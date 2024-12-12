Gençler için yeni tehlike spiritürel danışmanlık: İntihara sürüklüyor

HABER MERKEZİ/İSTANBUL

Youtube ve sosyal medya hesabında "Nasıl zengin olunur, boşuna üniversite okumanıza gerek yok, benim videolarımı izleyerek zengin olabilirsiniz” şeklinde açıklamalar yapan Yeliz Ergün, uyuşturucu kullanmayı özendirmek suçlamasıyla şikayet edildi. Sosyal medyada açtığı sohbet odalarında küçük izleyicilerle konuşan Ergün'ün sohbetler sırasında aldığı haplardan nasıl mutlu olduğunu anlattığı iddia edildi.

Avukat Melih Demirer açıklama yaptı.

BU ANLATIM SUÇ

Suç duyurusunda bulunan Avukat Melih Demirer dilekçesinde, “kullandığı uyuşturucu madde kullanımının kendisinde bıraktığı etkilerden bahsetmiştir. Uyuşturucu hakkında "Hayatınızda hiçbir şekilde yaşamadığınız müthiş bir duygu sizi bekliyor. Ben gençliğimde uyuşturucu kullanmış biriyim ve o uyuşturucuda yüksek bir hal onu yaşayacaksınız” anlatımın suç olduğunu belirtti. İstanbul Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Demirer, "TCK 190/2 maddesine göre ,Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu. Beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor” diye konuştu.

Yeliz Ergün, uyuşturucu kullanmayı özendirmek suçlamasıyla şikayet edildi.

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