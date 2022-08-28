Hayat Emine Erdoğandan Şule Yüksel Şenler paylaşımı Benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır
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Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Şule Yüksel Şenler, benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Emine Erdoğandan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır
Şule Yüksel Şenler, Emine Erdoğan.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet mücadelesiyle ilham ve rehber olduğu hayatlarda var olmayı sürdüren Şule Yüksel Şenler'i vefatının 3. yıl dönümünde özlem ve rahmet ile anıyorum. Fikirleri ve hikayesi, her çağda idealleri olan insanlara ışık olacak" ifadesini kullandı.

Şule Yüksel Şenler Vakfı'nı ziyaretinden bir video paylaşan Emine Erdoğan, burada da "Şule Yüksel Şenler, benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır" ifadesine yer verdi.

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