Geçmişin değerleri tuallerde

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ulusal Galeri'de eylem düzenleyen Filistin destekçisi 'Youth Demand' adlı grup, ünlü İspanyol ressam Picasso'nun 'Annelik' adındaki tablosu üzerine, terör devleti İsrail'in vahşi saldırılarında çocuğunu kaybetmesinin ardından feryat eden Gazzeli bir annenin posterini astı. Galeri görevlileri, eylemi düzenleyen gençlerden birini polis çağırarak gözaltına aldırdı. Gözaltına alınan genç, kelepçelendiği sırada "İngiliz hükümeti bu soykırıma ortak" ifadelerini kullandı. Tablonun önüne kırmızı boya döken diğer genç ise "Vergilerinizle çocuklar öldürülüyor" diyerek alandaki sanatseverleri bilinçlendirmeye çalıştı. Filistin destekçisi gençlerin, sık sık benzer eylem düzenleyen iklim aktivistlerinin aksine sanat eserlerine zarar vermemesi de dikkat çekti.