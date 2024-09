Filistin’de herkes zulme direnir

Şiir yolculuğuna yaklaşık 20 yıl önce başlayan Gazzeli Şair Mustafa Matar, doğduğu topraklarda yaşanan zulme şiirleriyle tepki gösteriyor. Yaşadığı acıları ve hayat hikâyesini Yeni Şafak’a anlatan Matar, her sanatçının zulme karşı sanatıyla direnmesi gerektiğini vurguladı. Savaşa çeşitli sanat dallarıyla direnmenin her aydının görevi olduğunu söyleyen Matar, “Filistin’de işgalin Gazze halkına karşı yürüttüğü acımasız savaşları yaşadım. Halen devam eden bir kuşatma altında Gazze’de, Batı Şeria’da halkımızın maruz kaldığı saldırganlığı her Filistinli yaşamıştır. Bu nedenle, ülkemde olup bitenler beni sık sık üzüyor, çünkü burası benim ülkem ve halkımın yaşadığı zulümler senelerdir devam ediyor. Filistin’de herkes farklı yollarla zulme direnir ben de yazdığım şiirlerle direniyorum. Bizim de vatanı savunma ve onu gerçek özgürlük içinde yaşamaya çağırma hakkımız var. Bu her entelektüelin, yazarın ve şairin gerçek rolüdür” İfadelerini kullandı.