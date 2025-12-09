Gölcük’te tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki marketlerde reyon denetimi yaptı. Kontrollerde, son kullanma tarihi geçtiği halde raflarda satışa sunulan çok sayıda gazlı içecek, unlu mamul, bisküvi, tavuk eti, hazır yiyecek ve yoğurt tespit edildi.