Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Geçmişin değerleri tuallerde

Geçmişin değerleri tuallerde

Haber Merkezi
15:1717/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ocaklı ilk kişisel sergisini Galeri İdil bünyesinde İstanbul Levent’te açacak.
Ocaklı ilk kişisel sergisini Galeri İdil bünyesinde İstanbul Levent’te açacak.

Geçmişin güzelliğini günümüze yansıtmaya çalışan sanatçı Sonay Saka Ocaklı’nın eserleri, ATO Congresium’da düzenlenen Artnouva Sanat Fuarı’nda sanatseverlerle buluştu.

Sergide yer alan eserlerinde geçmişten gelen güzel değerleri günümüze aktarmayı amaçladığını belirten Ocaklı, “Kalp görünce göz de görüyor, eller tasvir ediyor” diyerek sanatını özetliyor.

KLASİZM ESİNTİSİ

Ayhan Türker başta olmak üzere birçok değerli sanatçıyla çalışan Trabzon Of doğumlu Ocaklı, eserlerinde klasizmi benimsiyor. Ocaklı ilk kişisel sergisini Galeri İdil bünyesinde İstanbul Levent’te açacak. Bu yıl çeşitli uluslararası fuarlarda sergilenecek Ocaklı’nın eserleri 20 Ekim tarihine kadar ATO Congresium’da sanatseverin beğenisine sunulacak.

Picasso tablosuna Gazze eylemi: İngiliz hükümeti bu soykırıma ortak

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ulusal Galeri'de eylem düzenleyen Filistin destekçisi 'Youth Demand' adlı grup, ünlü İspanyol ressam Picasso'nun 'Annelik' adındaki tablosu üzerine, terör devleti İsrail'in vahşi saldırılarında çocuğunu kaybetmesinin ardından feryat eden Gazzeli bir annenin posterini astı. Galeri görevlileri, eylemi düzenleyen gençlerden birini polis çağırarak gözaltına aldırdı. Gözaltına alınan genç, kelepçelendiği sırada "İngiliz hükümeti bu soykırıma ortak" ifadelerini kullandı. Tablonun önüne kırmızı boya döken diğer genç ise "Vergilerinizle çocuklar öldürülüyor" diyerek alandaki sanatseverleri bilinçlendirmeye çalıştı. Filistin destekçisi gençlerin, sık sık benzer eylem düzenleyen iklim aktivistlerinin aksine sanat eserlerine zarar vermemesi de dikkat çekti.

#Sonay Saka Ocaklı
#ATO Congresium
#Artnouva Sanat Fuarı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ezan saatleri | 18 Ekim 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il namaz vakitleri