​Evde nefis pide yapmak mümkün

Pazar günleri, Orta Anadolu için kahvaltı sofralarında pide yendiği gündür. Salgın sebebiyle Pazar sabahlarının pidelerinden mahrum kalmak olmazdı. Bu yüzden bu yazıda pideden bahsetmek istedim. Aslında tarihi Anadolu kadar eski bir ekmek çeşidi olan pidelerin boş şekilde hazırlananları yani lavaşlar, Hitit mutfağı tarifleri arasında da bulunuyor. Osmanlı sarayında askerler için günlük pişirilen fodla ekmeği de lavaşın bir çeşididir. Edirne’de halen bu fodla fırınlarından birini görmek mümkün. Bugünkü haliyle pide 15. Yüzyıldan beri yapılagelmektedir. Aynı zamanda pizza da pidenin bir yakın akrabasıdır. Bu düz formlu ekmeklere Orta Asya’dan İran’a, Suriye’den Lübnan’a bir çok yerde rastlanılır. Anadolu’nun pideleriyse çeşit çeşittir. Kapalısından kulaklısına, kıymalısından sebzelisine , her yörede farklı farklı yapılır ve hiçbirinin de tadına doyum olmaz.

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KIYMAYI HAFİF KAVURUN

Evde pide yapmak elbette fırında pide yapmaktan biraz daha meşakkatli. Öncelikle pide hamurunu yumuşak hazırlamamız gerekiyor. Açarken ve şekil verirken de unu hamura yedirmemeye özen göstermeliyiz. Fırına sürmeden önce, tepsiye bir miktar kepek serpmek te orijinal pide tadını yakalamak için yapabileceğimiz bir işlem. Fakat “ben kepek bulamam” diyorsanız bir pişirme kağıdı da serebiliriz. Pidenin içini kıyma ile yapacaksanız, biraz kavurmakta fayda var. Çünkü çiğ kıyma, hamurun ıslak kalmasına neden olabiliyor. Aynı şey sebzeler için de geçerli, suyu alınmış sebzeler daha iyi sonuç verecektir. Ben bugün açık, kapalı birkaç çeşit pide tarifi vermek istiyorum. İçini, hamurun şeklini değiştirebilir, evde yepyeni pideler deneyebiliriz. Buradaki sır, hamuru yumuşak tutmak ve dışını una bulamak. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

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Ispanaklı Pide

MALZEMELER: Hamuru için: l 6 su bardağı un l 2 tatlı kaşığı kuru maya l 1 küp şeker l 2 tatlı kaşığı tuz l 4 su bardağı su

-2 su bardağı kepek -Yağmalak için tereyağı

İçi için: -1 kg ıspanak -250 g kıyma -1 kuru soğan

-2 çay kaşığı tuz -2 çay kaşığı karabiber -Kırmızı biber

YAPILIŞI: 5 su bardağı unu eleyelim. Küp şeker, tuz ve mayayı bir kasede ılık su ile karıştırıp kabarmasını bekleyelim. Mayayı ılık su ile una yedirelim, yumuşak bir hamur yapalım. Hamuru mayalanmaya bırakalım. Ayrı bir yerde ıspanakları yıkayıp ayıkladıktan sonra doğrayalım, suyunu sıkalım. Kuru soğanı ince ince doğrayalım. Kıyma ile beraber kavuralım, çiğ ıspanakla karıştıralım. Mayası gelen hamurdan avuç içi kadar parçalar alıp kepek ve un karışımı serpilmiş tezgahta elimizle uzun şekilde açalım. İçini koyup parmaklarımızla çimdikleyerek hamuru üstünden birleştirelim. Kepek serpilmiş tepsiye yerleştirelim. 200 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirelim. Çıkarır çıkarmaz üzerine bir fırça yardımıyla hafifçe su sürelim ve bir bezle örtelim. Ardından yağlayıp doğrayalım. Afiyet olsun.

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Peynirli Pide

MALZEMELER: l 4 su bardağı un l 2 tatlı kaşığı kuru maya

-1 tatlı kaşığı tuz -1 yemek kaşığı sıvı yağ -2 yemek kaşığı yoğurt -Ilık su -Kepek İçi için: -100 g beyaz peynir veya çökelek veya lor peyniri -200 g kaşar peyniri -Bir avuç maydanoz -2 çay kaşığı kırmızı biber -2 yemek kaşığı tereyağı -1 yumurta -1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Yoğurt, sıvı yağ, kuru maya , tuz ve unu ılık su ile yoğurarak kulak memesi kıvamında bir hamur yapalım. Üzerini örterek mayalanmaya bırakalım. Maydanozu kıyalım. Beyaz peyniri ezelim. Kaşar peynirini rendeleyelim. Lor, beyaz peynir ve kaşar peynirini karıştıralım. Tuz, baharat ve maydanozu ekleyelim. Yumurtayı bir kaseye kırıp çırpalım. Hamurdan parçalar alıp un ve kepek karışımı serpilmiş tezgahta el yardımıyla yassılayalım. İçini yerleştirip üzerine bir miktar yumurta dökelim. İki ucunu yapıştıralım, kenarlarını bükelim ve kayık formu verelim. Kepek serpilmiş veya pişirme kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20 dakika pişirelim. Çıkardığımızda kenarlarına fırça yardımıyla çok az su sürelim ve üzerini örtelim. Yağlayıp dilimleyelim. Afiyet olsun.