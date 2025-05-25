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Engin Altan Düzyatan'ın Dubai'ye taşındığı ortaya çıktı: Meğer sebebi buymuş

Engin Altan Düzyatan'ın Dubai'ye taşındığı ortaya çıktı: Meğer sebebi buymuş

08:3925/05/2025, Pazar
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Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan.
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın ailesiyle birlikte tası tarağı toplayıp Dubai'ye taşındığı ortaya çıktı. Düzyatan'ın böyle bir karar almasının altında iki neden olduğu öğrenildi.

Diriliş Ertuğrul dizisinde sergilediği performansıyla konuşulan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve çocuklarıyla birlikte Dubai’ye yerleşme kararı aldı.


ENGİN ALTAN DÜZYATAN DUBAİ’YE TAŞINDI

Ünlü oyuncunun geçtiğimiz yıl bir tanıtım kampanyasının yüzü olduğu Dubai'ye yerleşmesinin 2 nedeni olduğu konuşuluyor. İddiaya göre Aslışah Demirağ, ablası ve eniştesinin de Dubai’ye yerleşmesi için yoğun çaba sarf etti ve bu konuda başarılı oldu.


Ailenin Dubai’ye taşınmasındaki bir diğer neden ise çocuklarının eğitimi olduğu iddia edildi. Ünlü çiftin, çocukları için İngilizce eğitim veren uluslararası bir okul buldu ve kayıt işlemlerini tamamladı. Emir Aras ve Alara, eylül ayında Dubai’deki yeni okullarına başlayacak.

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