Gelibolu Savaşı ve öteki çocuklar

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü Atlas Üniversitesi’nde, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Törene Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Günün anlamına dair ilk konuşmayı yapan Atlas Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Öğretim Görevlisi Samet Balta “Çanakkale Savaşları, temelinde sanayileşmemiş ülkelerin dünyanın iktisadi ve siyasi hakimiyetini ele geçirme isteği olan birinci dünya savaşının gidişatını, önemli ölçüde değiştirdiğini ifade etti” dedi.

'Savaşan askerlerin gün ışığına çıkmamış son derece öznel öyküleri unutulup gitmişti'

Daha sonra söz alan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülşen Sayın, 18 Mart Çanakkale Gelibolu Savaşının, ülkemizde bugüne kadar tarihsel ve askeri kayıtlar ışığında pek çok açıdan ele alınıp ve tartışıldığını ifade ederken “hangi ordunun kaç askeri, kaç gemisi, kaç silahı var? Hangi ordu ne kadar kayıp verdi? Britanya İmparatorluğu’nun savaş stratejisi neydi? Churchill İstanbul’u alabileceğine gerçekten inanmış mıydı? Böyle sorular, istatistikler, nesnel tarih yazımı ve askeri bilgiler bu alanı domine etmişti ve savaşan askerlerin gün ışığına çıkmamış son derece öznel öyküleri unutulup gitmişti” dedi.

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Bu yüzden yıllarca askeri ve siyasi tarih konuşulurken hep bir şeylerin yarım kaldığını ifade eden Prof. Dr. Sayın sözlerine şu şekilde devam etti:

'Nöbet tutarken karaladıkları notlar yorumlanmaya başladı'

“Her yazılı metni kültürel metin olarak kabul edip yorumlanması gerektiğini savunan yeni tarihselci kuram akademik çevrelerde yaygınlaştıktan sonra, askerlerin siperlerde nöbet tutarken karaladıkları notlar, sevgiliye/eşe duyulan özlemi dile getiren şiirler, siperden sipere atılmış İngilizce-Türkçe notlar, pusulalar, savaştan sonra özellikle Avusturalyalı, İrlandalı ve Yeni Zelandalı bazı askerlerin kaleme aldığı anılar ve romanlar incelenmeye ve yorumlanmaya başladı. “

Bu bulguların karşılıklı savaşan devletlerin insanlarının birbirlerine bakış açısını değiştirdiğini ve konunun insani yönünün anlaşılıp, öne çıkmasına katkı sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Gülşen Sayın sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bulgular resmi tarihi çoğu zaman zenginleştirdi, bazen de düzeltti. Geri çekilme süreci dahil 10 ay süren bu zorlu savaşın unutulmuş “insan” yanı bir grup araştırmacının bu kuramın ışığında yaptığı çalışmalarla merkeze yerleşti.”

FOTOĞRAF 14 Tarihi zaferin 107. yılında yarınki törenler için Manisa'daki birliğinden Gelibolu Yarımadası'na görevlendirilen Çabuk, adını taşıdığı büyük dedesi Seyit Onbaşı'nın (Seyit Ali Çabuk) destan yazdığı topraklarda görev yapmanın onurunu yaşıyor. Çanakkale kahramanının sırtladığı mermiyle \"Ocean\" zırhlısının vurulduğu Rumeli Hamidiye Tabyası'na gelen Çabuk, dedesinin heykelini görünce duygulandı. Astsubay Seyit Çabuk, Türklerin tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan bir millet olduğunu söyledi.<br><br>Türk olarak tarihinin nice kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu belirten Çabuk, bunun sadece savaş alanlarında değil, aynı zamanda geliştirilen kültür ve medeniyetle de kendini gösterdiğini vurguladı. Çabuk, babasının dedesi Seyit Onbaşı'nın savaştığı topraklarda grev yaptığı için mutlu olduğunu anlatarak, şöyle dedi: \"Muhtaç olduğu kudreti damarlarındaki asil kanda mevcut olan ve bunun en somut örneğini er meydanında göstermiş bir atanın kanını taşımaktan onur duyuyorum. Hem taşıdığım kan hem de icra ettiğim jandarma mesleği dolayısıyla sorumluluk bilincini daima kalbimde bir nişan gibi taşıdım. Atalarımızın yedi düvele karşı göğüs göğüse çarpıştığı bu topraklarda görev almak benim için çok özel bir anlam ifade ediyor. Yüreğinde vatan sevgisi olan her bir fert ile aynı duyguları yaşıyorum. Görevimi elimden gelen en iyi ve en doğru şekilde yapmaya çalışıyorum.\"<br><br> Çabuk, anadan, yardan, evlattan vazgeçip \"Çanakkale geçilmez\" denilen, her siperinde düşmana karşı mukaddes bir mücadele verilen yerde olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.<br><br> Seyit Onbaşı'nın da yer aldığı bu kutlu zafer dolayısıyla gururlu olduğunu belirten Çabuk, \"Kutsal saydıkları vatan uğruna can verenlerin kanıyla destan yazdığı bu yerde bulunmanın manevi huzuru içerisindeyim. Bu toprakların ne bedellerle savunulduğunun bilincinde olarak şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıyorum.\" dedi.<br><br> Çabuk, atalarının kahramanlık hikayeleriyle büyüdüğünü anlatarak, \"Bu kültür ile yoğruldum. Tarihimizden aldığımız dersler ve atalarımızdan miras kalan tüm değerlerimizi yükseltme ve yüceltme isteği jandarma teşkilatına katılmamda etkili olmuştur. Dedem 107 yıl önce bu topraklarda savaşmış. Benim burada olmam gururlu ve mutlu hissettiriyor.\" diye konuştu. Seyit Onbaşı'nın torunu destan yazılan topraklarda görevli: Onur duyuyorum Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı törenleri için Manisa'daki birliğinden Gelibolu Yarımadası'na görevli gelen Seyit Onbaşı'nın üçüncü kuşaktan torunu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, böyle bir atanın kanını taşımaktan gurur duyduğunu söyledi. Türklerin tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan bir millet olduğunu belirten Çubuk, "Atalarımızın yedi düvele karşı göğüs göğüse çarpıştığı bu topraklarda görev almak benim için çok özel bir anlam ifade ediyor. Yüreğinde vatan sevgisi olan her bir fert ile aynı duyguları yaşıyorum. Görevimi elimden gelen en iyi ve en doğru şekilde yapmaya çalışıyorum" dedi. BiP'te paylaş

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