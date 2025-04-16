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Gündüz kuşağı rezaleti: “Ekrandaki çürümeye dur“ demek için milyonlarca imza atılacak

Gündüz kuşağı rezaleti: “Ekrandaki çürümeye dur“ demek için milyonlarca imza atılacak

08:3516/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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'Ekranda çürümeye dur de' kampanyasına katılım 1 Mayıs tarihine kadar sürecek.
'Ekranda çürümeye dur de' kampanyasına katılım 1 Mayıs tarihine kadar sürecek.

Büyük Aile Platformu, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik başlatılan kampanya kapsamında imza toplamaya başladı.

Yıllardır ekranda devam eden 'gündüz kuşağı tahribatı' son günlerde etkisini iyice arttırdı. Toplum içinde yaşanan her türlü cinsel taciz-saldırı, çocuk istismarı, cinayet ve çarpık ilişkiler ağını içeren programlar toplumun ahlakını ve huzurunu bozmaya devam ediyor. Reyting uğruna her türlü olayın programlarda tasvir edilmesi, kötülüğün yayılması ve sıradanlaşması artık dayanılamayacak hale geldi.


Türkiye'nin dört bir yanında aile yapısını muhafaza etmek için yürüyüşler düzenleyen ve imza kampanyaları başlatan Büyük Aile Platformu (BAP) İstanbul Şubesi, bu kez de gündüz kuşağı programlarının ekrandan kaldırılması veya ıslahı için harekete geçti.


ISLAK İMZA KABUL EDİLİYOR

Büyük Aile Platformu, tüm ülkede 'Ekranda Çürümeye Dur De!' diyerek toplu imza kampanyası başlattı. Online imzaların kabul edilmediği kampanyada sadece ıslak imzalar geçerli olacak. Islak imzalı formlar elden veya posta yoluyla BAP Koordinasyon Merkezi'ne (İstanbul Aile Vakfı'na) ulaştırılacak.






#Büyük Aile Platformu
#imza kampanyası
#gündüz kuşağı
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