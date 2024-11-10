“Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet” temasıyla yola çıkan Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması, bu yıl 5. kez fotoğraf tutkunlarıyla buluşuyor. Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları ve Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü kategorilerinde gerçekleşecek yarışma, başvuruya açıldı. 4 Kasım tarihi itibarıyla skyroadilekesfet.com adresinden başvuruları kabul eden yarışmaya 4 Aralık tarihine kadar başvurulabilecek.
Seyahat kavramını insan öyküleri ile harmanlarken, gündelik hayat ve gelenekle birleşen yazı, röportaj, izlenim ve fotoğrafları okur ve takipçileriyle paylaşan Skyroad’un gerçekleştirdiği fotoğraf yarışması son dört yılda yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı. Bu sene 5.’si gerçekleşecek Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması’nın toplamda 4 kategorisi bulunuyor. Seyahatten kültür-sanata, yemekten gündelik hayata farklı coğrafyaların yaşam kültürlerine yer veren Skyroad, bu yıl 5.’sini gerçekleştireceği yarışmasıyla; gezmeyi, keşfetmeyi, eğlenmeyi ve tüm bunları yaparken gördüklerini paylaşmaktan mutluluk duyan fotoğraf tutkunlarını yarışmasına davet ediyor. Toplamda 500.000 TL ödül verilecek Skyroad ile Keşfet yarışması, 4 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında başvuruları bekliyor.
Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları ve Cep Telefonu Fotoğrafları kategorilerinde birinci ve ikincilere verilecek ödüllere ek olarak, Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü kategorisinde de bir fotoğraf ödülle buluşacak. Kategoriler, ödüller, yarışma takvimi, şartname ve pek çok detay, https://skyroadilekesfet.com/ adresinde fotoğraf tutkunlarını bekliyor.
Yarışma takvimi açıklandı
Türkiye turizmine katkı sunmak amacıyla başlatılan yarışma, geçtiğimiz yıllarda yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı. Bu yıl 5.’si düzenlenen yarışmanın takvimi fotoğraf tutkunları tarafından merakla beklenen takvimi ilan edildi. https://skyroadilekesfet.com/ web sitesinde ilan edilen takvim şu şekilde:
Başvuruların Başlangıcı: 4 Kasım 2024 Pazartesi
Başvuruların Bitişi: 4 Aralık 2024 Çarşamba
Jüri Değerlendirmesi: 4 Aralık – 10 Aralık 2024
Ödül Töreni: 25 Aralık 2024