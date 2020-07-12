Güzel kokulu yemekler

Yaz aylarında terleme ile başa çıkmak belki de en büyük sorunlarımızdan biri oluyor. Vücudun iç dengesini sağlamak ve temizleyip rahatlatmak için salgılanan ter, bazen kötü de kokar. Ter kokusunu bastırabilmek için türlü türlü çarelere başvuruyoruz. İnsan vücut kokusunun yeme içmeyle bir ilgisi olabileceğini düşündünüz mü?
Koku, genetik, coğrafik bir çok etkene bağlı olarak oluşur. Yaptığımız iş, stres düzeyimiz, bir hastalık, yaşadığımız şehrin havası, suyu derken onlarca farklı şey, bir insanın nasıl koktuğunu belirler. Koku, insanlarla olan iletişimimizi, onları sempatik ya da itici bulmanızı da sağlıyor. Bütün bunlar, yaz aylarında daha da fazla önem kazanıyor.
KIZARTMADAN UZAK DURUN
Hepimiz soğan sarımsak ikilisinin ağız kokusuna neden olduğunu biliyoruz. Peki vücudumuzun kötü kokmasına neden olan yiyecekler var mı? Aslında evet. Sıcak havanın etkisiyle, yemekte aşırıya kaçtığımız bazı yiyecekler berbat bir kokuyla baş etmek zorunda bırakabilirler. Bunların başında kızartılmış fast food yiyecekler geliyor. Ağır kızartma kokusu insan teninde de uzun süre kalıcı. Sosis gibi ürünler, kimyon, köri gibi baharatlar, haftada ikiden çok kırmızı et yemek, çok kahve tüketmek, asitli içecekler ve proteini fazlaca almak vücut kokusunu sarımsak, soğan gibi etkiler.
Peki vücut kokusunu olumlu etkileyen yiyecekler nelerdir? Elbette bol su ve antioksidan içeren sebze meyveler. Salatalık, elma, maydanoz, nane, dereotu, nar, portakal, limon, vişne, kiraz gibi kırmızı meyveler, kekik, tarçın, kakule gibi baharatlar, yoğurt ve kefir ve yasemin, melisa gibi çiçek çayları güzel kokmamıza yardımcı olabilirler. Gelin bu malzemelerle hoş salatalar, içecekler yapalım. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.
Elmalı Tavuk Salatası
MALZEMELER
Bir tavuk göğsü
2 ekşi elma
Bir avuç ceviz
Bir avuç taze kişniş
Yarım demet maydanoz
Yarım demet roka
Yarım demet dereotu
Bir avuç taze nane
Bir avuç susam
Bir limon
Bir yemek kaşığı nar ekşisi
Bir fincan zeytinyağı
YAPILIŞI
Tavuk göğsünü haşlayalım ve küçük parçalara ayıralım. Yeşillikleri istediğimiz şekilde doğrayalım. Elmaları dilimleyip az limon suyu ile karıştıralım. Bütün malzemeyi bir kapta harmanlayalım. Zeytinyağı, limon, nar ekşisi ve tuzu karıştıralım, salatamıza ilave edelim. Afiyet olsun.
Ferah Salata
MALZEMELER
1 kg salatalık
Bir demet dereotu
Yarım demet fesleğen
Bir tatlı kaşığı kuru nane
Bir kase süzme yoğurt
Yarım limon
Bir çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Salatalıkları halka halka dilimleyelim. Dereotunu doğrayalım. Limon kabuğunu rendeleyelim. Nane, dereotu, yarım limon suyu, tuz, limon kabuğu rendesi ve yoğurdu karıştıralım. Yoğurtlu karışımı salatalıklarla harmanlayıp servise alalım. Afiyet olsun.