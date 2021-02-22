Hayat Emin Saraç Hoca hep öncüydü
AKTÜEL

​Emin Saraç Hoca hep öncüydü

Emin Saraç Hoca hep öncüydü

92 yaşında vefat eden hadis, tefsir ve fıkıh alimi Muhammed Emin Saraç dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı. Tabuta omuz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün bu İslami ilimlerde hocamız hep öncülük etti, hep ön aldı” dedi. Fatih Camisi’nde 65 yıl boyunca dersler veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce öğrenci yetiştiren Saraç için Fatih Atikali Mahallesi’ndeki evinde helallik alındı. Cenaze daha sonra sevenlerinin omzunda Fatih Camisi’ne getirildi. Taziyeleri oğulları YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç ile iş insanı Fatih Saraç kabul etti.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede tabuta omuz verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede tabuta omuz verdi.

Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye’nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camisi’nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi’ndeki evinde helallik alındı. Saraç’ın cenazesi, Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi’ne getirildi. Saraç’ın oğulları YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç burada taziyeleri kabul ederken, talebeleri cami avlusunda Kur’an-ı Kerim okudu.

Son Osmanlı Alimi Muhammed Emin Saraç kimdir?
ÖZGÜN
Son Osmanlı Alimi Muhammed Emin Saraç kimdir?

SEVENLERİ SAF TUTTU

  • Emin Saraç’ın dünürü imam hatip Mustafa Demirkan’ın kıldırdığı cenaze namazında, Saraç’ın yakınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski başbakanlardan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile Saraç’ın talebeleri ve sevenleri saf tuttu. Cenaze töreninde kısa bir dua okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Özellikle Fatih Camii’nde pazar sabahları yaptığı dersleri unutmamız mümkün değil. Bizim için en büyük mutluluk uzun yıllar ona talebelik yapmak, elinden icaze almaktı” diyerek cemaatten helallik aldı.

Emin Saraç Hoca için cenaze töreni
GÜNDEM
Emin Saraç Hoca için cenaze töreni

HAMDOLSUN YAKINDAN TANIDIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından yaptığı konuşmada, M. Emin Saraç Hoca’yı imam hatip okulu yıllarından itibaren tanıdığını söyledi. O günden son dönemde yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman fırsat buldukça Saraç’ın ziyaretine de gittiğini anlatan Erdoğan, “Bu ziyaretlerinde de kendisinden çok ama çok istifade ettim. Rabbim inşallah bizleri sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında da beraber haşrucem eylesin” dedi.

EMANETİ DEVAM ETTİRİLMELİ

  • Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bir muhaddis olarak gerek tefsir ilminde olsun, fıkıh ilminde olsun, bütün bu İslami ilimlerde hocamız hep öncülük etti, hep bu noktada ön aldı. Dolayısıyla onun rahle-i tedrisinde bulunanlar da inşallah bundan sonraki süreci aynı anlayışla sürdüreceklerdir, ona inanıyorum. Aslında onların da vebali olur, aldıkları emaneti sürdürmeleri lazım. Söyleyecek sözleri aslında Diyanet İşleri Başkanımız söyledi. Biz, tezkiyede de ifade edildiği gibi kendisini hep bir muhaddis, bir müfessir olarak iyi bildik, iyi tanıdık. Hamdolsun yakından tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz. Rabbim ebedi alemde de inşallah bizleri birlikte haşrucem eylesin.” Ardından Erdoğan Saraç’ın tabutuna omuz verdi ve cenaze Fatih Camisi Haziresi’nde toprağa verildi. Cenaze defnedildikten sonra Erdoğan, Saraç'ın mezarı başında Fatiha Suresini okudu.

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç hoca vefat etti
HAYAT
Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç hoca vefat etti

Büyük bir alimi kaybettik

Dünya Müslüman Alimler Birliği Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı yayımladı. Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, önde gelen Türk alimlerden Saraç’ın, ilim ve amelle dolu yaklaşık 90 yıllık bir ömrün ardından Hakk’ın rahmetine kavuştuğu ifade edildi. Açıklamada, Saraç’ın Filistin topraklarının bir karışından bile feragat edilemeyeceği fetvasını verdiği ve Filistinlilerin haklı davalarını desteklediği kaydedildi. İslam dünyasının, Saraç’la birlikte büyük bir alimini kaybettiği belirtilen açıklamada, merhum için Allah’tan rahmet dilendi.

BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü İbrahim Benter de Saraç’ın vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, “Ebediyete irtihal eden büyük hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç hocamıza Allah’tan rahmet, YÖK Başkanımız Yekta Saraç başta olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadesini kullandı.

Rahmet-i Rahman’a kavuştu

Bulgaristan Başmüftülüğü Muhammed Emin Saraç’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Başmüftü Mustafa Aliş Haci, mesajında şunları kaydetti: “Alimin ölümü, alemin ölümüdür. Hayatını, geçmişten günümüze ulaşan ilmi mirası sonraki nesillere aktarmaya adayan, birçok İslam alimi ve mütefekkirinin yetişmesine vesile olan, selef-i salihinin zamanımızdaki numune şahsiyeti, muhterem büyüğümüz, Muhammed Emin Saraç hocamız Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet ve mağfiret diler, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, talebelerine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz.”
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