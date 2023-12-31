Gazze “kayıp” olmasın

Kayıp Kayıt, 18. sayısıyla okura “Merhaba” dedi. Mehmet S. Fidancı’nın yönettiği derginin kapağında denizatı ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı Kutlu Olsun” yazısıyla yazarların isimleri var. Arka kapağı Selçuk Azmanoğlu çalışması süslüyor. Yakmalık Sunu’da şöyle deniyor: Gazze yok ediliyor; ... Bu Gazze’nin sonu olmayacak, Gazze’yi yok edenlerin de sonunu hazırlayan güçlü bir başlangıç olacak. İbrahim Yolalan’ın ‘herkesler için zaman’ başlıklı şiiriyle giriş yapıyoruz dergiye. “şairler sonraya yaslanıyor” diyor şair ve soruyor: yüzüm nerede? Mehmet Can Doğan’la süren şiir bahsi Erhan İksamuk’la bitiyor. Bu sayıya, aralarında Cengizhan Orakçı, İsmail Karakurt ve Mehmet Aycı gibi isimlerin olduğu toplam 17 şair destek veriyor. Mustafa Kurt hoca, Yazma Arzusu’na devam ediyor. Nuray Alper’in yazı başlığı Edebiyatın İçinden Şehre Bakmak. Selçuk Azmanoğlu, kısa bir metinle dergide. Mehmet Aycı, Halil Erdoğan Cengiz’in Aralık Kapı’sı üzerine bir yazı kaleme almış. İsa koyuncu Bir Yazar İki Kitap’la Kayıp Kayıt’ta. Hikâye başta olmak üzere, yazılarıyla 2023’ün son sayısına katkı sunan diğer isimler, Yavuz Ahmet, Hasna Para, Gül Parlak, Aliye Uslu Üstten, Ahmet Ergin, Emame Akman Harmancı, Üsame Sarıtaş, Meral Afacan Bayrak ve Rukiye Saran Aydın. Bir şair dostumun, “Dergimizi ay sonunda tanıtıyorsun” şeklinde sitemine muhatap oldum. Olağanüstü şartlar altında çıkan dergiler, biz sahip çıkmazsak ‘tanıtım’la ayakta kalamaz. Dergilerimize her daim sahip çıkmalıyız. Ay önü veya sonu farketmez! Kayıp Kayıt’a kayipkayitdergi@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.





Değinmeler...

Şair Serap Kadıoğlu’nun yeni şiir kitabı Eksik Gamze’ye “Hoşgeldin” diyorum. Profil Kitap’ın yayımladığı eserin bahtı dilerim açık olur. Eksik Gamze, Şiar dergisinin genel yayın yönetmeni olarak bildiğimiz şair Kadıoğlu’nun ikinci kitabı. İlk baskısı 2018’de yapılan ilk kitabı Eylül Biraz’ın 2. baskısı iki yıl önce yine Profil’den yapılmış. Şöyle sesleniyor şair yeni kitabında: sen güzellik, sen merhamet / incinmiş dünyalara aldanan sesime / sonsuz bir şarkı lütfet / lütfen allah’ım / nefesime değmeyen bu kalabalık içinde / telaşsız bir çarşı bahşet.





Kayıp Kayıt’tan:

Hayat tecrübesi, dünya bilgisi ve gözlem gücü, hem kendimiz hem de başkalarının hayatları hakkında yazmak istediğimiz şeylerle ilgili bize yeni kapılar açar. Bu konuda Cengiz Aytmatov’un metinleri iyi birer örnektir. Aytmatov kadar anlatacağı şeyin gözünden dünyaya bakabilen, her şeyin felsefesini anlaşılır biçimde sunabilen çok az yazar vardır. Mesela onun Elveda Gülsarı ve Dişi Kurdun Rüyaları adlı kitapları bir başka canlının gözünden dünyaya bakar. Mustafa Kurt





4 soru SELÇUK AZMANOĞLU

1Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Dergilerle erken yaşta tanıştım. Dergiler okunan bir evde büyüdüm. Okumayı söktükten sonra çocuk dergilerine abone yapıldım. Kendimi bildikten sonra dergilerin peşine düştüm. Eksik sayıları aradım. Tamamladığım takımları ciltlettim, tamamlayamadıklarımı aramaya devam ediyorum. Evet, galiba bana dergi okuru diyebiliriz.





2Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Kayıp Kayıt, Hece ve Heceöykü’yü takip ediyorum. Kitapevlerinin dergi reyonlarını düzenli ziyaret ediyorum. Dergilerin ilk ve kapanış sayılarını türüne bakmadan almaya çalışıyorum.





3En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Türk Dili’nin Kasım 2023 tarihli sayısına “Prof. Dr. Ahmet Özcan ile Sahaflık ve Kitap Kültürü Üzerine Bir Söyleşi” ile, Kayıp Kayıt’ın Kasım-Aralık 2023 tarihli sayısına bir deneme, bir fotograf ile…





4Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Dijital mecrada tekrar çıkmaya başlayan Türk Folklor Araştırmaları dergisinde Serpil Aygün Cengiz’in “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilimi Bölümünün Tarihi” adlı araştırma makalesini ilgiyle okudum, meraklısına tavsiye ediyorum.





“Nerede kardeşlerim...”

‘Edebiyat, Muhabbet ve Kültür Dergisi’ Şiar’ın 49. sayısı yayımlandı. ‘Nasip Oldukça Çıkan Dergi’nin yönetmenliğini şair Serap Kadıoğlu yapıyor. Derginin Hacire Büküm Yılmaz tarafından hazırlanan kapağında sırtına Filistin’i almış bir Hanzala çizimi ve şu cümle var: Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. Derginin arka kapağıysa Şeyh Ahmet Yasin’in Ümmete Yazdığı Son Mektup’a ayrılmış. Şöyle başlıyor metin: Bırakın savaşçı onuruyla ölelim! Şiarımız başlıklı ‘sunuş’ta konu Filistin. Bu sayının şiir bölümündeki ilk çalışma Bahtiyar Aslan’ın Utanç Şeridi başlıklı ‘Filistin’ şiiri. Dergiye omuz veren şairler, Esma Polat, Mehmet Osmanoğlu, Şeyma Ergöktaş, Hasan Nalçacı, Ahmet Keser, Semih Çar, Merve Özen, Sevde Yaşar Çimen, Büşra Badeci, Salih Yıldırım, Eray Akpınar, Cihat Barış, Akif Dut, Ahmet Yılmaz, Oya Barutçu ve Eşe Özbek Demircan. Osman Nazım Ertuğrul’un metninin başlığı Kudüs’ü Özgürleştirmek. Ayşe Öksüz Kudüs Şairi Nuri Pakdil üzerine bir yazı yazmış. Şair Orhan Tepebaş, Kavafis’i kaleme almış. Bu sayının İlk Eserler Söyleşisi’nin konuğu Hasan Nalçacı. Kısa Sorular bölümünün ilgi çektiği konuşmayı Vahdettin Oktay Beyazlı gerçekleştirmiş. Mukaddes Benzer, Semih Çar, Hakan Osman Çaldağ, Ayşe Öksüz, Ramazan Kayaoğlu, Sevde Yaşar Çimen, Zehra Yenen ve Feyza Hidayet dergiye katkı sunan diğer isimler. Şiar’a, siareditor@gmail.com e posta adresinden veya 0 532 585 22 77 no’lu telefondan ulaşılabilir.





“Direniş mümkündür”

Serbest edebiyat dergisi aşkar, 68. sayısıyla yürüyüşünü sürdürüyor. eve dön! şarkıya dön! kalbine dön altbaşlığıyla çıkan dergiyi Mustafa Melih Erdoğan yönetiyor. 80 sayfalık derginin kapak resmi İtalyan illüstratör Toni Demuro’dan alınmış. Kapağa üç konu çıkarılmış: Direniş Mümkündür, Nomos ya da parantez ve Bence. aşkar’a şiirle başlıyoruz. İlk şiir Özgür Ballı’nın: Mevsimsel. Ballı’ya ek olarak 17 şairin yer aldığı dergide son şiirde Soner Aydın imzası var. Şiiri iki hikâyeci takip ediyor. Unutan ve Unutulan başlıklı uzun hikâyesiyle Regaib Albayrak ve Bir Adam ve Onun Silahı isimli çalışmasıyla Ali Kurt. Güncel meselelerin irdelendiği Poligon’da Özgür Ballı Bence’yi, İdris Ekinci de Nomos ya da Parantez’i kaleme almışlar. Bu sayının konuşması Ebabil Yayınları’ndan çıkan kitabıyla gündeme gelen İdris Ekinci’yle yapılmış. ‘Direniş Mümkündür’ kitabını merkez alan konuşmada Ekinci’ye soruları M. Emirhan Onhan yöneltmiş. Konuşmanın peşinden ilki Eyüp Aktuğ’a, ikincisi de Ümit Çiçekli’ye ait iki değerlendirme yazısı geliyor. Sivas’tan yurda seslenen aşkar’a 0 505 317 40 54-0 505 260 93 47 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.



