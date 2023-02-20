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Hayat

Dünyada sismik izolatör kullanılan en büyük 10 binadan 5'i Türkiye'de

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen yıkıcı sarsıntıların ardından binalarda depreme karşı dayanıklılığın yolları arasında sıralanan sismik izolatör yöntemi bir kez daha gündeme geldi. Dünyada sismik izolatör kullanılan en büyük 10 binadan 5'i Türkiye'de bulunuyor. Türkiye, uzmanların depreme karşı önerdiği sismik izolatör uygulamasını pek çok yapıda hayata geçirdi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yapımında deprem etkilerinin azaltılmasını sağlayan 2 bin 68 sismik izolatör kullanıldı. Adana Şehir Hastanesi de zemin hareketinin kontrollü olarak binaya aktarılmasını sağlayan sismik izolatörler sayesinde "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkisini hissetmedi. Sismik izolatör yöntemi, Isparta, Malatya ve Erzurum başta olmak üzere pek çok kentteki hastanelerin yapımında kullanıldı.

18:07 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye, uzmanların depreme karşı önerdiği sismik izolatör uygulamasını kullanan ülkelerin başında geliyor.

Türkiye, uzmanların depreme karşı önerdiği sismik izolatör uygulamasını kullanan ülkelerin başında geliyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde etkili oldu. Büyük depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye Adana ve Elazığ'da büyük hasara yol açtı.

Sismik izolatör kullanılan 10 binadan 5'i Türkiye'de

Şiddetli depremlerin ardından binalarda depreme karşı dayanıklılığın yolları arasında sıralanan sismik izolatör yöntemi gündeme geldi. Türkiye, uzmanların depreme karşı önerdiği Sismik izolatör uygulamasını pek çok yapıda hayata geçirdi. Dünyada sismik izolatör kullanılan en büyük 10 binadan 5'i Türkiye'de bulunuyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yapımında deprem etkilerinin azaltılmasını sağlayan 2 bin 68 sismik izolatör kullanıldı.

Adana Şehir Hastanesi'ni 1512 sismik izolatör korudu

Adana Şehir Hastanesi zemin hareketinin kontrollü olarak binaya aktarılmasını sağlayan sismik izolatörler sayesinde "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkisini hissetmedi. Sismik izolatör yöntemi, Isparta, Malatya ve Erzurum'da bulunan hastanelerde de kullanıldı.

ABD merkezli ENR Dergisi, geçtiğimiz aylarda 'Dünyanın temel izoleli en büyük 10 binası' başlıklı makalesinde sismik izolatör kullanılan en büyük 10 binadan 5'inin Türkiye'de bulunduğuna dikkat çekmişti.

Dünyanın en büyük temel izolasyonlu binası Türkiye'de olacak

ABD basınına yansıyan makalede şu ifadelere yer verildi:

"Sismik olarak çok aktif bir başka ülke olan Türkiye de temel izolasyon metodolojisine sıkı sıkıya bağlıdır. Çoğu temel izolasyonlu olacak çok sayıda büyük modern hastane inşa etmek için 13,6 milyar dolarlık bir program başlatıldı. Ayrıca önemli köprü ve viyadükler de bu şekilde koruma altına alınmıştır.
Türkiye'de yapımı devam eden önemli projelerden biri de İstanbul'daki İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü'dür. Buradaki 2.330 yataklı ana hastane binasında 2.000 izolatör bulunması bekleniyor. İstanbul PPP Sağlık Yatırım A.Ş tarafından geliştirilen bir kamu-özel sektör ortaklığıdır. Tamamlandığında dünyanın en büyük temel izolasyonlu binası olması bekleniyor."


#Kahramanmaraş
#deprem
#sismik izolatör
2 saat önce
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Dünyada sismik izolatör kullanılan en büyük 10 binadan 5'i Türkiye'de
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