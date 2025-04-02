Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
En fazla boşanma hangi ülkelerde? Listede 3 İslam ülkesi de var...

En fazla boşanma hangi ülkelerde? Listede 3 İslam ülkesi de var...

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:192/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dünya genelinde en fazla boşanma oranına sahip ülkeler açıklandı. Listede ilk on sırada yer alan ülkeler arasında üç İslam ülkesi de bulunuyor.

Boşanma oranları, modern toplumların sosyal yapısını ve değişen aile dinamiklerini anlamada kritik bir göstergedir.


Son yıllarda birçok ülkede boşanma vakalarının artış göstermesi, evlilik kurumundaki değişimleri ve toplumsal ilişkilerin dönüşümünü gözler önüne seriyor.


Divorce.com tarafından paylaşılan verilere göre, dünya genelinde en yüksek boşanma oranlarına sahip ülkeler belirlendi.



İşte boşanma oranlarının en yüksek olduğu ülkeler;

20.İzlanda | 1.9

19.İsviçre | 1.9

18.Türkiye | 2.1

17.Lüksemburg | 2.3

16.Tayvan | 2.3

15.Finlandiya | 2.4

14.İsveç | 2.5

13.Etiyopya | 2.6

12.Danimarka | 2.7

11.Kanada | 2.8

10.Litvanya | 2.8

9.Nijerya | 2.9

8.Küba | 2.9

7.Ukrayna | 3.1

6.Çin | 3.2

5.Belarus | 3.7

4.Moldova | 3.8

3. Rusya | 3.9

2. Kazakistan | 4.6

1. Maldivler | 5.52



#Boşanma
#evlilik
#Maldivler

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS başvuru ekranı açıldı! 2025 MEB LGS başvuru kılavuzu ve ekranı e-Okul