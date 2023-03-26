|
Reklam
Reklam
Hayat

Gardıroplarımızda çevreye yer açalım

Dünya genelinde Sokak Sanatı Şehirleri Topluluğu tarafından 1184 şehirdeki sokak sanatı eserleri arasında yapılan oylamada, “Trashure” adlı resim “en iyi duvar sanatı” eseri oldu.

Sernur Yassıkaya
04:00 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trashure.

Trashure.

Sokak Sanatı Şehirleri Topluluğu (Street Art Cities) tarafından dünya genelinde 1184 şehirdeki sokak sanatı eserleri arasında yapılan oylamada, Hollanda’nın Tilburg şehrinde geri dönüşüm fabrikasının duvarına çizilen “Trashure” adlı resim 2022’nin “en iyi duvar sanatı” eseri oldu. Resmi birinci seçilen 34 yaşındaki sanatçı Kaspar van Leek. geri dönüşüm firmasının, fabrika duvarına geri dönüşüm temalı bir resim çizmeleri talebiyle kendilerine geldiğini belirterek, “Biz de her türlü atığın geri dönüştürülebileceği mesajını vermek için dönüştürülmüş malzemelerden yapılan giysi giyen bir kadın çizdik” ifadelerini kullandık. Son yıllarda yaygınlaşan ikinci el modası ve minimalist yaşam tarzına yönelik yaklaşımlar, tekstil sektöründeki aşırı tüketim ve kullan-at dayatmasına karşı önemli bir alternatif oluşturuyor. Gardıroplarımızda çevreye yer açalım.



#Hollanda
#Sokak Sanatı
#Resim
#Minimalist
#Trashure
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.