Emin Hoca’yı dualarla uğurladık

İstanbul'da 83 yaşında hayatını kaybeden ilahiyatçı ve yazar Prof. Dr. Emin Işık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şişli Camii'ndeki cenaze töreninde Emin Işık'ın eşi Şükran Işık, kızı Sevda Bulduk ve oğlu Akif Işık taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, Işık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti milletvekilleri Ravza Kavakcı Kan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Bilal Erdoğan, yazar Prof. Dr. İskender Pala, sanatçı Ahmet Özhan, yazar Dursun Gürlek, mutasavvıf müzisyen Ömer Tuğrul İnançer, birçok öğrencisi ve sevenleri de katıldı. Işık için cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Emin Işık

ONUN BİZDE HAKKI VAR

Namazın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Emin Işık'ın 1966'dan itibaren İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde hocası olduğunu anlatarak, "Orada güzel sesiyle tilavetiyle Kur'an-ı Kerim okurdu. Öğrencisi olmaktan gerçekten çok çok müşerref oldum. İmam Hatip'ten sonra zaman zaman bir arada olma imkanı bulmuştum. Rabb'im cennetiyle müşerref eylesin. Rabb'im kendisinden razı olsun. İnanıyorum ki verdiğiniz cevap ile hocamdan razısınız. Hakkınızı helal ediniz. Öğrencisiydik onun bizde hakkı var. Bizler talebeleri olarak kendisinden razıyız, Rabb'im de kendisinden razı olsun" diye konuştu. Mevlevi dedesi sikkesi tabutuna yerleştirilen Emin Işık'ın cenazesi, Erdoğan'ın da omuz vermesiyle cenaze aracına kadar taşındı. Prof. Dr. Emin Işık'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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DÜŞÜNCE HAYATININ ÖNCÜ İSMİ

Yüzden fazla makale ile ansiklopedi maddesi kaleme alan Prof. Dr. Işık, yakın dönem düşünce hayatının öncü isimleri arasında yer alıyor. Prof. Dr. Emin Işık'ın makaleleri, Fikir ve Sanatta Hareket, Tohum, İslam Medeniyeti dergileriyle Tercüman ve Ayrıntılı Haber gazetelerinde yayımlandı. Işık'ın, Devleti Kuran İrade (1971), Kur'an'ın Getirdiği İrade (1974), Bilginler Konuşuyor (Suphi Saatçi, Abdülkadir Özcan, Altan Deliorman, Cezmi Eraslan, Durmuş Hocaoğlu ile, 2003), Belh'in Güvercinleri (2008), Aşkı Meşk Etmek (2010), Türk Düşüncesi (Abdullah Çiftçi, Abdullah Kederoğlu, Dilaver Cebeci, Yümni Sezen ile 2010), Nurettin Topçu - Çağdaş Bir Dervişin Dünyası (2019) kitapları bulunuyor.