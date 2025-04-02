En fazla boşanma hangi ülkelerde? Listede 3 İslam ülkesi de var...

Boşanma oranları, modern toplumların sosyal yapısını ve değişen aile dinamiklerini anlamada kritik bir göstergedir.

Son yıllarda birçok ülkede boşanma vakalarının artış göstermesi, evlilik kurumundaki değişimleri ve toplumsal ilişkilerin dönüşümünü gözler önüne seriyor.

Divorce.com tarafından paylaşılan verilere göre, dünya genelinde en yüksek boşanma oranlarına sahip ülkeler belirlendi.