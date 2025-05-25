Engin Altan Düzyatan'ın Dubai'ye taşındığı ortaya çıktı: Meğer sebebi buymuş

Ünlü oyuncunun geçtiğimiz yıl bir tanıtım kampanyasının yüzü olduğu Dubai'ye yerleşmesinin 2 nedeni olduğu konuşuluyor. İddiaya göre Aslışah Demirağ, ablası ve eniştesinin de Dubai’ye yerleşmesi için yoğun çaba sarf etti ve bu konuda başarılı oldu.