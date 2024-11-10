Fotoğraflarımın dünyayı dolaşması ve kitlelere ulaşması beni mutlu ediyor

İstanbul Photo Awards’un 10. yılının üçüncü sergisi kapsamında Natalya Saprunova, “My Snow Cow” (Kar İneğim) adlı fotoğraf seçkisiyle ikincilik ödülünü aldı. İkincilik ödülünü getiren seçkiyle ilgili Saprunova, şunları anlattı: “Bu fotoğraflara baktığımda, dünyanın en soğuk yerleşim yeri olan Oymyakon’dan Yakutistan’dan inek yetiştiricisi Evdakia’nın çok güçlü karakterini hissediyorum. Bu tür inekleri geri getirme konusundaki cesareti ve kararlılığından çok etkilendim çünkü bu tür, Sovyet döneminde bu bölgede iklim koşullarına uyum sağlayamamış başka bir türle değiştirilmişti.”

Saprunova, İstanbul Photo Awards ile ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu: “İstanbul Photo Awards’da çok sayıda kategori var. Haberlerin, günlük yaşamın ve dünyadaki mücadelelerin çok büyük bir temsili. Bu yüzden çok önemli ve büyük bir yarışma. İstanbul Photo Awards dünyada olup bitenleri temsil ediyor. Fotoğrafların kalitesi çok yüksek. Spor, siyaset ve diğer haber kategorileriyle dünyadaki günlük yaşamı gerçekten temsil eden çok sayıda kategori var.”

Destekleri için “İstanbul Photo Awards jürisine teşekkürlerini ileten Saprunova, “Bu benim için çok önemli. Bu yüzden ödülü ikinci kez kazanmaktan büyük onur duyuyorum. Ayrıca fotoğrafların dünyayı dolaşması ve çok geniş bir kitleye ulaşabilmesi beni çok mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.











