan filmin yapımcılığını Özgür Karaca ve Özgün Karaca’nın birlikte üstlendiği filmin yönetmen ve senarist koltuğunda ise Sinan Ölmez oturuyor. Filmin eğlenceli müziklerini Ali Bakan ve Bülent Güven birlikte hazırladı. Geçtiğimiz günlerde minik sinemaseverlerle buluşan filmin yönetmen ve senaristi Sinan Ölmez ile konuştuk.

Filmin yönetmeni ve senaristi Sinan Ölmez, İbi çizgi dizisinin 2015 yılından bu yana TRT Çocuk kanalının en sevilen, en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olduğunu belirterek, bu kadar sevilmesinin nedenlerinin başında kendine has bir masal evrenine sahip olması, karakter, mekân, hikâye zenginliği ile çocuklara öğrettikleri ve onlara hissettirdiklerinin geldiğini söylüyor. Ölmez, “İbi şimdi de fantastik bir hikâyeyle, TRT ortak yapımı İbi: Doğu Ekspresi’nin Gizemi filmiyle sinema salonlarına geliyor. İbi: Doğu Ekspresi’nin Gizemi sinema filmimiz çocuklar için yapıldı. Fakat sadece bir çocuk filmi demek doğru olmaz. İbi hikâyelerinin olmazsa olmazı macera ve gizem unsurlarının yanında sevgi, arkadaşlık, aile bağları ve fedakârlık temalarını işleyerek filmimizi her yaştan sinemaseverin ilgiyle izleyeceği şekilde tasarladık” şeklinde anlatıyor.

Masalsı unsurlarla günümüz dünyasına taşıdık

“İbi hikâyeleri, içerisinde bulunduğu Baldiyar masal evreninde çok geniş bir hareket alanına sahip” diyen Ölmez, “Sürekli yeni hikâyeler üretmemize olanak sağlayan bir kurulumu var. Biz bu gücü çizgi dizi kısmında çok etkin bir biçimde kullanıyoruz. Sinema filminde İbi ve arkadaşlarını masalsı unsurlarla günümüz dünyasına taşımayı hedefledik. Bu yüzden son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Doğu Ekspresi temasını seçtik. Filmin hikâyesini çocuklarımızın İbi çizgi dizilerinden alışık oldukları olay örgüsüyle kaynaştırdık” sözleriyle çizgi diziyi beyaz perdeye aktarma fikrini anlatıyor.

Macera ve gizem dolu film

“İzleyicilerimizin macera ve gizem beklentilerini gözlemlediğimiz için hikâyemizde bu unsurları ön plana çıkaracak karakterlere ve olaylara yer verdik” ifadelerini kullanan Ölmez, “Bir yandan seyircilerimizin alışık oldukları hikâye unsurlarını korumamız gerekiyordu bir yandan da onların sinemaya gitmesine değecek bir yapım üretmemiz gerekiyordu. Enerjimizin çoğunu bu iki unsura yönelttik. Sonuç olarak İbi’yi merakla takip eden çocuklarımıza televizyonda izlediklerinden çok farklı bir hikâye ve görsellik sunma gayretine girdik” diyor.

Filmin ön yapım sürecinin, taslak çizimlerin yapılmasının, referans toplama, pilot kayıtlarının alınması gibi aşamalarla yaklaşık üç ay sürdüğünü belirten Ölmez, daha sonra yapım sürecine başlanıldığını söylüyor. Ölmez, iç ve dış sanatçılarla birlikte altmış kişilik bir ekiple filmi dokuz ayda tamamladıklarını sözlerine ekliyor. Ölmez, “Ayrıca TRT, film yapım sürecinin her aşamasında stüdyomuza pozitif yönde temas ederek ilk sinema filmimizi tamamlamamıza büyük katkı sağladı” şeklinde konuşuyor.







