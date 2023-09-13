Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı'ndan Murat Kurum'a ziyaret: Şampiyonluğu pasta kesip kutladılar

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum, önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İklim Kanunu hazırlandığını belirterek “Yüce Meclis’imizin açılmasıyla önümüzdeki 100 yılı şekillendirecek bir çerçeveye sahip olacak İklim Kanunu’nu Çevre Komisyonumuzda görüştükten hemen sonra Meclis’imizin onayına sunacağız. İklim Kanunu ile tüm vatandaşlarımızın, gelecek nesillerimizin çevre hakkını koruyacak, çevre ve iklim adaletini en güzel şekilde tesis edeceğiz” ifadelerini kullandı.