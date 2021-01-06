​Enerjide israf %35’i buluyor: 2021 tasarruf yılı olsun

Türkiye’de tasarrufun en önemli alanlarından ikisi olan enerji ve otomotiv konusunda daha çok yol almamız gerekiyor. Hanehalkı harcamalarında birinci sırada yer alan bu 2 alan vatandaşın tasarrufunda önemli bir yer tutuyor. 24 milyon aracın bulunduğu Türkiye, ucuz ve bakımı kolay olan otomobilleri seçerken, enerjinin ise yüzde 35’ni israf ediyor.

ENERJİNİN YÜZDE 35’İ İSRAF EDİLİYOR

Ülkemizde enerji için harcanan her 100 TL’nin 35 TL’si israf ediliyor. En çok enerji israfı konutlarda gerçekleşirken, israflar elektrikli ev aletlerinin fişlerinin prizde takılı kalması, aydınlatmaların gereksiz yere çalışması, birkaç parçadan oluşan bulaşıklar için makine çalıştırılması gibi davranışlar sonucu ortaya çıkıyor. Ulaşımda da büyük oranlarda israflar dikkat çekiyor. En çok yapılan hatalardan bir tanesi ise, gereksiz yere fren ya da gaza basılması. Bu şekilde araç yakıtının yaklaşık yüzde 5’i israf ediliyor. Araç lastiklerinin hava basıncının az olması ve araç hareket halinde iken camların uzun süre açık kalması sonucunda, yüzde 10 daha fazla yakıt tüketimi ortaya çıkıyor. Elektrik israfında, ikinci sırada ise iş dünyası geliyor. Bütün enerji türlerinde, alınacak küçük önlemlerle enerji israfı önlenebiliyor.

RAKAMLAR HER GEÇEN SENE GİTGİDE ARTIYOR

Dünya genelinde yapılan israflar ağır sonuçlar doğuruyor. Her gün dünya genelinde üretilen 4 milyar ton yiyeceğin 1,3 milyar tonu israf ediliyor. 1,3 milyar ton yiyeceğin çoğu hammadde halinde iken tarlada ya da üretim yerinde kullanılmadan çürüyor. Dünya üzerinde yaşan her 9 insanda 1’i açlık çekiyor. Bu oran günümüzde ise daha çok artmış durumda. Enerji kaynaklarında da israf oldukça büyük boyutlara ulaştı. Dünyada yılda 170 milyar metreküp doğalgaz boşuna yakılıyor. Petrol çıkarma işlemlerinde açığa çıkan doğalgazın bir kısmı da atmosfere salınıyor. Bu şekilde yılda 40 milyar dolar israf ediliyor ve metan gazıyla birlikte salınan karbondioksit gazı, atmosfere zarar veriyor. Dünyada tasarruf yöntemleri uygulanarak, daha az elektrik üretilebilir ve daha az enerji harcanabilir.

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ENERJİ İTHALAT FATURASI 2019’DA 40 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Türkiye’nin dış açığında en önemli etken olan Enerji alanındaki tasarruflar hayati önem taşıyor. Her yıl milyarlarca dolar enerji kaynaklarına harcanıyor. Türkiye, 39 Avrupa ülkesi içinde enerjide ithalata en fazla bağımlı beşinci ülke konumunda bulunuyor. Enerji ithalatı faturası 2019’da 41 milyar doları aşarken, geride bıraktığımız ocak-eylül döneminde ise 21,5 milyar dolar oldu. Kullanılan enerji kaynaklarının yaklaşık olarak yüzde 35’inin israf edildiği düşünüldüğünde ise ortaya oldukça kabarık faturalar çıkıyor. Türkiye her ne kadar alternatif enerji kaynaklarındaki çalışmalarını her geçen yıl geliştirerek üretimi arttırmayı başarsa da boşa harcanan her enerji kaynağı geleceğimizi de riske ediyor.

OTODA YERLİ VE BAKIMI UCUZ OLAN TERCİH EDİLDİ

Türkiye’de tasarrufun en önemli ayaklarından birisini de ulaşım oluşturuyor. Hanehalkı harcamalarında ulaşım en üst sıralarda yer alırken, otomobil tasarruf yapmanın birinci sıralarında bulunuyor. Türkiye’de geçen yıl 8 milyondan fazla 2. el araç alım-satımı yapılırken, 700 binler seviyesinde sıfır araç satıldı. Trafikte seyreden otomotiv sayısı ise 24 milyona ulaştı. Vatandaşlar araç alım satımında tasarruf yapmak amacıyla vergisi, parçası ve bakımı ucuz olan araçları seçti. Devlette verdiği ÖTV teşviği ve kredi desteğiyle fiyatı ile bakımı ithal araçlara göre daha uygun olan yerli araca yönlendirdi. Türkiye’nin otomotiv ithalatı yaklaşık olarak 14 milyar dolar olarak gerçekleşiyor.

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OTOMOBİLDE ALIM-SATIM YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

Türk vatandaşları vergisi düşük olan A,B,C segmentlerindeki araçları tercih ederken, yakıtta benzinli, viteste otomatik ve renkte en uygun fiyata sahip olan beyazı seçti. Tasarruflarıyla yatırım yapmak isteyen vatandaşlar geçtiğimiz yıl otomobil alım satımına da yöneldi. Yeniden yatırım haline gelen otomotivde geçen sene pandeminin de etkisiyle piyasada sıfır araç bulunamazken, ikinci elde ise rekorlara imza attı. 8 milyon ikinci el aracın satıldığı sektör yatırımcısına yüzde 45’ten fazla kazandırdı. Aynı dönemde altın alan birisinin kazancı ise yüzde 56 seviyesinde oldu. Otomotiv alanların büyük bir kısmı geleceğe dönük harcamaları için bir geçiş ve peşinat maksadıyla bu alanı kullanıyor.

TASARRUFLU LPG’DE DÜNYA İKİNCİSİYİZ

Türkiye otogaz pazarındaki mevcut rakamlarla dünyanın en büyük ikinci büyük otogaz pazarı konumundayız. Fabrikasyon LPG’li araçlar Türkiye’de satışa sunulurken, LPG’li araç sayısında da Türkiye’de liderliğe koşuyor. Yaklaşık 12,5 milyon binek aracın yüzde 37,2 si LPG’li. Dizellerin oranı yüzde 38,1 ve yüzde 24,2’si ise benzinli olarak yer alıyor. Ucuz ve tasarruflu LPG’de tercihin artmasının sebebi ise ekonomik olarak koşulların uygun hale getirilmesi olarak göze çarpıyor. Hem çevreci olması hem de ulaşılabilir olması LPG’yi cazibeli hale getiriyor. İlk sırada ise Kore bulunuyor.