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Gençler için yeni tehlike spiritürel danışmanlık: İntihara sürüklüyor

Gençler için yeni tehlike spiritürel danışmanlık: İntihara sürüklüyor

18:1312/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Kendini zihin kontrolü yapan Sophia tarikatı lideri olarak tanıtan Yeliz Ergün, uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle şikayet edildi.
Kendini zihin kontrolü yapan Sophia tarikatı lideri olarak tanıtan Yeliz Ergün, uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle şikayet edildi.

Teknoloji ile birlikte gelişen sosyal medya platformları danışman, terapist adı altında suç reklamı yapan isimlerin yuvası oldu. Kendini zihin kontrolü yapan Sophia tarikatı lideri olarak tanıtan Yeliz Ergün, uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle şikayet edildi. 16 yaşındaki Z.K ise eğitim aldığı Ergün’ün kendisini intihara sürüklediğini belirterek şikayetçi oldu.

HABER MERKEZİ/İSTANBUL

Youtube ve sosyal medya hesabında "Nasıl zengin olunur, boşuna üniversite okumanıza gerek yok, benim videolarımı izleyerek zengin olabilirsiniz” şeklinde açıklamalar yapan Yeliz Ergün, uyuşturucu kullanmayı özendirmek suçlamasıyla şikayet edildi. Sosyal medyada açtığı sohbet odalarında küçük izleyicilerle konuşan Ergün'ün sohbetler sırasında aldığı haplardan nasıl mutlu olduğunu anlattığı iddia edildi.

Avukat Melih Demirer açıklama yaptı.

BU ANLATIM SUÇ

Suç duyurusunda bulunan Avukat Melih Demirer dilekçesinde, “kullandığı uyuşturucu madde kullanımının kendisinde bıraktığı etkilerden bahsetmiştir. Uyuşturucu hakkında "Hayatınızda hiçbir şekilde yaşamadığınız müthiş bir duygu sizi bekliyor. Ben gençliğimde uyuşturucu kullanmış biriyim ve o uyuşturucuda yüksek bir hal onu yaşayacaksınız” anlatımın suç olduğunu belirtti. İstanbul Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Demirer, "TCK 190/2 maddesine göre ,Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu. Beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor” diye konuştu.

Yeliz Ergün, uyuşturucu kullanmayı özendirmek suçlamasıyla şikayet edildi.

16 YAŞINDAKİ KIZI İNTİHARA SÜRÜKLEDİ

Şüpheli Yeliz Ergün’ ün özellikle genç kızları hedef aldığı yayınlar da mercek altına alındı. "Nasıl zengin olunur, boşuna üniversite okumanıza gerek yok, benim videolarımı izleyerek zengin olabilirsiniz" iddiasıyla gençlere eğitim paketi satan Yeliz Ergün, 16 yaşındaki Z.K’yı intihara sürüklediği öne sürüldü. Bir yıldır ders aldığını anlatan Z.K ifadesinde “ Yeliz hocadan ders almaya başladım. Anneniz sizin en büyük düşmanınız. Annenizle beraber yaşarsanız, asla mutlu ve zengin olamazsınız. O yüzden yurda gittim ailemle görüşmemek için sonra da Yeliz’in öğretilerini yeterince yerine getiremediğim için suçlu yetersiz hissedip intihar ettim" dedi.

#Sosyal medya
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