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YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Güzel kokulu yemekler

Yaz aylarının en büyük sorunu ter kokusu. Peki yiyeceklerin güzel ve kötü ter kokusuna sebep olduğunu biliyor musunuz? Bol su ve antioksidan içeren yiyeceklerle bu kötü kokuların önüne geçmek mümkün. İşte ferah ve lezzetli iki salata tarifimiz.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Yeşim elmalı salata
Yeşim elmalı salata

Yaz aylarında terleme ile başa çıkmak belki de en büyük sorunlarımızdan biri oluyor. Vücudun iç dengesini sağlamak ve temizleyip rahatlatmak için salgılanan ter, bazen kötü de kokar. Ter kokusunu bastırabilmek için türlü türlü çarelere başvuruyoruz. İnsan vücut kokusunun yeme içmeyle bir ilgisi olabileceğini düşündünüz mü?

Koku, genetik, coğrafik bir çok etkene bağlı olarak oluşur. Yaptığımız iş, stres düzeyimiz, bir hastalık, yaşadığımız şehrin havası, suyu derken onlarca farklı şey, bir insanın nasıl koktuğunu belirler. Koku, insanlarla olan iletişimimizi, onları sempatik ya da itici bulmanızı da sağlıyor. Bütün bunlar, yaz aylarında daha da fazla önem kazanıyor.

KIZARTMADAN UZAK DURUN

Hepimiz soğan sarımsak ikilisinin ağız kokusuna neden olduğunu biliyoruz. Peki vücudumuzun kötü kokmasına neden olan yiyecekler var mı? Aslında evet. Sıcak havanın etkisiyle, yemekte aşırıya kaçtığımız bazı yiyecekler berbat bir kokuyla baş etmek zorunda bırakabilirler. Bunların başında kızartılmış fast food yiyecekler geliyor. Ağır kızartma kokusu insan teninde de uzun süre kalıcı. Sosis gibi ürünler, kimyon, köri gibi baharatlar, haftada ikiden çok kırmızı et yemek, çok kahve tüketmek, asitli içecekler ve proteini fazlaca almak vücut kokusunu sarımsak, soğan gibi etkiler.

Peki vücut kokusunu olumlu etkileyen yiyecekler nelerdir? Elbette bol su ve antioksidan içeren sebze meyveler. Salatalık, elma, maydanoz, nane, dereotu, nar, portakal, limon, vişne, kiraz gibi kırmızı meyveler, kekik, tarçın, kakule gibi baharatlar, yoğurt ve kefir ve yasemin, melisa gibi çiçek çayları güzel kokmamıza yardımcı olabilirler. Gelin bu malzemelerle hoş salatalar, içecekler yapalım. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Elmalı Tavuk Salatası

MALZEMELER

Bir tavuk göğsü

2 ekşi elma

Bir avuç ceviz

Bir avuç taze kişniş

Yarım demet maydanoz

Yarım demet roka

Yarım demet dereotu

Bir avuç taze nane

Bir avuç susam

Bir limon

Bir yemek kaşığı nar ekşisi

Bir fincan zeytinyağı

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü haşlayalım ve küçük parçalara ayıralım. Yeşillikleri istediğimiz şekilde doğrayalım. Elmaları dilimleyip az limon suyu ile karıştıralım. Bütün malzemeyi bir kapta harmanlayalım. Zeytinyağı, limon, nar ekşisi ve tuzu karıştıralım, salatamıza ilave edelim. Afiyet olsun.

Ferah Salata

MALZEMELER

1 kg salatalık

Bir demet dereotu

Yarım demet fesleğen

Bir tatlı kaşığı kuru nane

Bir kase süzme yoğurt

Yarım limon

Bir çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Salatalıkları halka halka dilimleyelim. Dereotunu doğrayalım. Limon kabuğunu rendeleyelim. Nane, dereotu, yarım limon suyu, tuz, limon kabuğu rendesi ve yoğurdu karıştıralım. Yoğurtlu karışımı salatalıklarla harmanlayıp servise alalım. Afiyet olsun.

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