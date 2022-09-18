Efendimiz’i (sav) çocuklara dostları anlatacak: Peygamber sevgisi küçük yüreklerde

Muhammed’in (sav) hayatındaki en önemli olaylardan biri olan Hicret’i konu edinen 3D animasyon türündeki sinema filmi TRT ortak yapımı “Tay”, vizyona girmek için gün sayıyor. Filmde, annesini arayan safkan bir tay olan Riyah’ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile birlikte Medine’ye doğru çıktığı yolculuğun hikâyesi anlatılıyor. Çöl yolculuğu, hicretleri boyunca Hz. Muhammed (sav) ile Hz. Ebu Bekir’i takip eden Jabal’ın anılarını hatırlamasıyla bambaşka bir hikâyeye dönüşüyor. 23 Eylül’de minik izleyicileriyle buluşacak olan film, masal tadındaki anlatımıyla özellikle okul çağındaki çocuklarda fedakârlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesini, çocuklara peygamber sevgisinin aşılanmasını hedefliyor.

Filmin yönetmen koltuğunda TRT Çocuk’un çevreci kahramanı “Kaptan Pengu ve Arkadaşları”nın yapımcısı Nurullah Yenihan otururken, senaristliğini Betül Yağsağan Birgören, yapımcılığını ise Mustafa Emre Tülün üstleniyor. Duygu dolu hikâyesiyle beyaz perdeye çıkmaya hazırlanan filmin müzikleri ise Burak Çambel imzalı. Yönetmen Nurullah Yenihan “Tay” filmini anlattı.

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“Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (sav) çocuklara nasıl anlatırız fikri hep aklımızdaydı” diyen Nurullah Yenihan, film için ilk hikâyeyi oluşturduklarında iki sahabe çocuğun hikâyesi olarak planladıklarını, senaryo yazımı başladığında ise anlatım dili olarak belli bir noktaya gelince zorlandıklarını ifade ediyor. Yenihan, daha sonra, çocuklara ulaşmanın en doğru yolunun hayvanlar üzerinden anlatabilecekleri bir hikâye olduğuna karar verdiklerini dile getiriyor. Senaryonun yazım aşamasının ve bitirilmesinin bir seneyi bulduğunu söyleyen Yenihan, “Bu filmdeki amacımız; çocuklarımıza Peygamber Efendimiz’in (sav) sevgisini aşılamak ve vermiş olduğumuz bilgiler ile onlarda merak uyandırmasını sağlayıp araştırarak öğrenmelerini hedeflemektir” diyor.

Hassas bir içerik üzerinde çalıştıklarını, çocuklara anlatmasının çok kolay olmayan bir hikâye olduğunu belirten Yenihan, birçok noktada pedagojik anlamda dikkat etmeleri ve hassas olmaları gereken noktalar olduğunu söylüyor. Savaşı çocuklara anlatmanın oldukça zor olduğunu kaydeden Yenihan, bu noktada uzman psikolog, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörleri ile çok uzun süre çalıştıklarını, çocukları da sıkmadan, doğru bir şekilde anlatmayı hedeflediklerini ifade ediyor.

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RİYAH’IN MACERASINA HAZIR OLUN

Filmin senaryo yazım aşamasında, birkaç konu başlığı altında hikâyeyi oluşturmaya başladıklarını dile getiren Yenihan, “En önemli öncelik olan başlığımız; Peygamber Efendimiz’i (sav) doğru anlatabilmek, alt başlıkları olarak anne-çocuk sevgisi, dede-torun sevgisi, arkadaşlık, fedakârlık ve kendini tanıyabilme konularını özenle senaryoda işlemeye çalıştık” ifadelerini kullanıyor. Filmin başkarakteri Mekke’de yaşayan safkan bir tay olan Riyah’ın, annesinin Medine’ye satıldığını öğrendikten sonra çiftlikten kaçarak Mekke’den Medine’ye çölde bir yolculuğa başladığını söyleyen Yenihan, “Yolculuk esnasında, Riyah’a yaşlı bir deve eşlik edecek ve yaşlı deve ona, Peygamber Efendimiz’in (sav) çileli hicret yolculuğunu anlatacaktır” şeklinde Riyah’ın macerasını anlatıyor.

GELECEĞİ ÇİZGİ FİLMLER DEĞİŞTİRECEK

Tay filminin, yapmış oldukları onuncu sinema filmi olduğunu söyleyen Yenihan, yaptıkları bütün çizgi filmlerinde öğretici içeriğe özen gösterdiklerini vurguluyor. “Çağımızın hikâye anlatıcıları olarak filmlerimizi, çocuklara anlattığımız hikâyelerin onların gelişimine destek sağlayacağının bilincinde olarak yaptık” diyen Yenihan, “Bizim bir sloganımız var: ‘Geleceği Çizgi Filmler Değiştirecek.’ Biz bütün filmlerimizi buna inanarak yapıyoruz. Tay filmini de yaparken bu inançla yola çıktık. Bu kapsamda TRT’nin destekleri de bu noktada çok önemli. Türkiye’deki animasyon sektörünün en büyük destekçisi TRT’ye teşekkür ediyorum” diyor.

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