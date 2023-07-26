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Hayat

Gezegende yeni rekor: Florida okyanusu jakuzi sıcaklığına ulaştı

Florida Keys çevresindeki yüzey okyanus sıcaklığı bu hafta 38.43 dereceye yükseldi. Bu okyanus ısısı küresel bir rekor olabilir.

12:50 . 26/07/2023 Çarşamba
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Bu hafta kaydedilen ısı seviyesi, bir jakuzi ile hemen hemen aynı.

Bu hafta kaydedilen ısı seviyesi, bir jakuzi ile hemen hemen aynı.

ABD hükümet verilerine göre, Everglades milli parkındaki Manatee Körfezi'nin sularında bulunan bir su sıcaklığı şamandırası, Pazartesi öğleden sonra geç saatlerde 38.43 derece sıcaklık kaydetti.


Yakındaki diğer şamandıralar 38 dereceyi aştı.


Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (Noaa) göre, yılın bu zamanında bölge için normal su sıcaklıkları 23 derece ve 31 derece arasında olmalı.


Bu hafta kaydedilen ısı seviyesi, bir jakuzi ile hemen hemen aynı.


Okyanus yüzey sıcaklığı kayıtları tutulmuyor, ancak 2020'de yapılan bir araştırmaya göre, gözlemlenen en yüksek sıcaklık Basra Körfezi'nde 37,61 derece.


Güney Florida sahili, deniz yaşamını ve okyanus ekosistemlerini tehdit eden aşırı sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.

#Okyanus
#Hava Sıcaklığı
#Deniz
1 saat önce
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