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Gençler neden madde bağımlısı oluyor: Bağımlılıkta en büyük etken aile

Bir Fikir Bir İnsan Derneği madde bağımlısı gençleri topluma kazandırmak için çalışıyor: Bağımlılıkta en büyük etken aile

İstanbul Üsküdar’da madde bağımlısı gençlerin topluma kazandırılması için yoğun mesai harcayan Bir Fikir Bir İnsan Derneği, üçüncü şubesini açarak yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Madde kullanan gençlerin ötesinde bir de bu zehri kullanmaya aday olabilecek çocukların gelişimi için uğraş verdiklerini belirten Dernek Başkanı Cemil Sucu, gençlerin neden madde bağımlısı olduğunu şöyle açıkladı: “Gençlerimiz aileleriyle aralarındaki anlaşmazlıktan veya ilgi eksikliğinden dolayı maalesef bu belaya bulaşıyorlar. Ailede bulamadığı sevgiyi ilgiyi yalancı maddelerde arıyorlar."

Fatma Çelik Yeni Şafak
Dernek Başkanı Cemil Sucu, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için onlarla sürekli vakit geçiriyor.
Dernek Başkanı Cemil Sucu, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için onlarla sürekli vakit geçiriyor.

Bir Fikir Bir İnsan Derneği, madde bağımlısı gençler ve sokakta yaşayan vatandaşlar için çalışıyor. İstanbul Üsküdar’da bir avuç insanın girişimleriyle hayata geçirilen dernek, umudu sönenler için adeta son bir şans. Dernek çalışanlarının sokak sokak gezip keşfettiği maddi ve manevi ihtiyaç sahipleri, dernek aracılığıyla topluma kazandırılıyor. Dernek sadece madde kullanan gençleri değil bu zehri kullanmaya aday olabilecek çocukların gelişimi için de uğraş veriyor.

Gençlerin manevi boşluktan dolayı arayış içinde olduklarını belirten Dernek Başkanı Cemil Sucu, “Bu boşluğu fark eden kötü niyetli insanlardan gençliği korumak lazım. Gençliğin kullanmasını engellemek için karıncanın niyeti misali kendimi insan kazanmaya vakfettim. Çocuk gelişim uzmanı Fatma Gökçe ve mimar Aysel Çarıkçı ile birlikte ilk halk toplantımızı Üsküdar İcadiye Mahallesinde bulunan Kuruçeşme parkında yaparak Bir İnsan Bir Fikir hareketini başlatmış olduk” dedi.

Çocuk gelişim uzmanı Fatma Gökçe, Cemil Sucu ve mimar Aysel Çarıkçı

Bir Fikir Bir İnsan Derneği, üçüncü şubesini de Üsküdar'da açtı.

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Gönüllere dokunmaya insanlığa değer kazandırmaya amaç edindik

Bir İnsan Bir Fikir Derneği'nin en önemli amacının sağlıklı bir iletişimle topluma ve toplumdaki bazı çevrelere rehberlik etmek olduğunu belirten Sucu, “Toplumda yer edinememiş, yanlışa bulaşmış insanlara yardım ve rehberlik ederek elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışıyoruz. ‘Bir insan bir fikri, bir fikir de bir toplumu şekillendirebilir’ misyonuyla amacımıza ulaşamaya çalışıyoruz. Bu yüzden de ‘Bir İnsan Bir Fikir’ diye yola çıktık. Gönüllere dokunmaya insanlığa değer kazandırmaya amaç edindik. Umarız çok güzel yerlere, hayatlara ulaşabiliriz, inancımız ve çalışmamız bu yönde. Sokakta kalan ve umudunu kaybetmiş insanlarımızın yeniden nasıl hayata tutundukları ve yaşadıkları değişimler yazılı ve görsel basında ne kadar yer alırsa o kadar bu konuya farkındalık oluşacak ve birçok insanının kurtulmasına vesilece olacağı düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

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8 milyonumuz bağımlı

Gençler neden madde bağımlısı oluyor?

Yıllardır ilgilendikleri gençlerden hareketle; Gençlerin aklını bulandıran ve hayatlarını perişan eden maddelere yönelmesinin büyük sebebinin aile olduğuna dikkat çeken Sucu, “Gençlerimiz aileleriyle aralarındaki anlaşmazlıktan veya ilgi eksikliğinden dolayı maalesef bu belaya bulaşıyorlar. Ailede bulamadığı sevgiyi ilgiyi yalancı maddelerde arıyorlar. Bizler bu gençlere ulaşarak onları bu zararlı yollardan uzaklaştırmak için uğraşıyoruz” diyerek gençlere yönelik yürütmüş oldukları çalışmalardan şu şekilde bahsetti.

  • “George Santayana, “Tarihi öğrenmeyenler, onu tekrar yaşamak zorunda kalırlar” der. Biz de gençlerimizin tarihi yerinde öğrenmeleri kültürel geziler gerçekleştiriyoruz. Çanakkale başta olmak üzere tarihe yön vermiş mekânları ziyaret ediyoruz. Fatih’i, Kanuni’yi, Seyid Onbaşı’yı, Ömer Halis Demir’i onlara öğretmek için bu projelerimizi önemsiyoruz.

Alanında uzman isimlerle düzenlediğimiz seminerlerle gençlerin ilmi ve fikri birikimlerini artırarak vatana millete hizmet eden bir gençlik olarak yetiştirmeyi planlıyoruz.

  • Zariyat Suresi 55. ayetinde “Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir” der. Bu ayeti rehber edinerek gençlerimize dini bilgilerle ulaşmaya çalışıyoruz. Netice olarak derneğimizin amacı efendimizin hadisi şerifte buyurduğu gibi “En hayırlı insan insanlara faydalı olandır” düsturu. Bu yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz, edeceğiz de.”

Dernek, madde bağımlısı gençler ile sürekli etkinlikler gerçekleştiriyor.

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Toplumun her kesimine yönelik faaliyetler var

Madde bağımlısı gençleri topluma kazandırmanın ötesinde uyuşturucu kullanabilecek potansiyeldeki gençleri korumak için de uğraşan dernek, son günlerde çalışmalarına yenileri ekledi. Çalışmaların ve projelerin sadece gençlere yönelik olmadığını vurgulayan Sucu, “Gençler başta olmak üzere toplumun her kesimine yönelik faaliyetlerimiz var. Şu an kadınlar ile ilgili çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Derneğimizin kadın kolları ev hanımları için ‘Bir Sünnet Bir Spor’ projesini hazırladı. Okçuluk ve biniciliği sadece bir ata sporu olarak görmüyoruz. Peygamberimizin de tavsiye ettiği bu spor, insanı zinde tutarak ve benliğine dönmesini sağlıyor. Enfal Suresi 60. ayette de “Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın” buyurur. Bu ayetten yola çıkarak bizler ev hanımlarını yerli ve milli projelere yönlendirerek onlara vatan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Bir Fikir Bir İnsan Derneği, madde kullanma potansiyeli bulunan çocukları tehlikeden korumak için uğraşıyor.

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Birer birer kurtarıyorlar

Kadına şiddetin önüne geçmek istiyoruz

Kadına şiddetin de önünü geçmek için çalıştıklarını belirtten Sucu, “Resulullah’ın Veda Hutbesinde söylediklerini örnek alarak ayı şekilde Resulullah’ın eşlerine nasıl nazik davrandığını örnek göstererek ve Allah’ın emanetine ihanet edilmemesini gerektiğini anlatıyoruz. Ailelerin manevi boşluktan dolayı dağılmalarını önlemeye çalışıyoruz. Şiddet gören kadınlarımıza bir sığınak görevi görüyor derneğimiz. Ayrıca küresel güçlerin oyunu olan, ilk önce kadınları itibarsızlaştıran sonra erkeklere yönelerek onları itibarsızlaştıran cinsiyetsiz bir toplum oluşturmak için yapılan sözleşmelere, fikirlere karşı halkımızı bilinçlendiriyoruz. Fıtratı ilahiye dediğimiz özümüze ters olan LGBT gibi faaliyetlerinin karşısında insanlık için çaba sarf ediyoruz” dedi.

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