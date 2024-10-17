Geçmişin değerleri tuallerde

Geçmişin güzelliğini günümüze yansıtmaya çalışan sanatçı Sonay Saka Ocaklı’nın eserleri, ATO Congresium’da düzenlenen Artnouva Sanat Fuarı’nda sanatseverlerle buluştu.
Sergide yer alan eserlerinde geçmişten gelen güzel değerleri günümüze aktarmayı amaçladığını belirten Ocaklı, “Kalp görünce göz de görüyor, eller tasvir ediyor” diyerek sanatını özetliyor.
KLASİZM ESİNTİSİ
Ayhan Türker başta olmak üzere birçok değerli sanatçıyla çalışan Trabzon Of doğumlu Ocaklı, eserlerinde klasizmi benimsiyor. Ocaklı ilk kişisel sergisini Galeri İdil bünyesinde İstanbul Levent’te açacak. Bu yıl çeşitli uluslararası fuarlarda sergilenecek Ocaklı’nın eserleri 20 Ekim tarihine kadar ATO Congresium’da sanatseverin beğenisine sunulacak.