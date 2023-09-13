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Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı'ndan Murat Kurum'a ziyaret: Şampiyonluğu pasta kesip kutladılar

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Murat Kurum, Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı’nı ağırladı. İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan milli sporcular, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın başkanlığında Murat Kurum’u İstanbul’da ziyaret etti. Birol Aydın bakanlığı döneminde kendilerine verdiği desteklerden dolayı Kurum’a teşekkür ederken, Kurum da “Sizleri çok seviyoruz, inşallah daha nice başarılara imza atacaksınız” ifadelerini kullandı. Kurum ve şampiyonlar daha sonra birlikte pasta kesip şampiyonluğu kutladılar.

Zeynep Karçığa
13:54 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı.

İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı’nın milli sporcuları, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın başkanlığında, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’u İstanbul’da ziyaret etti.



"İnşallah daha nice başarılara imza atacaksınız"


Birol Aydın bakanlığı döneminde kendilerine verdiği desteklerden dolayı Kurum’a teşekkür ederken, Kurum da “Sizleri çok seviyoruz, inşallah daha nice başarılara imza atacaksınız” ifadelerini kullandı.


Kurum ve şampiyonlar daha sonra birlikte pasta kesip şampiyonluğu kutladılar.


Murat Kurum'dan paylaşım


Bakan Kurum da sosyal medya hesabından milli sporcuların ziyaretine ilişkin anları paylaşıp paylaşımına "Sabah enerjimizi alalım" notunu düştü.


#Murat Kurum
#Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı
#Ziyaret
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