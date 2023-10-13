En iyi film Yıldız Tozu

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Şuşa kapsamında Azerbaycan’da gerçekleştirilen “3. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”, Haydar Aliyev Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninin ardından sona erdi. Türk dünyasından 32 filmin yarıştığı festivalde, Mustafa Kutlu’nun hikayesinden uyarlanan Ahmet Sönmez’in yönetmenliğini yaptığı “Yıldız Tozu”, “En İyi Film” seçildi. Sönmez’e ödülünü Bakü Medya Merkezi’nin Başkanı Arzu Aliyeva takdim etti. “En İyi Yönetmen Ödülü”nü “Tanrı Verdi” filmiyle Kırgızistanlı yönetmen Asel Juraeva, “En İyi Senaryo Ödülü”nü ise Özbekistan’dan “Abdulla Oripov” aldı. Türkiye’den bir diğer ödül de Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ansiklopedisi’ni konu edinen Murat Pay yönetmenliğindeki TRT yapımı “Hep 33 Yaşında” belgeseline “Jüri Özel Ödülü” verildi.

MUSTAFA ABİ DE MUTLU OLACAKTIR

Türkiye’de vizyonda olan Mustafa Kutlu’nun “Yıldız Tozu” hikayesinin filmiyle ödül alan Yönetmen Ahmet Sönmez, “Mustafa Kutlu, yazdığı hikayelerle Türk dünyası için önemli birisi. Çünkü Anadolu toprağını ve insanımızı anlatıyor. Filmimizin burada ödül alması herhalde Mustafa abiyi de çok mutlu edecektir. Ben de çok mutlu oldum” diyerek duygularını anlattı. İslam Ansiklopedisi’nin yazılışını anlattığı “Hep 33 Yaşında” belgeseliyle ‘Jüri Özel Ödülü’nü alan Murat Pay ise “Türk Dünyasının sinema hikayesinin bir parçası olarak Korkut Ata Film Festivali’nde yer almak onur verici.” dedi.

TÜRK DÜNYASI SİNEMA AKADEMİSİ KURULSUN

Festivale katılan yönetmenlerden Semih Kaplanoğlu, festival süresince gözlemlediklerini şu ifadelerle anlattı: “Niyet ve başlangıç açısından çok önemli ve olması gereken bir festival. Burada mutlaka ülkelerin genç sinema öğrencilerini, ilk filmlerini çekmeye çalışanları toplayıp, bizlerle buluşturulması gerekiyor. Ortak hikayeler üretebilmek için de her ülkenin kendine ait hikayelerini bilmemiz ve tanımamız gerekli. Benim önerim, hepimizin üye olduğu Türk Dünyası Sinema Akademesi’nin kurulması yönünde.”

BİRLİKLE DİRİLİYORUZ

Festivalin mimarlarından Yönetmen Nazif Tunç da Türk dünyasının sadece maneviyatıyla, birliğiyle değil, sinemasıyla da dirildiğini ifade ederek şunları söyledi: “Dünyaya yeni bir ahlakın ve yeni bir merhametin sunulacağı hikayeler bizi bekliyor.”

Korkut Ata’nın Turna’sı Türkmenistan’a uçtu

Törenin sonunda 2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Türkmenistan’ın Anev şehrinin “4. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”ne ev sahipliği yapacağı açıklandı. Festivalin simgesi olan “Turna” heykeli, Türkmenistan’ın temsilcisine takdim edildi.







