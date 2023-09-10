Gençlerin muhit edindiği bir dergiyiz

23 yıldır yayın hayatına devam eden Ay Vakti Dergisi, Şeref Akbaba tarafından, düşünce-kültür ve edebiyat dergisi olarak 2012 yılına kadar aylık periyotlarla 2012 yılından sonra ise iki ayda bir olacak şekilde yayın hayatını sürdürüyor. Dergide; şiir, deneme, öykü, inceleme, mektup, kitap, sinema, araştırma, biyografi ve gezi türlerinden yazılar yer alırken, ilk sayısından son sayısına kadar söyleşiler de yayınlanıyor. Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat ve Mavera dergilerinin çizgisini günümüzde sürdüren dergilerden biri olan Ay Vakti, genç kalemlere daima kapılarını açık tutan bir atölye dergisi aynı zamanda. “Ay Vakti Kitap” adı altında da dergide yazıları yayınlananların çalışmaları kitaplaştırılıyor. Derginin Üsküdar’da yer alan ofisinde Şeref Akbaba ile bir araya geldik ve Akbaba ile derginin oluşum sürecini konuştuk.

Erzurum’da üniversite öğrencisiyken bir grup arkadaşıyla birlikte “Genç Kuşak” isimli bir dergi çıkardığını söyleyen Şeref Akbaba, “Arkadaşlarımızla o iklimin, o coğrafyanın kimyasını yansıtması hasebiyle bir dergi çıkarmıştık. Bu dergiyi çıkarmadan önce hem liseli hem üniversiteli bir genç olarak o dönemde yayınlanan edebiyat, düşünce, kültür, sanat dergilerini takip ediyordum. Seksenli yılların sonrasında bir boşluk oluştuğu için üniversiteli gençler olarak o dergiyi çıkardık” şeklinde anlatıyor. Akbaba, akabinde yine hem kitap hem dergi okumalarına devam ettiğini söylüyor ve Ay Vakti dergisini nasıl çıkardıklarını şu sözlerle anlatıyor: “İki binli yıllarda yayımlanan dergiler vardı. Biz de muhitimizdeki gençlerin yetişmesi, kabiliyetlerini serdetmeleri, doğru okumalar yapmaları, düşünce, edebiyat, sanat mahfilinde kendimizi geliştirmek ve çalışmalarımızı yayınlamak için ‘vira bismillah’ dedik. Ve bir sayı sonrasının çıkacağını hesaba katmadan Ay Vakti Dergisi’ni yayınladık. 23 yıllık süre zarfında, gerek özel sayılar, gerekse konulu dergi ve diğer sayılarda her talep ettiğimizde şair ve yazar ağabeylerimiz, arkadaşlarımız, akademisyen arkadaşlarımız ve hocalarımız dergimize katkıda bulundular. Bir de yazmadıkları halde, başından beri dergi ailesinden olup, yükü omuzlayanlar var. Her birine ayrı ayrı müteşekkiriz.”

Ay Vakti hicreti çağrıştırıyor

“Mehmet Akif’ten Necip Fazıl’a, Sezai Karakoç’tan diğer beslendiğimiz düşünür, yazar, şair ve dergilerimize, takip ettiğimiz bir çizgi var” diyen Akbaba, “Kadim ve zengin bir ilim ve kültür dünyamız var. Oradan beslenmekle beraber, günümüzü de takip ediyor, bu güne anlam katacak bir içerikle yayını devam ettiriyoruz. Bu toplumda, bu zamanda yaşayan insanlar olarak, bu güne hitap etmekle mükellefiz. Geçmişe bakacak ve geleceği inşa edeceğiz demiştik. Gençlerimize tavsiyelerimizde, nitelikli okumalar, nitelikli çalışmalar yapmalarını, her yazılanın yayınlandığı bir zaman diliminde bu ayrımla nitelikli insanın ortaya çıkacağını söylüyoruz. 23 yıllık yayın hayatımız, alanında bir köşe taşı olduysa elbette mutlu oluruz” ifadelerini kullanıyor.

Akbaba, Ay Vakti ismine nasıl karar verdiklerini ise şu sözlerle anlatıyor: “İstişareye önem veren biriyim. İstişare sünnettir. Bunu dergideki gençler bilirler. Yirmi üç senedir onlarla, gerekli konuları istişare ettim. Kitapları neşre karar vermeden de, ilk dergiyi yayına hazırlamadan önce de öyle yaptık. Tabii sadece gençler değil, yazar arkadaşlarımız, abilerimizle de istişareyi her daim sürdürdük ve onların görüşleri hep muteberimiz olmuştur. Nitekim ilk sayı öncesi Recep Garip, Nurettin Durman, Mustafa Özçelik, Özcan Ünlü, Esma Budak ve yayına hazırlanmasında da emeği olan Âdem Özbay ve gençlerimizle konuştuk. Dergi ismini koyarken yazar arkadaşlar ve gençlerden gelen isimlerden hareketle Ay Vakti ismini seçip koydum. Müteşekkirim onlarca isim arasından bunu iletenlere. Bereketli oldu. Ay Vakti hicreti çağrıştırıyordu bende. Bir de geceyle dostluğumuzu. Okuyan, yazan insanların gece mesaileri tadılmaya değer. Gece elbette dinlenme içindir. İş icabı gece çalışan, ibadetle vakti geçirenler gibi, okuyan, yazan insanların çoğu da uykularını faydalı ilim ve üretme adına heba ederler.”

Gençlerin muhit edindiği bir dergiyiz

“Gençlerin muhit edindiği bir dergiyiz” ifadelerini kullanan Akbaba, “Onlara kapı aralamak, elinden tutmak ve kabiliyetlerini öne çıkarmak, hakikat olanla buluşturmak hedefimizdi. Tabii ki, herkesin dergi mekânına gelmesi mümkün değil. Dergiye çalışmalarını Türkiye’nin her tarafından gönderenleri cevaplamaya, onlardan teşvik amaçlı da olsa yayınlamaya devam ettik, ediyoruz. 22 senedir her Cuma öğlen sonrası dergide oldum. Gençler, yazar arkadaşlarımız, dostlar ve özellikle öğrenciler için mekân içi bu buluşmalar ve sohbetlere devam ediyoruz” diyor. Akbaba daha sonra, dergide yetişen gençlerden Selami Şimşek, Salih Uçak, Ali Yaşar Bolat, Ferhat Öksüz, Mustafa Küçüktepe, Nurşah Karaca, Yavuz Ertürk, Semra Saraç ve Naz’ın çalışmalarını “Ay Vakti Kitap” adı altında kitaplaştırdıklarını, Üzeyir Süğümlü, Güven Fatsa, Seher Özden Bozkurt, Ömer Eski, Emrah Bilge Merdivan’ın çıkacak eserleriyle ikinci seriye de devam edeceklerini, ayrıca dergiye düşünce yazılarıyla 20 yıldır katkı sağlayan Necmettin Evci’nin de bir kitabını yayınladıklarını sözlerine ekliyor. Akbaba, 1985’ten beri eğitimci olmasından ötürü hep gençlerle birlikte olduğunu dile getiriyor ve ekliyor: “Benim yaşamımda eğitim, kültür-sanat birbirini beslemiştir. Bir enerji, bir sinerji oluşturmuştur. Dergideki kazanımlarımı öğrencilerime, eğitimdeki kazanımlarımı da dergiye taşımışımdır.”

Dergiye üç kez ara vermek istedik

23 yıllık yayın hayatlarında üç defa dergiye ara vermek istediklerini söyleyen Şeref Akbaba, “Ekonomik olarak altından çıkamadığımız dönemler oldu. Ara vermeyi her düşündüğümüzde birisi kapıyı çaldı. Dergi çevresindeki isimlerdi bunlar. Bizi her defasında ikna ettiler. Devam ettik” diyor. Dergi kurulduğu ilk zamanlardan 2012 yılına kadar prensip olarak temmuz ve ağustos sayılarını birlikte çıkardıklarını dile getiren Akbaba, daha sonra ekonomik koşullar ağır basınca 2012 yılından günümüze iki ayda bir çıkarmaya başladıklarını, yarınlar içinse “Allah Kerim” diyor.











