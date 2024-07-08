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Hayat

Gazze dünyaya reset attı

‘Ömer’ filmiyle 2014’te Oscar’a aday olan Filistin kökenli Hollandalı yönetmen Hany Abu Assad, On5 Sıfır7 Film Haftası kapsamında ülkemize geldi. Yeni Şafak’a konuşan Abu Assad, İsrail’le savaşmanın yolunu sinemada bulduklarını söyledi. Ünlü yönetmen, “Gazze dünya sahnesine çıktı ve her şeyi resetledi” şeklinde konuştu.

Halime Kirazlı
04:00 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:43 - 8/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yönetmenin Oscar’a en iyi yabancı film dalında aday olan Ömer filminden bir sahne"
Yönetmenin Oscar’a en iyi yabancı film dalında aday olan Ömer filminden bir sahne"

Ömer, The Idol, Katledilen Cennet, Aramızdaki Sözler ve Huda's Salon filmleriyle bilinen Filistin kökenli Hollandalı yönetmen Hany Abu Assad, On5 Sıfır7 Film Haftası kapsamında ülkemize geldi. Cannes, Berlin, Altın Portakal başta olmak üzere çeşitli festivallerden ödülle dönen yönetmen, yapımlarında sıklıkla Filistin’in hikayelerini ele alıyor. Ödüllerinin önemli bir kısmını ülkesinin hikayesini anlatarak kazanan Abu-Assad’a hem bu hikaye anlatıcılığını hem de yeni nesil film yapımcılarının başarılarını ve görünürlüklerini sordum.

Hany Abu Assad

MİZAH ANLAYIŞLARINDAN ETKİLENİYORUM

Günümüzde yetişmiş çok sayıda genç Filistinli yönetmen olduğuna dikkat çeken Abu-Assad, her birinin sesini duyurmak için büyük çaba verdiğini ifade etti. Korkuların üzerine gidilirse daha fazla kişiye ulaşılacağını söyleyen Abu-Assad, yapılması gerekenleri şöyle özetledi: “Unutmamalıyız ki düşmanımız Siyonist hareket, hikayelerimizin duyulmasını engelliyor. Onlarla süren 75 yıllık mücadelemizde, bu hikayelerin duyulması için satır aralarında nasıl manevra yapmamız gerektiğini öğrendik. Dünya bize yardımcı olmak istiyorsa, cezalandırılmaktan korkmayı bırakmalı. Çünkü, hikayemizin duyulmasını önlemek için, gerçeği söyleyen herkesi kariyeriyle cezalandırma yoluna gidiyorlar. Eğer yeterince insan fedakarlık yaparsa, hikayemiz daha da duyulacaktır.”

TÜM DÜNYANIN DENGESİ DEĞİŞTİ

Şimdilerde yeni bir film üzerine çalışan yönetmen, 7 Ekim’den bu yana meydana gelenlerin kendisine odaklanma zorluğu yaşattığını söyledi. Gazze’nin tüm dünyanın dengesini değiştirdiğini belirten yönetmen, kendi çalışmalarının da yakın zamanda şekillendiğine değindi. Gazze’deki İsrail zulmünün sinema dünyası ve Filistinli sanatçılar üzerindeki etkilerini de değerlendiren Yönetmen, “Gazze hepimizi şaşırttı. Dünya sahnesine çıktı ve her şeyi resetledi. Neredeyse dünyanın geleceğini değiştiriyorlar. Dolayısıyla biz de bir reset durumundayız, tüm dünya yeniden başlatılıyor. Ben de öyleyim, 7 Ekim’den önce izlediğim yol, oldukça değişti. Yaklaşık on ay sonra ne yapmam gerektiği, ne tür filmler yapmak istediğim konusunda artık netim” şeklinde konuştu.

FİLM ÇEKMESEM SİLAH ALIP SAVAŞACAKTIM

Gazzeli film yapımcısı Rashid Masharawi’nin asistanlığını yaparken film yapımcısı olmak istediğini dile getiren Hany Abu-Assad, “14 yaşındayken, bir şeyler yapmam gerektiğini fark ettim. Silah alıp savaşmalı mı yoksa başka bir şey mi yapmalıydım? Sanatla direnmeyi seçtim. Çünkü bu benim fizik ve düşünce yapımla daha uyumluydu. Gençken beni mücadelede canlı tutan çeşitli filmler izledim. İlham aldığım bu filmler gibi insanları değiştirecek, duygularına hitap edecek işler yapmak istedim. Bu yüzden film yapmayı seçtim” sözleriyle anlattı.

İDOL ON5 SIFIR7 FİLM HAFTASINDA GÖSTERİLECEK

4. kez gerçekleşecek On5 Sıfır7 Film Haftası, bugün başladı. “Direnişin Anahtarı Sinema” başlığıyla düzenlenecek etkinlikte, dünya sinemasından 20 film izleyiciyle buluşacak. Bu yapımlar arasında Hany Abu-Assad’ın İdol filmi de yer alıyor. Yapım; yarın 19.00’da Beyoğlu’ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde, 11 Temmuz Perşembe 19.00’da Cemil Meriç Gençlik Eğitim ve KM’de, 13 Temmuz Cumartesi günü ise 19.00’da Zeytinburnu KKSM’de ücretsiz olarak gösterilecek.


Filistin Sineması Özel Bölümü izleyicilerle buluşacak: TRT 12 Punto başladı

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "TRT 12 Punto" başladı. TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş 12 Punto’nun Türk sinemasındaki ve dünya sinemasında büyük etkileri olduğundan bahsederek, "12 Punto sadece Türk sinemasına değil dünya sinemasına ve sinema endüstrine Türkiye'den bir marka olarak ciddi katkı sağlıyor." dedi. Öte yandan TRT 12 Punto bu yıl Filistin'e de ayrı bir parantez açacak. Bu yıl 12 Punto 2024’te Filistin sinemasının güncel ve önemli filmleri “Filistin Sineması Özel Bölümü”nde izleyicilerle buluşacak. Filistinli yönetmenlerin güçlü ve etkili dört filmi açık havada gösterim yapacak.


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