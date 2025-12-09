Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Gölcük’te tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Gölcük’te tarihi geçmiş ürünler imha edildi

17:029/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
GÖLCÜK'TE ZABITA EKİPLERİNCE MARKETLERE YÖNELİK DENETİMLERDE, SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ GIDA ÜRÜNLERİNE EL KONULDU.
GÖLCÜK'TE ZABITA EKİPLERİNCE MARKETLERE YÖNELİK DENETİMLERDE, SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ GIDA ÜRÜNLERİNE EL KONULDU.

Gölcük’te zabıta ekiplerince marketlerde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu.

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki marketlerde reyon denetimi yaptı. Kontrollerde, son kullanma tarihi geçtiği halde raflarda satışa sunulan çok sayıda gazlı içecek, unlu mamul, bisküvi, tavuk eti, hazır yiyecek ve yoğurt tespit edildi.

Ürünlere el koyan ekipler, ilgili işletmeler hakkında cezai işlem uygulanmak üzere tutanak düzenledi. Toplanan ürünler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

Yetkililer, vatandaşları alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri konusunda uyararak, olumsuz durumlarda "Alo 153" hattına ihbarda bulunulmasını istedi.

#Gölcük
#market
#raf
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET EKRANI 2025: TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi duyuruldu mu?