Hayat Evde nefis pide yapmak mümkün
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

​Evde nefis pide yapmak mümkün

Evde nefis pide yapmak mümkün

Pazar günü bütün aileyi masa başına toplayacak en güzel lezzet pidedir. Peki evde pide yapmaya ne dersiniz? Bu hafta kolay ve çıtır çıtır pide tariflerimiz var. Üstelik klasik pide tariflerinden de biraz farklı. İlki ıspanaklı diğeri ise peynirli. Afiyet olsun.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Pazar günleri, Orta Anadolu için kahvaltı sofralarında pide yendiği gündür. Salgın sebebiyle Pazar sabahlarının pidelerinden mahrum kalmak olmazdı. Bu yüzden bu yazıda pideden bahsetmek istedim. Aslında tarihi Anadolu kadar eski bir ekmek çeşidi olan pidelerin boş şekilde hazırlananları yani lavaşlar, Hitit mutfağı tarifleri arasında da bulunuyor. Osmanlı sarayında askerler için günlük pişirilen fodla ekmeği de lavaşın bir çeşididir. Edirne’de halen bu fodla fırınlarından birini görmek mümkün. Bugünkü haliyle pide 15. Yüzyıldan beri yapılagelmektedir. Aynı zamanda pizza da pidenin bir yakın akrabasıdır. Bu düz formlu ekmeklere Orta Asya’dan İran’a, Suriye’den Lübnan’a bir çok yerde rastlanılır. Anadolu’nun pideleriyse çeşit çeşittir. Kapalısından kulaklısına, kıymalısından sebzelisine , her yörede farklı farklı yapılır ve hiçbirinin de tadına doyum olmaz.

KIYMAYI HAFİF KAVURUN

Evde pide yapmak elbette fırında pide yapmaktan biraz daha meşakkatli. Öncelikle pide hamurunu yumuşak hazırlamamız gerekiyor. Açarken ve şekil verirken de unu hamura yedirmemeye özen göstermeliyiz. Fırına sürmeden önce, tepsiye bir miktar kepek serpmek te orijinal pide tadını yakalamak için yapabileceğimiz bir işlem. Fakat “ben kepek bulamam” diyorsanız bir pişirme kağıdı da serebiliriz. Pidenin içini kıyma ile yapacaksanız, biraz kavurmakta fayda var. Çünkü çiğ kıyma, hamurun ıslak kalmasına neden olabiliyor. Aynı şey sebzeler için de geçerli, suyu alınmış sebzeler daha iyi sonuç verecektir. Ben bugün açık, kapalı birkaç çeşit pide tarifi vermek istiyorum. İçini, hamurun şeklini değiştirebilir, evde yepyeni pideler deneyebiliriz. Buradaki sır, hamuru yumuşak tutmak ve dışını una bulamak. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Ispanaklı Pide

MALZEMELER: Hamuru için: l 6 su bardağı un l 2 tatlı kaşığı kuru maya l 1 küp şeker l 2 tatlı kaşığı tuz l 4 su bardağı su

-2 su bardağı kepek -Yağmalak için tereyağı

İçi için: -1 kg ıspanak -250 g kıyma -1 kuru soğan

-2 çay kaşığı tuz -2 çay kaşığı karabiber -Kırmızı biber

YAPILIŞI: 5 su bardağı unu eleyelim. Küp şeker, tuz ve mayayı bir kasede ılık su ile karıştırıp kabarmasını bekleyelim. Mayayı ılık su ile una yedirelim, yumuşak bir hamur yapalım. Hamuru mayalanmaya bırakalım. Ayrı bir yerde ıspanakları yıkayıp ayıkladıktan sonra doğrayalım, suyunu sıkalım. Kuru soğanı ince ince doğrayalım. Kıyma ile beraber kavuralım, çiğ ıspanakla karıştıralım. Mayası gelen hamurdan avuç içi kadar parçalar alıp kepek ve un karışımı serpilmiş tezgahta elimizle uzun şekilde açalım. İçini koyup parmaklarımızla çimdikleyerek hamuru üstünden birleştirelim. Kepek serpilmiş tepsiye yerleştirelim. 200 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirelim. Çıkarır çıkarmaz üzerine bir fırça yardımıyla hafifçe su sürelim ve bir bezle örtelim. Ardından yağlayıp doğrayalım. Afiyet olsun.

Peynirli Pide

MALZEMELER: l 4 su bardağı un l 2 tatlı kaşığı kuru maya

-1 tatlı kaşığı tuz -1 yemek kaşığı sıvı yağ -2 yemek kaşığı yoğurt -Ilık su -Kepek İçi için: -100 g beyaz peynir veya çökelek veya lor peyniri -200 g kaşar peyniri -Bir avuç maydanoz -2 çay kaşığı kırmızı biber -2 yemek kaşığı tereyağı -1 yumurta -1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Yoğurt, sıvı yağ, kuru maya , tuz ve unu ılık su ile yoğurarak kulak memesi kıvamında bir hamur yapalım. Üzerini örterek mayalanmaya bırakalım. Maydanozu kıyalım. Beyaz peyniri ezelim. Kaşar peynirini rendeleyelim. Lor, beyaz peynir ve kaşar peynirini karıştıralım. Tuz, baharat ve maydanozu ekleyelim. Yumurtayı bir kaseye kırıp çırpalım. Hamurdan parçalar alıp un ve kepek karışımı serpilmiş tezgahta el yardımıyla yassılayalım. İçini yerleştirip üzerine bir miktar yumurta dökelim. İki ucunu yapıştıralım, kenarlarını bükelim ve kayık formu verelim. Kepek serpilmiş veya pişirme kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20 dakika pişirelim. Çıkardığımızda kenarlarına fırça yardımıyla çok az su sürelim ve üzerini örtelim. Yağlayıp dilimleyelim. Afiyet olsun.

Abone Ol Google News
PKK 13 sivili katletti

PKK 13 sivili katletti

Mağaradaki korkunç infazı Bakan Akar açıkladı
Yunan limanlarını paylaştılar

Yunan limanlarını paylaştılar

​Çin ile ABD'nin ardından şimdi de Ruslar.
Termal başkan

Termal başkan

​Aydın'ın Efeler ilçesi filmlere konu olacak siyasi mizaha sahne oldu.
Yanıldığını kabul etti

Yanıldığını kabul etti

​ABD Bankası JP Morgan, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti.
Sistematik yıldırma politikası

Sistematik yıldırma politikası

​Müslümanları göndermek için 'delil' üretiyorlar.
Rakamları bilerek sakladı

Rakamları bilerek sakladı

​New York Valisi yaşlıları ölüme terk etti.
33 ilde görüldü

33 ilde görüldü

​Mutasyonlu virüs çok hızlı yayılıyor.
Japonya 7,3 ile sarsıldı

Japonya 7,3 ile sarsıldı

​950 bin hanede elektrikler kesildi.
Liderliği geri aldı

Liderliği geri aldı

​Karagümrük'ü mağlup eden Fenerbahçe maç fazlasıyla lider.
Aklandı

Aklandı

​Senato eski ABD Başkanı Trump'ı suçsuz buldu.
Beklenen kar<br>yağışı başladı

Beklenen kar
yağışı başladı

​İstanbul'un bazı bölgeleri beyaza büründü.
Vahşette son nokta!

Vahşette son nokta!

​Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar.
Erol Bulut açıkladı

Erol Bulut açıkladı

​Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Gustavo ne zaman dönüyor?
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Yola çıkmaya hazırlar

Yola çıkmaya hazırlar

Mürettebatın tamamı Türk Büyükelçiliğine ulaştı.
Emperyalizmin maşası<br>PKK silinecek

Emperyalizmin maşası
PKK silinecek

Evlat nöbetinde 24'ncü buluşma gerçekleşiyor.
Trabzonspor<br>zirveyi sallıyor

Trabzonspor
zirveyi sallıyor

​Bordo mavililer ligde üst üste 6 maçtır kazanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.