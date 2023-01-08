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Geri dönüşümlü lider portreleri: Plastik atıkları kullandı

Dünya, sürdürülebilir yaşam için Türkiye’nin ‘Sıfır atık’ projesini gündeme almış durumda. Bu adımın atıldığı ülkelerden biri de Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Ülkenin doğusundaki Kivu gölü kıyılarında sanatçı Patrick Cikuru Cirimwami, yeni sanat eserleri için kullanacağı materyalleri diz boyuna ulaşan plastik şişe çöplüğünde arıyor.

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Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Geri dönüşümlü lider portreleri: Plastik atıkları kullandı
Patrick Cikuru Cirimwami, yeni sanat eserleri için kullanacağı materyalleri diz boyuna ulaşan plastik şişe çöplüğünde arıyor.

Dünya, sürdürülebilir yaşam için Türkiye’nin ‘Sıfır atık’ projesini gündeme almış durumda. Tüketmeye dayalı ekonomik modelin insanları çıkmaza sürüklediği fark edilmesiyle birlikte, toplumsal duyarlılığı artırmak üzere küresel çapta kurumsal ve bireysel faaliyetlerde gözle görünür bir artış yaşanıyor. Bu adımın atıldığı ülkelerden biri de Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Ülkenin doğusundaki Kivu gölü kıyılarında sanatçı Patrick Cikuru Cirimwami, yeni sanat eserleri için kullanacağı materyalleri diz boyuna ulaşan plastik şişe çöplüğünde arıyor. Bölgede bir çöp toplama alanı olmadığı için gelişigüzel biçimde göl kıyısına atılan plastik atıklar hem çevre kirliliğine hem de hidroelektirik santralinde arızalara ve elektrik kesintilerine neden oluyor.

SANAT YOLUYLA MESAJ

Kongolu sanatçı Cirimwami de siyasilerin hayati sonuçlara sebep olabilecek bu çevre sorununa dikkat çekmek için sanatını konuşturacağı bir metot bulmuş. Cirimwami, ülkesinin önde gelen politikacıların portrelerini, Kivu gölü çevresinden topladığı plastik atıkları eriterek çizmek için kolları sıvamış. 26 yaşındaki sanatçı, "Kongo'da pek çok konferans, pek çok toplantı oldu... ancak doğayı korumak için önlemleri almadık. Bu şekilde Kongolu bir sanatçı olarak bir mesaj gönderebilirim" sözleriyle çalışmasını değerlendiriyor. Sanatçının geçen ay bağımsızlık lideri Patrice Lumumba'dan şimdiki Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye kadar siyasi figürlerin portreleri memleketi Bukavu'daki bir kültür merkezinde sergilenmeye başlandı. Kongo, Afrika’nın en zengin petrol yataklarından birine ve aynı zamanda en büyük ikinci yağmur ormanına sahip olan ülke.

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