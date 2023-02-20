Dünyada sismik izolatör kullanılan en büyük 10 binadan 5'i Türkiye'de

"Sismik olarak çok aktif bir başka ülke olan Türkiye de temel izolasyon metodolojisine sıkı sıkıya bağlıdır. Çoğu temel izolasyonlu olacak çok sayıda büyük modern hastane inşa etmek için 13,6 milyar dolarlık bir program başlatıldı. Ayrıca önemli köprü ve viyadükler de bu şekilde koruma altına alınmıştır.