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Gelibolu Savaşı ve öteki çocuklar

Atlas Üniversitesi’nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinliğinde konuşan Prof. Dr. Gülşen Sayın, askerlerin öznel öykülerinin gün ışığına çıkmasıyla, savaşan devletlerin insanlarının birbirlerine bakış açısını değiştiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gelibolu Savaşı ve öteki çocuklar
Prof. Dr. Gülşen Sayın, Çanakkale Zaferi etkinliğinde konuştu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü Atlas Üniversitesi’nde, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Törene Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Günün anlamına dair ilk konuşmayı yapan Atlas Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Öğretim Görevlisi Samet Balta “Çanakkale Savaşları, temelinde sanayileşmemiş ülkelerin dünyanın iktisadi ve siyasi hakimiyetini ele geçirme isteği olan birinci dünya savaşının gidişatını, önemli ölçüde değiştirdiğini ifade etti” dedi.

'Savaşan askerlerin gün ışığına çıkmamış son derece öznel öyküleri unutulup gitmişti'

Daha sonra söz alan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülşen Sayın, 18 Mart Çanakkale Gelibolu Savaşının, ülkemizde bugüne kadar tarihsel ve askeri kayıtlar ışığında pek çok açıdan ele alınıp ve tartışıldığını ifade ederken “hangi ordunun kaç askeri, kaç gemisi, kaç silahı var? Hangi ordu ne kadar kayıp verdi? Britanya İmparatorluğu’nun savaş stratejisi neydi? Churchill İstanbul’u alabileceğine gerçekten inanmış mıydı? Böyle sorular, istatistikler, nesnel tarih yazımı ve askeri bilgiler bu alanı domine etmişti ve savaşan askerlerin gün ışığına çıkmamış son derece öznel öyküleri unutulup gitmişti” dedi.

  • Bu yüzden yıllarca askeri ve siyasi tarih konuşulurken hep bir şeylerin yarım kaldığını ifade eden Prof. Dr. Sayın sözlerine şu şekilde devam etti:

'Nöbet tutarken karaladıkları notlar yorumlanmaya başladı'

“Her yazılı metni kültürel metin olarak kabul edip yorumlanması gerektiğini savunan yeni tarihselci kuram akademik çevrelerde yaygınlaştıktan sonra, askerlerin siperlerde nöbet tutarken karaladıkları notlar, sevgiliye/eşe duyulan özlemi dile getiren şiirler, siperden sipere atılmış İngilizce-Türkçe notlar, pusulalar, savaştan sonra özellikle Avusturalyalı, İrlandalı ve Yeni Zelandalı bazı askerlerin kaleme aldığı anılar ve romanlar incelenmeye ve yorumlanmaya başladı. “

  • Bu bulguların karşılıklı savaşan devletlerin insanlarının birbirlerine bakış açısını değiştirdiğini ve konunun insani yönünün anlaşılıp, öne çıkmasına katkı sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Gülşen Sayın sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bulgular resmi tarihi çoğu zaman zenginleştirdi, bazen de düzeltti. Geri çekilme süreci dahil 10 ay süren bu zorlu savaşın unutulmuş “insan” yanı bir grup araştırmacının bu kuramın ışığında yaptığı çalışmalarla merkeze yerleşti.”

Seyit Onbaşı'nın torunu destan yazılan topraklarda görevli: Onur duyuyorum
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Tarihi zaferin 107. yılında yarınki törenler için Manisa'daki birliğinden Gelibolu Yarımadası'na görevlendirilen Çabuk, adını taşıdığı büyük dedesi Seyit Onbaşı'nın (Seyit Ali Çabuk) destan yazdığı topraklarda görev yapmanın onurunu yaşıyor.
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Çanakkale kahramanının sırtladığı mermiyle \"Ocean\" zırhlısının vurulduğu Rumeli Hamidiye Tabyası'na gelen Çabuk, dedesinin heykelini görünce duygulandı.
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Astsubay Seyit Çabuk, Türklerin tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan bir millet olduğunu söyledi.<br><br>Türk olarak tarihinin nice kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu belirten Çabuk, bunun sadece savaş alanlarında değil, aynı zamanda geliştirilen kültür ve medeniyetle de kendini gösterdiğini vurguladı.
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Çabuk, babasının dedesi Seyit Onbaşı'nın savaştığı topraklarda grev yaptığı için mutlu olduğunu anlatarak, şöyle dedi:
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\"Muhtaç olduğu kudreti damarlarındaki asil kanda mevcut olan ve bunun en somut örneğini er meydanında göstermiş bir atanın kanını taşımaktan onur duyuyorum. Hem taşıdığım kan hem de icra ettiğim jandarma mesleği dolayısıyla sorumluluk bilincini daima kalbimde bir nişan gibi taşıdım. Atalarımızın yedi düvele karşı göğüs göğüse çarpıştığı bu topraklarda görev almak benim için çok özel bir anlam ifade ediyor. Yüreğinde vatan sevgisi olan her bir fert ile aynı duyguları yaşıyorum. Görevimi elimden gelen en iyi ve en doğru şekilde yapmaya çalışıyorum.\"<br><br>
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Çabuk, anadan, yardan, evlattan vazgeçip \"Çanakkale geçilmez\" denilen, her siperinde düşmana karşı mukaddes bir mücadele verilen yerde olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.<br><br>
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Seyit Onbaşı'nın da yer aldığı bu kutlu zafer dolayısıyla gururlu olduğunu belirten Çabuk, \"Kutsal saydıkları vatan uğruna can verenlerin kanıyla destan yazdığı bu yerde bulunmanın manevi huzuru içerisindeyim.
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Bu toprakların ne bedellerle savunulduğunun bilincinde olarak şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıyorum.\" dedi.<br><br>
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Çabuk, atalarının kahramanlık hikayeleriyle büyüdüğünü anlatarak, \"Bu kültür ile yoğruldum. Tarihimizden aldığımız dersler ve atalarımızdan miras kalan tüm değerlerimizi yükseltme ve yüceltme isteği jandarma teşkilatına katılmamda etkili olmuştur.
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Dedem 107 yıl önce bu topraklarda savaşmış. Benim burada olmam gururlu ve mutlu hissettiriyor.\" diye konuştu.
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Seyit Onbaşı'nın torunu destan yazılan topraklarda görevli: Onur duyuyorum
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı törenleri için Manisa'daki birliğinden Gelibolu Yarımadası'na görevli gelen Seyit Onbaşı'nın üçüncü kuşaktan torunu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, böyle bir atanın kanını taşımaktan gurur duyduğunu söyledi. Türklerin tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan bir millet olduğunu belirten Çubuk, "Atalarımızın yedi düvele karşı göğüs göğüse çarpıştığı bu topraklarda görev almak benim için çok özel bir anlam ifade ediyor. Yüreğinde vatan sevgisi olan her bir fert ile aynı duyguları yaşıyorum. Görevimi elimden gelen en iyi ve en doğru şekilde yapmaya çalışıyorum" dedi.

107. yılında fotoğraflarla Çanakkale Zaferi
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Bugün, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 107 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı \"Çanakkale Geçilmez Destanı\"nın yıldönümü.
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Kahraman Türk ordusunun cephede verdiği mücadele, sadece Türk tarihini değil dünya tarihini de değiştirdi.
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Çanakkale Cephesine 490 bine yakın askerle gelen itilaf devletleri, 300 binden fazla zayiat verdi.<br><br>
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Osmanlı tarafının 315 bin askerinin 250 bini ana yurdunu korurken şehit oldu.<br><br>
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İşte arşivde yer alan fotoğraflarla Çanakkale Destanı...
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Çanakkale Savaşı, 18 Mart 1915 yılında başladı, 9 Ocak 1916 tarihinde sona erdi.
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Çanakkale Savaşı batılı ülkelerin oluşturduğu itilafa karşı Osmanlı Devleti’nin savunmada olduğu bir savaştı.
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İtilaf devletleri Çanakkale Boğazını ve İstanbul’u ele geçirmeyi amaçladı. Çanakkale Boğazı’nın İtilaf Devletleri’ne geçmesi ile Rusya’ya her türlü desteği kolaylıkla sağlayabileceklerdi. Bunun için ilk olarak Çanakkale Boğazı’na 1915 yılı Şubat ayında saldırılar başladı.
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18 Mart 1915 tarihinde en güçlü saldırı yapıldı Bu saldırılara karşı Osmanlı Ordusu’nun savaş stratejisi olarak boğaza döşediği mayınlar ile düşman donanmasında ağır kayıplar oldu.
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Donanma için büyük öneme sahil olan Nusret Mayın Gemisi’nin batırılması ile itilaf Devletleri birlikleri bozguna uğratıldı ve deniz saldırısından vazgeçmek zorunda kaldılar.
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25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’nda kara çıkartması yaparak saldırıya devam ettiler. Ancak Osmanlı ordusu ile birlikte Türk milletinin büyük mücadelesi sonucunda büyük bir mağlubiyet yaşadılar. Toplamda üç defa kara çıkartması yapan itilaf devletleri üçüncü yenilgi sonrasında 1916 yılı Aralık ayında Gelibolu Yarımadası’ndan çekildi.
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Zorlu bir savaş olan Çanakkale Savaşı Türk tarihinde destan olarak nitelendirilmekte. Güçlü bir donanmaya sahip olan itilaf devletlerine karşı daha zayıf bir ordu ile büyük bir zafer elde edildi. Türk milletinin kazandığı zafer olarak tarihe geçti.<br>
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107. yılında fotoğraflarla Çanakkale Zaferi
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü, tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında fotoğraflar savaşın hangi şartlarda kazanıldığını gözler önüne seriyor.
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1915 Çanakkale Köprüsü Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor.

Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir.

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