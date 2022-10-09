Ev değil sanat eseri: Doodle ev

Evinizin değeri 1,35 milyon sterlin (27,5 milyon TL) olsa onu baştan başa, tepeden tırnağa çizimlerle donatır mıydınız? "Hadi canım" dediğinizi duyabiliyorum. Ama İngiltere’de bir sanatçı bu “çılgınlığa” imza attı. Ülkesinde ‘Bay Doodle’ diye bilinen 28 yaşındaki sanatçı Sam Cox, günde 16 saat çalışarak, milyon sterlinlik müstakil konağını, siyah beyaz çizimlerle adeta bir sanat eserine dönüştürdü. 2017’de başladığı kariyerinde, kendi imzası haline gelen siyah-beyaz çizimleriyle dünya çapında ün kazanan İngiliz sanatçı, son olarak kendi evini dönüştürdü.

Yaşayan sanat eseri

900 litre emülsiyon, 401 teneke sprey boya, 286 şişe resim boyası, 2 bin 296 kalem harcayan Bay Doodle, iki yıl boyunca evinin her köşesinde çalışarak, köşkü bir karikatüre dönüştürdü. Daily Mail gazetesine konuşan Cox,önceki ev sahiplerinin olacakların farkına vardığını ve evi satmadan önce, “Lütfen Doodle’lama” ricasında bulunduğunu ancak kendisinin buna aldırış etmediğini söyledi. Sanatçı, odalara yaptığı çizimlerin her birinin teması olduğunu örneğin, banyoya, “deniz” temasını seçtiğini, yatak odasında ise gördüğü bir rüyayı resmettiğini belirtti. Bu ilk iki ayağın tamamlanmasının iki ay sürdüğünü belirten Cox, Doodle Ev’in, 2 yıllık süreyle bugüne kadar yaptığı en uzun dönemli proje olduğunu vurguluyor. Bay Doodle, siyah beyazlarla döşeli evini, yaşayan bir sanat eseri olarak değerlendiriyor.

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