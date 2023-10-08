“Geleceğin İletişimcileri” farkındalık yarattı

Geleceğin medyasını şekillendirecek gençleri daha yaratıcı, farklı, kaliteli içerik üretmeye teşvik etmek, özgün düşünceleri ödüllendirmek ve gençleri nitelikli ürünler ortaya çıkarmak konusunda desteklemek amacıyla her yıl düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması, geleceğin iletişimcilerini seçiyor. TRT tarafından bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Geleceğin İletişimcileri Yarışması’na 127 üniversiteden 2 bin 72 öğrenci, hazırladıkları bin 390 eser ile başvurdu. 48 üniversiteden 172 öğrencinin hazırladığı 129 eser ise finale kaldı. 2022-2023 yılı içerisinde eğitim öğretim yılında yaptıkları çalışmalar ile TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’na katılan öğrenciler, radyo yayıncılığı, görsel-dijital yayıncılık ve iletişim kampanyası kategorisi olmak üzere 4 ana kategoride, 13 dalda yarıştı. Geçtiğimiz hafta TRT Ankara Arı Stüdyosu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde 39 ödül sahiplerini buldu. Yeni Şafak Pazar olarak; ödül alan geleceğin iletişimcilerinden Bi’tanıdık Blog Ekibi, Suat Dural, Beytullah Aydoğan, Batuhan Çelik ve Mustafa Enes Yoldaş’dan projelerini dinledik.

Beytullah Aydoğan

Kudüs’teki zulme ses çıkarılmalı

Konya Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi olan Beytullah Aydoğan, “İnternet Sitesi” dalında “Kudüs Çalışma Grubu” isimli internet sitesiyle birinciliğe layık görüldü. 76 farklı üniversiteden genç gönüllülerle bir araya gelerek Kudüs Çalışma Grubu’nu oluşturduklarını belirten Aydoğan dijital, eğitim, akademi, tercüme ve proje olmak üzere beş birimlerinin olduğunu dile getiriyor. Aydoğan “Kudüs özelinde başlayıp Filistin üzerinden ilerleyerek bir alanımız mevcut. Bu alanda gelişen siyasi ve sosyal olayları olabildiğince objektif bir dille ve günümüz teknolojilerini kullanarak kamuya arz ediyoruz” şeklinde anlatıyor. Aydoğan, “İnsanların dini fark etmeksizin zulme ses çıkarmasını ve bunun için bir şeyler yapabilmesini istedik. Müslüman, Yahudi, Hristiyan fark etmeksizin doğru bilgiyi ulaştırmayı amaçladık” diyor.

Müslüman kadın profillerini görünür kılmak istedik

- Bi’tanıdık Blog Ekibi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi dört arkadaşın birlikte kurduğu “Bi’tanıdık Blog” ekibi, “Sosyal Medya Yönetimi” dalında birincilik ödülünün sahibi oldu. Ekip, sosyal medyada dayatılan tek tip kadın profiline karşı ihtiyacını duydukları Kur’an ve sünnet çizgisinde Müslüman kadın profillerini de görünür kılabilmek istediklerini ifade ediyor. Bi’tanıdık ekibi artık bu dönemde sosyal medyanın hayatımızda çok büyük bir yer kapladığını ve orada da kendilerine ait örnekler ve içerikler görmek istediklerini anlatıyor. Ekip olarak bu konuda eksikliğini hissettikleri her alanda önce kendileri sonra bu değerleri paylaşan ve ihtiyacı hisseden herkes için büyük bir keyifle içerik ürettiklerini söylüyor. Ekip, kurdukları sosyal medya hesaplarının kendi kimliklerini güvenle taşıyabilmek olduğunu söylüyor ve “Fikir Ağı” olabilmeyi hedeflediklerini dile getiriyor.

Batuhan Çelik

Yasa dışı bahisten uzak durun

Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’nden mezun olan Batuhan Çelik, “İnternet Haberi” dalında “Yasa Dışı Sanal Bahis Çılgınlığı” haberiyle birincilik ödülünün sahibi oldu. Çevresindeki gençlerin çok fazla kumar, şans oyunları oynadıklarını ve kolay para ihtiyacı gözlemlediğini ifade eden Çelik, son yıllarda bahis oynamanın çok yaygınlaştığını ve yasa dışı bahislerin türediğinin altını çiziyor. Çok fazla yasa dışı bahis sitelerinin olduğunu söyleyen Çelik, tüm yaptırımlara rağmen ne yazık ki varlıklarını sürdürmeye devam ettiğini ifade ediyor. “Özellikle gençleri hedefliyorlar. Her yaştan insanı kendine çekmek için her şeyi yapıyorlar” diyen Çelik, haberinde yasa dışı bahise fırsat verilmemesi ve uzak durulması gerektiğine dikkat çektiğini anlatıyor.

Mustafa Enes Yoldaş

Şarkıların tarihine yolculuk

Necmettin Erbakan Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Mustafa Enes Yoldaş, “Video İçerik” dalında “Şarkıların Tarihi” isimli eseriyle üçüncü oldu. Yoldaş, projesiyle nostaljik olmuş şarkıların tarihini anlatarak izleyicilerde daha derin bir anlam yaratmak istediğini söylüyor. Yarışmanın gençler için çok faydalı olduğunu dile getiren Yoldaş, “Çalışacağımız sektör alanında yeni isimlerle tanışıyoruz. Gelecekte neler yapabileceğimiz hakkında fikir sahibi olabiliyoruz bu sayede” diyor.

Suat Dural

Yalan ve sahte haberler herkesi tedirgin etti

Atatürk Üniversitesi Yeni Medya Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Suat Dural “İnternet Haberi” dalında “Gerçek ve Yanlış Arasında Kaybolmak: Aman Dezenformasyona Kandım!” haberiyle ikinci olurken, “İnternet Sitesi” dalında ise “Kenarda Durmasın” projesiyle üçüncü oldu. Dural, ikinci olduğu “Gerçek ve Yanlış Arasında Kaybolmak: Aman Dezenformasyona Kandım!” isimli haberini şu sözlerle anlatıyor. “Özellikle 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi zamanı sağlıklı habere ulaşmakta büyük zorluk yaşadık. Haber siteleri, özellikle sosyal medyada yayılan yalan ve sahte haberler herkesi tedirginliğe sevk edip, endişelenmesine neden oldu. Ben de dezenformasyon ile ilgili haber yazıp, ülkemiz ve bireylerin bilgi birikim, değer ve ekonomilerine olan zararlarını ele alan haber yazdım.”

Kenarda durmasın, sahibini bulsun

Dural, “Kenarda Durmasın” isimli internet sitesini de şu sözlerle aktarıyor: “Bir yandan her şeyin para ile ölçüldüğü bir yandan da israf çağındayız. Evlerimizde kıyıda köşede duran ve kullanılmayan eşyalar var. Bu eşyaların kenarda durmayıp ihtiyacı olanlara ücretsiz ulaşması için bir sayfa kurdum. ‘İyilik hepimizi bulsun, paylaştıkça çoğalsın’ istedim. Şairin de dediği gibi; ‘Kötülükle baş edemeyiz belki ama iyilikleri çoğaltabiliriz.’”



