En keyifli maraton

Dünyanın en renkli maratonlarından olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu, “İstanbul senin, durma koş” sloganıyla koşuldu. Anadolu yakasından start alarak Avrupa’da son bulan ve bu özelliğiyle dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyonda toplam 42 km 195 metre katedildi. Altın maratonlar listesindeki yarışa 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katıldı. 37 bin kişi ise çipli koşularda yer aldı. Erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı. Kadınlarda ise birinciliği Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu elde etti.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu

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Maraton'daki minik yarışmacı

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İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve bin 200 polis, Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda yer aldı.

ERKEKLERDE REKOR KIRILDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı’nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratona, atletlere tempo veren “tavşan atlet” olarak başlayan Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, yarışı birincilikle tamamladı. Parkuru 2.09.44’lük derecesiyle birinci bitiren Kibet, parkur rekorunun da yeni sahibi oldu. Bundan önceki rekor 2 saat 9 dakika 57 saniyelik derecesiyle geçen yılın kazananı Kenyalı Felix Kimutai’ye aitti.

KADINLARDA ZAFER ETİYOPYALI ATLETİN

Kadınlarda da birinciliği Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.

Maratonun kadınlar bölümünü ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu, 2.23.40’lık derecesiyle birinci sırada bitirdi. Etiyopya’dan Tigist Abayechew 2.24.15’lik zamanıyla ikinci, Kenyalı Maurine Chepkemoi 2.24.16’lık derecesiyle üçüncü oldu. Türkiye adına en iyi dereceyi 8. olan Büşra Nur Koku elde etti.

BAKAN KASAPOĞLU STARTI VERDİ

Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu, Avrupa ve Dünya Şampiyonu olan 21 sporcuyla asker selamı verdi.

Organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.

GÖNÜLLERİ BİRLEŞTİRECEĞİZ

Start öncesi bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek, “Sizlerle beraber olmanın heyecanını, mutluluğu yaşıyoruz. Göğsümüzü kabartan sporcularımız da burada. Sporun birleştiren ruhuyla İstanbulumuza gelen sporculara ‘hoş geldiniz’, diyorum. Asya’yı Avrupa’ya bağlayacağız, gönülleri bileştireceğiz. Sporun ruhuyla yarınlara gençlerimizle yürüyeceğiz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Bu arada koşunun başlangıç çizgisinde katılımcılara 'İzmir Marşı' dinletilmesi ise dikkat çekti.

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140 bine yakın kişi katıldı

Vodafone 41. İstanbul Maratonu’na 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katıldı. Organizasyonda 42,195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koştu. 8 kilometrelik halk koşusuna ise 100 bin civarında vatandaş katılım gösterdi. Maratonun 15 kilometre parkuru, “Türkiye’nin en çok sporcu ile koşulan yol yarışı” unvanını aldı.

358 ELİT ATLET GELDİ

Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda 58 elit atlet koştu. Erkeklerde son 4 yılın şampiyonları kıyasıya bir mücadele verdi. 2015’te Kenyalı Elias Kemboi Chelimo, 2016’da Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet Evans Kiplagat, 2017’de Fransa’yı temsil eden Abraham Kiprotich, 2018’de Kenyalı Felix Kimutai birincilik ipini göğüslemişti. Bu 4 isim, bir kez daha şampiyon olmak için koştu. Kadınlarda ise geçen yıl üçüncülüğü elde eden Etiyopyalı atlet Fatuma Sado ile beşinci olan milli atlet Elvan Abeylegesse, maratonun favorileri olarak koşuya katıldı.

Şehitler Anıtı ziyaret edildi

Milli sporcular ve vatandaşlar Şehitler Makamı'nı ziyaret etti.

15 Temmuz Şehitleri anısına yapılan “Şehitler Makamı” da milli sporcular ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Köprünün Anadolu Yakası'nda bulunan anıta, organizasyona katılan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Katılımcılar, ziyaret sırasında dua etti.

Köprüde kahvaltı molası

Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kahvaltı yaptı.

Halk koşusuna katılan bazı vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kahvaltı yaparken, bazıları da doğum günü kutladı. Halk Koşusu sırasında köprü üzerinde mola veren bazı vatandaşlar, yanlarında getirdikleri simit, kek, pasta ve kurabiyeleri yedi. Termoslarla sıcak içecek getiren vatandaşlar, manzara ve güzel havanın keyfini çıkardı.