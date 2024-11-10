Dünyanın seyahat rotalarını keşfet

Seyahat kavramını insan öyküleri ile harmanlarken, gündelik hayat ve gelenekle birleşen yazı, röportaj, izlenim ve fotoğrafları okur ve takipçileriyle paylaşan Skyroad’un gerçekleştirdiği fotoğraf yarışması son dört yılda yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı. Bu sene 5.’si gerçekleşecek Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması’nın toplamda 4 kategorisi bulunuyor. Seyahatten kültür-sanata, yemekten gündelik hayata farklı coğrafyaların yaşam kültürlerine yer veren Skyroad, bu yıl 5.’sini gerçekleştireceği yarışmasıyla; gezmeyi, keşfetmeyi, eğlenmeyi ve tüm bunları yaparken gördüklerini paylaşmaktan mutluluk duyan fotoğraf tutkunlarını yarışmasına davet ediyor. Toplamda 500.000 TL ödül verilecek Skyroad ile Keşfet yarışması, 4 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında başvuruları bekliyor.