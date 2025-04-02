En fazla boşanma hangi ülkelerde? Listede 3 İslam ülkesi de var...

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Dünya genelinde en fazla boşanma oranına sahip ülkeler açıklandı. Listede ilk on sırada yer alan ülkeler arasında üç İslam ülkesi de bulunuyor.
Boşanma oranları, modern toplumların sosyal yapısını ve değişen aile dinamiklerini anlamada kritik bir göstergedir.
Son yıllarda birçok ülkede boşanma vakalarının artış göstermesi, evlilik kurumundaki değişimleri ve toplumsal ilişkilerin dönüşümünü gözler önüne seriyor.
Divorce.com tarafından paylaşılan verilere göre, dünya genelinde en yüksek boşanma oranlarına sahip ülkeler belirlendi.
İşte boşanma oranlarının en yüksek olduğu ülkeler;
20.İzlanda | 1.9
19.İsviçre | 1.9
18.Türkiye | 2.1
17.Lüksemburg | 2.3
16.Tayvan | 2.3
15.Finlandiya | 2.4
14.İsveç | 2.5
13.Etiyopya | 2.6
12.Danimarka | 2.7
11.Kanada | 2.8
10.Litvanya | 2.8
9.Nijerya | 2.9
8.Küba | 2.9
7.Ukrayna | 3.1
6.Çin | 3.2
5.Belarus | 3.7
4.Moldova | 3.8
3. Rusya | 3.9
2. Kazakistan | 4.6
1. Maldivler | 5.52
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