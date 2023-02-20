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Türkiye, uzmanların depreme karşı önerdiği sismik izolatör uygulamasını kullanan ülkelerin başında geliyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde etkili oldu. Büyük depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye Adana ve Elazığ'da büyük hasara yol açtı.
Şiddetli depremlerin ardından binalarda depreme karşı dayanıklılığın yolları arasında sıralanan sismik izolatör yöntemi gündeme geldi. Türkiye, uzmanların depreme karşı önerdiği Sismik izolatör uygulamasını pek çok yapıda hayata geçirdi. Dünyada sismik izolatör kullanılan en büyük 10 binadan 5'i Türkiye'de bulunuyor.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yapımında deprem etkilerinin azaltılmasını sağlayan 2 bin 68 sismik izolatör kullanıldı.
Adana Şehir Hastanesi zemin hareketinin kontrollü olarak binaya aktarılmasını sağlayan sismik izolatörler sayesinde "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkisini hissetmedi. Sismik izolatör yöntemi, Isparta, Malatya ve Erzurum'da bulunan hastanelerde de kullanıldı.
ABD merkezli ENR Dergisi, geçtiğimiz aylarda 'Dünyanın temel izoleli en büyük 10 binası' başlıklı makalesinde sismik izolatör kullanılan en büyük 10 binadan 5'inin Türkiye'de bulunduğuna dikkat çekmişti.
ABD basınına yansıyan makalede şu ifadelere yer verildi: