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Göçe 'gönüllü' çözüm: Ülkene dön işin hazır

Türkiye, yasa dışı göçü tersine döndürmek için güvenlik ve diplomasi araçlarını sonuna kadar kullanırken, “gönüllü geri dönüş” programına da büyük önem veriyor. Proje kapsamında Afganistan’da bakkal, marangoz, berber, fotoğrafçı, kumaşçı, terzi, tesisatçı gibi mesleklere yönelik 60 iş yeri kuruldu. 43 yaşındaki Sajeda Amir, “Ülkeme döndükten sonra Türkiye bana terzi dükkanı açtı. İnşallah çalışarak Türkiye’nin hakkını öderim” dedi.

Yasemi Asan Yeni Şafak
Düzensiz göçe gönüllü çözüm: Ülkene dön işin hazır
Düzensiz göçle mücadelesini sürdüren Türkiye, gönüllü geri dönüşle de hayatları değiştiriyor.

Düzensiz göçe karşı sınırlarda fiziki güvenliğini ve ilgili ülkelerle diplomasiyi artıran Türkiye, gönüllü geri dönüş mekanizması ile de hayatları değiştiriyor. Çevresindeki ülkelerde yaşanan sorunlar nedeniyle düzensiz göçün rotasında bulunan Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlerde ilk sırada Afganistanlılar geliyor. Türkiye düzensiz göçmenlerin destekli gönüllü dönüşü ve yeniden entegrasyonu projesini sürdürüyor. Kızılay’ın destekleriyle gerçekleştirilen “Gönüllü Geri Dönüş Sonrası Destek Programı” İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği ve Afganistan Göçmenler Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Proje sayesinde Türkiye’den kendi istekleriyle ülkesine dönen Afganlara geçimlerini sağlayabilmeleri için iş imkanı sunuluyor.

İŞ YERİ VE KİRA DESTEĞİ

Yasa dışı göçün önüne geçmeyi ve başka ülkelere göç etmek durumunda kalan Afganların ülkelerine dönmelerini teşvik etmek amacıyla yürütülen projeyle bakkal, marangoz, berber, fotoğrafçı, kumaşçı, terzi, fırın, telefon tamircisi, tesisatçı gibi mesleklere yönelik iş yerleri kuruldu. 2018 yılında başlatılan proje kapsamında 60 iş yerinin açılmasına destek olunurken, açılan dükkanların tadilat ve tefrişat işlemleri sağlanıyor, 5 ay süresince de kira desteği veriliyor.

TÜRKİYE’YE HAKKINI ÖDÜYORUM

Program kapsamında ülkesi Afganistan’a dönen isimlerden biri terzi Sajeda Amir. 43 yaşındaki Amir, Türkiye’ye teşekkür ederek “Dördü kız biri erkek 5 çocuğum var. Aralık 2018 tarihinde Türkiye’ye gittim. Üç ay kaldıktan sonra ülkeme geri döndüm. Döndükten sonra Türk görevliler mesleğimi yapmama yardımcı oldu ve bana terzi dükkanı açtı. Dükkanıma dikiş makineleri ve diğer teknik malzemeleri alarak beni sermaye sahibi yaptı. Şimdi gelirim var. Türkiye’ye desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. İnşallah çalışarak Türkiye’nin hakkını ödemiş olurum” dedi.

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