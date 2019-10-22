Hayat Gerçek mezarı bilinmiyor Ziyaretçiler yaya olarak tırmanıp kurban kesiyordu
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Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi’nin gerçek mezarı nerede?

Gerçek mezarı bilinmiyor: Ziyaretçiler yaya olarak tırmanıp kurban kesiyordu

Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi’nin gerçek mezarı bilinmese de, Divriği ilçesinde bulunan ve Hüseyin Gazi’ye ait olduğu düşünülen mezar ziyaretçilerini ağırlıyor. Geçtiğimiz yıla kadar ziyaretçiler yaya olarak tırmandığı tepede kurban kesip dua ediyordu. Yolun yapılması ve restorasyonun ardından ziyaretçilerin türbeye ulaşımı kolaylaştı.

Haber Merkezi IHA
Yolun yapılması ve restorasyonun ardından ziyaretçilerin türbeye ulaşımı kolaylaştı.
Yolun yapılması ve restorasyonun ardından ziyaretçilerin türbeye ulaşımı kolaylaştı.

Sivas’ın Divriği ilçesinde hakim bir tepede bulunan mezarın Battal Gazi’nin babası Malatya Serdarı Hüseyin Gazi’ye ait olduğu düşünülüyor.

Divriği Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl yol yapılan ve restore edilen mezar ile çevresindeki türbe ziyaretçilerini ağırlıyor.

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Vatandaşlar mevcut türbenin Hüseyin Gazi’ye ait olduğuna inanmakta.

Yolun yapılmasıyla ziyaretçi sayısı arttı

Geçtiğimiz yıla kadar ziyaretçiler yaya olarak tırmandığı tepe kurban kesip dua ediyordu. Yolun yapılması ve restorasyonun ardından ziyaretçilerin türbeye ulaşımı kolaylaştı.

Battal Gazi ve babası Hüseyin Gazi ile ilgili çok sağlam tarihsel kayıtlar bulunmadığı için tarihçiler bu konuda konuşmak istemese de vatandaşlar mevcut türbenin Hüseyin Gazi’ye ait olduğuna inanmakta.

Hüseyin Gaziye ait olduğu düşünülen türbede bilgileri yer alıyor.

Anadolu’da Divriği’nin dışında bu konuda Ankara Hüseyin Gazi Dağı tekkesi ve Çorumun Alaca ilçesinde de Hüseyin Gaziye ait olduğu düşünülen türbeler var. Evliye Çelebi Seyahatname isimli eserinde Hüseyin Gazinin Türbesinin Ankara’da olduğundan bahsediyor.

Sivas’taki inanışa göre Hüseyin Gazi Divriği ilçesinde Bizanslılar ile girdiği savaşta koluna gelen okla yaralanır. Kolunun kangren olması ile şehit düşen ve bugün mezarı olduğu düşünülen tepeye defnedilir.

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