Gençlerin hem dostu hem hocası

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 100 Temel Eser bünyesine dahil edilen “Bu Ülke” ile Meriç’i yakından tanıma fırsatı bulan gençler, onun düşünce dünyasıyla giderek daha yakın ilişkiler kuruyor. Kızı Ümit Meriç’e gençler arasında yankı bulan Meriç sevgisini sorduk.

FARKLILIĞINI FARK EDİYORLAR

Gençlerin Cemil Meriç’le olan tanışıklığının artmasının sevindirici olduğunu söyleyen Ümit Meriç, “Cemil Meriç, yaşadığı yıllarda İstanbul ve Anadolu’nun en seçkin delikanlılarının dikkatini zaten çekmişti. Sosyal medya fenomeni olmadan önce de genç zekaların ilgi odağı idi. Bugün de onun farkını fark eden zekalar oldu” dedi.

Ümit Meriç

Gençlerin Cemil Meriç’i daha iyi tanıyıp anladığını söyleyen Ümit Meriç şunları aktardı:

“Şu anda sosyal medyada birbirlerini tanımayan ama irtibat halinde olan Cemil Meriç sosyoloji topluluğu var. Cemil Meriç X, Y, Z kuşağının seçkin gençleri için gündelik hayatlarını paylaştıkları bir dost haline geliyor. Onun hasbi bir mütefekkir olması, hiçbir kliğe, hizbe ait olmadan sadece hakikat araştırmacısı olması gençler için Cemil Meriç’in ilk öğretmeni olmasını sağlıyor. Ve ondan hareket ederek düşünce dünyalarını değiştiriyorlar. Cemil Meriç ölümünden 32 yıl sonra da hocalık etmeye devam ediyor.”