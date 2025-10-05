Edebiyat dünyasından seçkin imzalar müzayedede

Türk ve dünya edebiyatından önemli isimlere ait son derece nadir imzalı mektup, şiir, kitap, fotoğraf, belge, efemera ve obje açık arttırmaya çıkıyor. Pingudu Müzayede tarafından bugün gerçekleştirilecek online müzayedede 750’den fazla koleksiyonluk eser yeni sahiplerini bulacak. Türk edebiyat ve sanat çevresinde konuşulacak eserlerin ilk kez gün yüzüne çıktığı müzayedede Cahit Sıtkı Tarancı imzalı “Yaş Otuz Beş’” kitap ve şiirin orijinal tashihleri, Cemal Süreya 1982’de el yazısı ile eşi Birsen Sağnak’ın çizmiş olduğu, yemek menülü “Banko” şiiri, Süleyman Nazif’ten “Kardeşim efendim” hitabıyla İbnülemin Mahmud Kemal’e yazılmış Osmanlıca mektup, Ahmet Mithat Efendi’nin kartviziti, Necip Fazıl, Asaf Halet Çelebi, Abdülhak Hâmid Tarhan’dan imzalı-ithaflı fotoğraflar edebiyat ve sanatseverlerin ilgisine sunuluyor. Müzayedede yer alan eserler arasında Nazım Hikmet’in cezaevinde Piraye için yaptığı kenarları işlemeli ve çiçekli ipek mendil, Yaşar Kemal ile Avukat Ayata Beğensel’in ıslak imzalı yazışmaları ve iki kilo portakal konulu senet, Sait Faik Abasıyanık’a ait tahta kalem kutusu, Metin Eloğlu’nun şahsi not defteri, Ahmed Arif’ten Fikret Otyam’a imzalı ve ithaflı “Hasretinden Prangalar Eskittim” kitabı, Atatürk’ün kapak olduğu 24 Mart 1923 tarihli Time dergisi, Çanakkale Zaferi altın hatıra madalyası, Fikret Mualla, Faruk Cimok, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın yapıtları dikkat çekiyor.

Edebiyat, sanat ve sinema dünyasından s eserleri bir araya getiren müzayedede Gabriel García Márquez ve Pablo Neruda’nın imzalı fotoğrafından Oscar Wilde, Jules Verne, Lev Tolstoy’un fotoğraflarına Voltaire’in 1763 tarihli el yazısı mektubundan Ernest Hemingway’in ıslak imzalı mektubuna dünya edebiyatında tanınmış yazarların fotoğraf ve mektupları da bulunuyor.

Eşe dosta yazılmış mektuplar

Türk edebiyatının şöhretli yazar ve şairlerinden Halid Ziya Uşaklıgil, Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamid Tarhan, Süleyman Nazif, İbnülemin Mahmud Kemal, Şükufe Nihal, Halide Nusret Zorlutuna, Sedat Simavi, Tomris Uyar, Metin Eloğlu’nun eşleri, dostları, sevdikleri ve yayıncılarına yazdıkları mektup da müzayedenin odağında yer alıyor. Ali Ekrem Bolayır’dan Cenap Şahabeddin’e, İsmail Hami Danişmend’ten Fahrettin Kerim Gökay’a, Fazıl Hüsnü Dağlarca’dan Arslan Kaynardağ’a, Sabahattin Eyüboğlu’ndan Talip Ayaydın’a, Halide Edip Adıvar’dan Hakkı Tarık Us’a, Tomris Uyar’dan Hasibe Ayten’e, Azra Erhat’tan Rükzan Güneysu’ya, Elif Naci’den Hasan Kavruk’a, Abdülhak Şinasi Hisar, Nurullah Ataç, Necati Cumalı, Ümit Yaşar Oğuzcan, Yaşar Kemal ve Cahit Sıtkı Tarancı’dan Yaşar Nabi Nayır’a yazılmış ıslak imzalı mektuplar edebiyat tarihi açısından önem taşıyor.

Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Sevgili Yaşarcığım” hitabıyla Yaşar Nabi Nayır’a gönderdiği 9 Mart 1948 tarihli Osmanlıca mektubu Tarancı’nın eserlerini neşreden Varlık yayınları sahibi Nayır’dan şiir kitabının yeni baskısına dair teklifini kabul ettiğini belirterek “Allah vere de zarar etmesek” diyerek şu satırları kaleme alıyor: “Mektubunun cevabı geciktiyse şiir yüzünden gecikti. Kitabın ikinci baskısı hakkındaki tekliflerin kabul. Allah vere de zarar etmesek. Fakat herhalde Temmuz’da olmazsa Ağustos’ta İstanbul’a geldiğimde bana bir yüz lira verebilecek durumda olmalısın. Nereye Gidiyoruz’dan bekliyorum. Ayrıca bir mektupla gönderdim. Şiir karşılığı olarak da Otuz Beş Yaş’tan hem de ciltlisinden üç tane istiyorum. Varlık da ayda bir geliyor, ev adresime gönderirsen memnun olurum.”

“İlk hikâyemin Varlık’ta çıkması beni sevindirir”

Müzayededeki mektuplardan Yaşar Kemal’in “Kemal Sadık Göğceli” müstearıyla Yaşar Nabi Nayır’a Kadirli’den yazdığı 1951 yılına ait mektubu dikkate değer. “İlk hikâyemin Varlık’ta çıkması beni sevindirir” diyen Yaşar Kemal mektubunda Nayır’a gönderdiği hikâyenin yayınlanmamasına sitem ettiği ve Orhan Kemal’in tesiri konusuna cevap verdiği şu satırlar yer alıyor: “Yalnız aziz dostum, şunu da size söylemekten geri durmayacağım. O da Orhan Kemal’in tesirinde kalma meselesidir, ben şimdiye kader hikâye yayınlamamakla beraber, bu işe Orhan Kemalle beraber başlamış durumdayım, Orhan Kemal benim arkadaşımdır. Yıllardan beri beraberiz. Bir, içtiğiniz su ayrı gider. Yalnız Orhan Kemal’le aramızda çok farklar vardır. Birbirinizin tesirinde bir devirde hemen herkes ister istemez birbirinin tesirinde kalır, muhakkak kalmışızdır. Orhan Kemal’le çok ayrılıklarımız vardır. Orhan bir şehir çocuğudur, ben doğma büyüme bir köylüyüm. Bu bir. Orhan ister istemez kendi muhitinin dilini kullanmak, kendi konularını işlemek zorunda… Ben de kendiminkini. Bu iki… Köy konusunda, bilmediği için, Orhan burada, o dile pek o kadar muvaffak olamıyor. Son zamanlarda kendini bu yüzden iyice fabrikaya vermiştir. Bu üç. Hakikaten Orhan benim en çok sevdiğim hikâyecidir. Tesirinde kalmışsam memnun olurum. Ama yukarıda saydığım aykırılıklardan dolayı yollarımız bizi birleştirmekten daha çok ayırıyor, Sonra Orhan Kemal’le hikâyecilik sanatı üstünde görüş ayrılıklarımız var. İkimiz de bunda ısrar ediyoruz. Bütün hikâyelerimi okuduktan sonra Orhan’la aramızda realizmden başka birleşik nokta bulacağınızı sanmıyorum.”

Yaşar Kemal’in 1951’de Yaşan Nabi’ye gönderdiği daktilo mektup .

Eyüboğlu’ndan “Canım Annecik”e

Müzayededeki nadide eserlerden ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan Monterey ABD’den annesi Lütfiye Rahmi’ye gönderdiği şiirli posta kartı son derece samimi bir hava taşıyor. Bedri Rahmi 30 Mart 1962 tarihli “Canım Annecik” hitabıyla başlayan kartta şu satırları yazıyor: “Ah bu memleketin çiçeklerini bir görsen! Ben hayatımda bu kadar çeşitli ve güzel çiçekler görmedim. Bu kartta gördüğün pembe mor çiçekler deniz boyunca uzayıp gidiyor. En az Pulathane Trabzon yolu kadar çiçek tarlaları. İki de bir hep şu geliyor aklıma: Şimdi Anladım Keramet Nerde/Bizim Cennetimiz Gökte/Bunlarınki Yerde”

Cemal Süreya’nın el yazısıyla eşi ‘’Birsen Sağnak’’ çizmiş olduğu, yemek menülü, “Banko” şiiri.

İmzalı hatıra fotoğraflar

Müzayedeye çıkan koleksiyonluk eserler arasında imzalı fotoğraflar da kuşkusuz ilgi uyandırıyor. Necip Fazıl’ın “Sevgili Ayhan’ıma” ithafıyla imzaladığı 1968 tarihli büyük boy fotoğrafı, Asaf Halet Çelebi’den Münir Haymana Yaylalıgil’e ithaflı ve imzalı fotoğraf, Yahya Kemal Beyatlı’dan Nihat Hanım’a ithaflı-imzalı 1950 tarihli portre fotoğrafı, şair-i azam Abdülhak Hâmid Tarhan’dan Osmanlıca imzalı-ithaflı büyük boy fotoğraf ile Hüseyin Cahit Yalçın’ın imzalı ithaflı kabin fotoğrafı göze çarpıyor. Dünya edebiyatında adından söz ettirmiş kimisi Nobel ödülü almış pek çok yazar ve şairlere ait imzalı fotoğraflar da müzayedede satışa sunulacak. Bunlar arasında Oscar Wilde, Jules Verne, Lev Tolstoy, Maksim Gorki, James Matthew Barrie, Guy de Maupassant, Gustave Flaubert, Mark Twain’in yanı sıra Rudyard Kipling, J. R. R. Tolkien, Ernest Hemingway, Antoine de Saint Exupery, Agatha Christie, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Vicente Blasco Ibáñez, Arthur Conan Doyle, Yorgo Seferis, Albert Camus, George Bernard Shaw ve Bertrand Russell’ın fotoğrafları öne çıkıyor.

Edebi kalemlerin imzalı mektup ve fotoğraflarının yanı sıra Süleyman Nazif, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhak Hâmid Tarhan, Yunus Nadi, Ahmet Rasim, Celal Sahir Erozan, Arif Damar, Metin Eloğlu, Kemalettin Kamu, Samet Ağaoğlu, Necati Cumalı, Yaşar Nabi Nayır, Hakkı Tarık Us, Ahmet Kutsi Tacer, Halide Nusret Zorlutuna’ya ait koleksiyon değeri taşıyan kartvizitler de açık artırmaya sunulacak.