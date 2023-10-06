Sağlıklı bir kilo verme süreci sadece yediğimiz yemeklerle değil bunun yanında oluşturduğumuz yaşam tarzımızla da bütünleşiyor. Kilo verebilmek için spor ya da egzersiz yapmaya pek vaktiniz yoksa evinizde haftada 3-4 kez yarım saatlik yapacağınız düzenli egzersizlerle vücut kas kitlenizi koruyarak sağlıklı bir görünüşe kavuşabilirsiniz. Eğer yine de egzersiz yada spor yapmaya vakit bulamıyorsanız evde gündelik işlerinizi daha aktif hale getirerek fiziksel aktivite düzeyinizi artırabilirsiniz.

İşte evde basit ama etkili sonuçlar alabilmek için yapabilecekleriniz...





Düzenli egzersiz yapın

Haftada 3-4 kez yarım saat düzenli egzersiz yapın. Egzersiz veya spor yapmaya vakit bulamıyorsanız gündelik işlerinizi daha aktif hale getirin. Örneğin, asansör yerine merdiven kullanın, gideceğiniz yer yakında ise yürüyerek gidin, ya da araçta iseniz bir durak önce inin, mümkünse araba yerine bisiklet kullanın, bahçe işleriyle uğraşın, çocuklarınızın aktivitelerine eşlik edin.









Bölgesel egzersiz yapın

Bölgesel olarak problem çözmeye yönelik çeşitli hareketler de mevcut. Göbek ve karın bölgesi için ters crunch, destekli crunch egzersizleri, oryantal dans; basen ve kalça bölgesi için bisiklet egzersizi, kalça kaldırma hareketi, plank, leg drops, dumbbell squat, chair pose, flutter kicks egzersizleri yapabilirsiniz.





Beslenme alışkanlığınızı değiştirin

Sağlıklı kilo vermek için sadece spor ve egzersiz yetmiyor, bunun yanında beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı da büyük önem taşıyor. İşte yaptığımız spor ve egzersizin yanında sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı için yapabilecekleriniz...





Kahvaltıyı ihmal etmeyin

Sağlıklı kilo vermenin ilk altın kuralı sabahları yapılacak iyi bir kahvaltıdır. Akşamdan sabaha kadar geçen sürede metabolizma gün içerisinde alınan tüm besin maddelerini vücutta kullanılabilir hale getirir. Vücut tekrar enerji sağlayabilmek için yeni besin maddelerine gereksinim duyar. Kahvaltı yaparak güne başlamak, konsantrasyonu ve gün içerisindeki performansın verimliliğini artırır. Diğer öğünlere kadar iştah kontrolü sağlar. Böylece öğünler arasında da gereksiz kalori alımlarını azaltır.





Atıştırmalıklardan kaçının





Ayaküstü geçiştirilen atıştırmalıklar kişinin gün içerisinde gereksiz kalori alımına sebep olur. Bu da kilo almanıza neden olur.





Ara öğünleri unutmayın

Ara öğün, 3 ana öğün arasına açlığı bastıracak şekilde uygun besinleri içeren küçük öğünlerdir. Ara öğünler; ana öğünler arasında aşırı acıkmayı geciktirerek kan şekerini dengede tutar. Bir sonraki öğün için kontrolsüz yemek yenmesinin önüne geçer. Ara öğünler metabolizmayı sıklıkla harekete geçirerek zayıflama sürecini hızlandırır.





Düzenli uyuyun

Gece geç saatlere kadar uyumayan kişiler akşam yemeğinden sonra süre uzadığı için acıkır ve yemek yeme gereksinimi duyar. Yatma saatini düzenlemeyen kişiler uyumaya yakın yüksek kalorili yiyecekler tüketerek vücutta yağ depolanmasına neden olurlar. Bu da kilo verme sürecini zorlaştırır.





Su için

Hızlı ve sağlıklı kilo vermek için gün içerisinde tüketilen su miktarı çok önemli. Kilo vermek için günlük 2-2,5 litre su tüketmek gerekiyor. Günlük yeteri kadar alınan su, metabolizma hızını arttırarak, yağ yakımına yardımcı olur.





Bunları yapmayın

Kilo vermek kadar, uygulayacağınız sağlıklı beslenme programını yaşamınızın devamında da uygulamak çok önemli. Kilo vermek ve sağlıklı yaşam için yapılmaması gerekenler şunlar...





Hazır gıdalardan uzak durun

Paketli gıdalar kimyasal olan koruyucular, sağlıksız eklenti şekerleri, rafine şekerler ve zararlı yağlar içermektedir. Fast foodlar sağlıksız koşullarda yapılmaktadır ve sağlıksız yağları içermektedir. Sağlıklı kilo kaybı için mümkün olduğunca paketli gıdalardan, gazlı içeceklerden ve fast food tarzı besinlerden uzak durun.





Öğünleri atlamayın