Filistin’de herkes zulme direnir

Şiir yolculuğuna yaklaşık 20 yıl önce başlayan Gazzeli Şair Mustafa Matar, doğduğu topraklarda yaşanan zulme şiirleriyle tepki gösteriyor. Yaşadığı acıları ve hayat hikâyesini Yeni Şafak’a anlatan Matar, her sanatçının zulme karşı sanatıyla direnmesi gerektiğini vurguladı. Savaşa çeşitli sanat dallarıyla direnmenin her aydının görevi olduğunu söyleyen Matar, “Filistin’de işgalin Gazze halkına karşı yürüttüğü acımasız savaşları yaşadım. Halen devam eden bir kuşatma altında Gazze’de, Batı Şeria’da halkımızın maruz kaldığı saldırganlığı her Filistinli yaşamıştır. Bu nedenle, ülkemde olup bitenler beni sık sık üzüyor, çünkü burası benim ülkem ve halkımın yaşadığı zulümler senelerdir devam ediyor. Filistin’de herkes farklı yollarla zulme direnir ben de yazdığım şiirlerle direniyorum. Bizim de vatanı savunma ve onu gerçek özgürlük içinde yaşamaya çağırma hakkımız var. Bu her entelektüelin, yazarın ve şairin gerçek rolüdür” İfadelerini kullandı.

FİLİSTİNLİLER FEDAKÂRLIKLARIYLA ÖVÜNÜR

Filistin’de doğmuş ve büyümüş birçok kişinin ülkesi için çok fazla bedel ödediğinin altını çizen Matar, kendisinin de ailesi, kardeşleri ve dostlarının canlarıyla bu bedeli ödediğini dile getirdi. Matar, zulmün 7 Ekim’de başlamadığını hatırlatarak, şunları aktardı: “7 Ekim’le birlikte her şey daha da arttı. Filistin’in Gazze Şeridi’ndeki Şucaiyye mahallesinde doğdum. Filistin’de doğup büyüdüm ve halkım gibi ben de İşgalci İsrail’in dayattığı ölüm, taciz, açlık, tehcir gibi zor koşullarda yaşam mücadelesi verdim. Yeni doğan her Filistinli dava şuuruyla doğar ve doğduğu ilk andan itibaren Filistin davasının sorumluluğunu taşır. Filistin’de insanlar mal varlığıyla övünmez aksine davaya olan fedakârlığıyla övünür. Örneğin bir ailede 2 şehit varsa ya da yakınları tutuklanmışsa bunlar davaya verdiği fedakârlığın göstergesidir.”

SİZ ÖZGÜRSÜNÜZ VE GALİP GELECEKSİNİZ

Aylardır bombalar altında mücadele eden Gazzelilere ve bu direnişe destek olanlara seslenen Matar, “Gazze’de yaşayan Filistinliler, siz özgürsünüz, siz galipsiniz ve galip geleceksiniz. Biz de bir gün özgür olmuş vatanımıza geri döneceğiz, işgale karşı duruşumuz özgürlüğümüzün ilk adımıdır. Gencinden yaşlısına kadar her kesimin direnişe karşı çıkması bu toprakların bizim olduğunu, yıkılmayacak bir halk olduğumuzu kanıtlıyor. İmkânlar çok kısıtlı olsa da tüm dünya bizi terk etmiş olsa da bizler zafere kavuşacağız. Bu saldırılarla birlikte dünyada çok ciddi uyanış gerçekleşti, birçok ülkede Gazze’ye destek eylemleri yapıldı. Türkiye de bizlere her konuda çok yardımcı ve destek oluyor. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Yaralı Gazze için dua

Yaşananların devam etmesinin imkânsız olduğu söyleniyor

Ama Gazze işkencenin içinde ve kimsenin umurunda değil

Gazze Rabbine sesleniyor,

Uzun zamandır bulunduğu kötü durumdan yorulduğunu söylüyor

Ey insanlık yorgunum, bitkinim ve hüzünlüyüm

Yaşadığımız acılar zirvelere ulaştı

Hayatın lüksünden sıfıra sahibiz

Bizler sayıdan ibaret değiliz

Sabrın hazine olduğunu duydum

Hazine nerede? İnsanların ölümünde

Işıktaki bir kardeş bana şunu söyledi.

Hüzünlü gecelere rağmen güneşe kavuşacağız.





Not: Matar’ın Gazze için yazdığı son şiiri.







