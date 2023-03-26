Sokak Sanatı Şehirleri Topluluğu (Street Art Cities) tarafından dünya genelinde 1184 şehirdeki sokak sanatı eserleri arasında yapılan oylamada, Hollanda’nın Tilburg şehrinde geri dönüşüm fabrikasının duvarına çizilen “Trashure” adlı resim 2022’nin “en iyi duvar sanatı” eseri oldu. Resmi birinci seçilen 34 yaşındaki sanatçı Kaspar van Leek. geri dönüşüm firmasının, fabrika duvarına geri dönüşüm temalı bir resim çizmeleri talebiyle kendilerine geldiğini belirterek, “Biz de her türlü atığın geri dönüştürülebileceği mesajını vermek için dönüştürülmüş malzemelerden yapılan giysi giyen bir kadın çizdik” ifadelerini kullandık. Son yıllarda yaygınlaşan ikinci el modası ve minimalist yaşam tarzına yönelik yaklaşımlar, tekstil sektöründeki aşırı tüketim ve kullan-at dayatmasına karşı önemli bir alternatif oluşturuyor. Gardıroplarımızda çevreye yer açalım.