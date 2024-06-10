Gümüşhanevî Tekkesi ayağa kaldırılıyor

İstanbul Valiliği, 1957 yılında yol genişletme çalışması bahane edilerek yıkılan Cağaloğlu’ndaki Fatma Sultan Camii’ni yeniden inşa etti. Uzun yıllar Gümüşhânevî Dergahı olarak hizmet veren yapı, valilik tarafından “Ecdattan Yadigar Geleceğe Emanet” başlığıyla ihya edildi. Düzenleme çalışmaları süren cami, kısa süre içinde ibadete hazır hale gelecek. Bu sayede, III. Ahmed döneminde sadrazamlık yapan Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın eşi Fatma Sultan’ın yaptırdığı bu tarihi camiden, 70 yıl sonra yeniden ezan sesi yükselecek.

Fatma Sultan’ın 1728 yılında kendi adına yaptırdığı caminin yerinde ilk olarak Terzibaşı Pîrî Ağa mescidi bulunuyordu. Harap haldeki mescide bir miktar arsa daha ekleyerek geniş bir alana yeniden inşa ettiren Fatma Sultan’ın bu hayratı yıllar içerisinde çeşitli afetlerden olumsuz etkilendi. 2.Mahmud tarafından yeniden inşa ettirilen caminin, zaman içerisinde ziyaretçisi azalarak bakımsız bir hale geldi. 1859’da Şeyh Gümüşhânevî Ahmed Ziyaüddin Efendi’nin bu camide irşada başlamasıyla elden geçirilerek külliyeye dönüştürüldü. Tekkelerin kapatılmasıyla atıl duruma düşen yapı, ihya edilecek camiler listesine alınsa da 1957’de yıkıldı. 2014’te başlayan ihya çalışmalarının ardından bugünkü halini aldı.