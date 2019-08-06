Hayat Hac bilgilendirme toplantısında konuşan Erbaş Çevre bize Allahın emaneti
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Hac bilgilendirme toplantısında konuşan Erbaş: Çevre bize Allah’ın emaneti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'de hac bilgilendirme toplantısında konuştu. Çevreye karşı sorumluluk ve duyarlılığın ibadetin bir parçası olduğunu söyleyen Erbaş, "Çevre bize Allah’ın bir emaneti" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak IHA
Prof. Dr. Ali Erbaş
Prof. Dr. Ali Erbaş

Hac ibadeti için gittiği kutsal topraklarda Medine'nin ardından dün gece Mekke'ye gelen Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının 2019 Hac Organizasyonu kapsamında yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.

2019 Hac Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı’nda açıklama yapan Erbaş, “Hac Arafat’tır. Arafat’ta milyonlarca insanın alacağı ders tüm insanlığa tesir etmelidir” dedi.

Çevreye karşı sorumluluk ve duyarlılık da ibadetin bir parçası

Erbaş, “Bu sene hacda çevre hassasiyeti için bir dizi çalışma yaptık. Çevreye karşı sorumluluk ve duyarlılık da ibadetin bir parçasıdır. Çevre bize Allah’ın bir emanetidir. Sıfır israf, sıfır atık İslam’da çevre ahlakı isimli broşür hazırlayarak tüm görevlilerimize dağıttık. 85 bin hacımıza 2019 hac organizasyonu çevre ahlakı isimli broşürleri çevreye sahip çıkmak, çevre bilinci noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla tüm hacılarımıza ulaştırdık" dedi.

Erbaş, ayrıca “Paylaşmayı, dayanışmayı, kardeşliği Kurban vesilesiyle tüm dünyaya göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

  • Mekke'de hac bilgilendirme toplantısında konuşan Erbaş, 85 bin civarında vatandaşın hac ibadetini yerine getirmek için azami gayret gösterdiklerini söyleyerek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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